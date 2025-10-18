¿Qué se sabe de?...La venta de la casa de Drácula por 7.5 millones, la cita más especial de Pedro Pascal y la gran noche de Kate Hudson

Mientras Hollywood busca comprador para la propiedad donde vivió Bela Lugosi, el actor chileno celebra el desfile de su hermana Lux en París
- 4 minutos de lectura'
LA MANSIÓN DEL TERROR
La elección de la fecha no fue casualidad: la mansión que perteneció a uno de los actores más famosos de las películas de terror de Hollywood fue puesta en venta para Halloween. Se trata de “Villa Dorada”, una construcción de estilo neoespañol de 1929 cuyo dueño fue Béla Lugosi, el rumano que interpretó al Drácula más icónico del cine.
Valuada en 7,5 millones de dólares y con 700 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, la casa –en la que también residió Frank Sinatra en algún momento y donde se organizaban fiestas fabulosas décadas atrás– posee detalles que la hacen única: cuatro dormitorios en suite, dependencias de servicio, ascensor, salón de baile, bar, puertas de madera tallada a mano con herrajes de bronce estilo art déco, pisos de magnesita (una piedra de color claro), escaleras con barandas de hierro forjado y grandes ventanales con vistas panorámicas a Los Ángeles.
Incluso, desde la propiedad pueden verse las enormes letras blancas del célebre cartel de Hollywood emplazado en el Monte Lee.
Otro atractivo importante de “Villa Dorada” son sus vecinos: Brad Pitt, Charlize Theron, Winona Ryder y Orlando Bloom son algunas de las celebridades que viven cerca.
AMOR FRATERNAL
Lux Pascal (33) hizo historia al desfilar para Chanel en la Semana de la Moda de París, que fue su debut en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo.
La actriz chilena, que también comenzó a abrirse camino en el modelaje, fue parte de la presentación de la colección primavera-verano 2026 de la maison francesa, bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.
Durante el desfile, celebrado en el icónico Grand Palais, hubo un detalle que robó corazones: la presencia de su hermano, Pedro Pascal (50), quien no sólo asistió como espectador, sino como compañero incondicional. Sentado en primera fila, el actor fue captado en múltiples ocasiones observando a Lux con orgullo.
“Lloró de la emoción”, comentó la actriz Margot Robbie, quien compartió la front row con él. Tras el desfile, los hermanos se reencontraron en un momento lleno de ternura, amor y risas cómplices.
ORGULLO DE PADRES
En una velada cargada de glamour y emoción, Kate Hudson fue distinguida como “Pioneer of the Year” (“Pionera del año”) por la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, en una gala celebrada en el hotel Beverly Hilton (el mismo de la ceremonia de los Golden Globes).
Acompañada por sus padres, Goldie Hawn y Kurt Russell, la actriz recibió el galardón que reconoce su trayectoria artística, su compromiso con causas humanitarias y su impacto en la comunidad cinematográfica.
“Siempre sentí que lo que hago representa algo más grande que yo misma; es mi familia, son mis hijos, es mi círculo íntimo, es el círculo más grande. No busco la perfección, pero sí intento vivir de una manera de la que puedan estar orgullosos”, afirmó tras recibir el premio de manos del director Cameron Crowe, quien la dirigió en el film Casi famosos.
En la gala –que recaudó 1,3 millones de dólares para el Pioneers Assistance Fund–, Goldie y Kurt no ocultaron su emoción al ver a su hija brillar en uno de los momentos más significativos de su carrera. Además, Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow y Hugh Jackman, entre otros amigos y compañeros de sets, le enviaron cálidos mensajes a Kate a través de un video.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
- 1
El hijo de Sophia Loren. Carlo Ponti jr se casó con una instructora de Zumba y la diva italiana lució espléndida a sus 91
- 2
Flavia Palmiero. Posa espectacular y se confiesa como nunca: su dura infancia, el paso del tiempo y los sacrificios de la fama
- 3
Kate Winslet. Luces y sombras de la estrella que eligió brillar sin filtros y superó las críticas de Hollywood
- 4
Su gran amor en California. Así es el último refugio de la inolvidable Diane Keaton con 75 mil ladrillos que hizo traer de Chicago