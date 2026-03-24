Entre cañones y fusiles. Así fue la exigente formación militar que completó la princesa Victoria de Suecia

La heredera del trono terminó una intensa instrucción y se integró a las Fuerzas Armadas
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La princesa Victoria de Suecia lleva años dedicada a su formación militar, que intensificó notablemente durante 2024 y 2025 al cursar estudios en la Academia de Defensa Nacional para convertirse en oficial y, así, estar lista para su futuro como jefa de Estado. Desde ahora, la heredera puede estar orgullosa de haber concluido su duro entrenamiento. “Durante el invierno, la princesa ha completado su entrenamiento de oficial pasando algún tiempo en el ejército”, anunciaron desde su cuenta oficial, donde, además, se pueden ver las imágenes de esos días. A los 48 años, Victoria, quien varias veces subrayó que la formación militar le ofreció una nueva perspectiva sobre el mundo actual, demostró su compromiso con el deber al volver a vestirse con el uniforme de faena y consagrarse por completo durante algunas semanas a completar las pruebas que la preparan para las maniobras de combate. Convertida en una de las mejores alumnas de la Academia, la princesa disparó fusiles automáticos, utilizó artillería pesada y completó circuitos complicados en tierra y agua, todo en medio de la nieve y el frío del invierno nórdico, además de profundizar sus conocimientos sobre estrategias, tácticas militares y ciencias de la guerra.
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