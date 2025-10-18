LA NACION

¿Qué se sabe de?...La venta de la casa de Drácula por 7.5 millones, la cita más especial de Pedro Pascal y la gran noche de Kate Hudson

Mientras Hollywood busca comprador para la propiedad donde vivió Bela Lugosi, el actor chileno celebra el desfile de su hermana Lux en París

Por estos días, Bela Lugosi, Pedro Pascal y Kate Hudson atraparon la atención de los medios

LA MANSIÓN DEL TERROR

El exterior de “Villa Dorada”, una construcción de estilo neoespañol de 1929 cuyo dueño fue Béla Lugosi
La propiedad ofrece imponentes vistas panorámicas de la ciudad de Los Ángeles

La elección de la fecha no fue casualidad: la mansión que perteneció a uno de los actores más famosos de las películas de terror de Hollywood fue puesta en venta para Halloween. Se trata de “Villa Dorada”, una construcción de estilo neoespañol de 1929 cuyo dueño fue Béla Lugosi, el rumano que interpretó al Drácula más icónico del cine.

Uno de los dormitorios, con piso de magnesita
El living, con un hogar decorado con azulejos antiguos, vigas de madera y grandes ventanales

Valuada en 7,5 millones de dólares y con 700 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, la casa –en la que también residió Frank Sinatra en algún momento y donde se organizaban fiestas fabulosas décadas atrás– posee detalles que la hacen única: cuatro dormitorios en suite, dependencias de servicio, ascensor, salón de baile, bar, puertas de madera tallada a mano con herrajes de bronce estilo art déco, pisos de magnesita (una piedra de color claro), escaleras con barandas de hierro forjado y grandes ventanales con vistas panorámicas a Los Ángeles.

La escalera caracol con baranda de hierro forjado que conduce al mirador circular de la casa
Al igual que el resto de los espacios, los baños respetan el estilo vintage de la casa. El baño principial está ambientado en tonos rosas con detalles en dorado en la zona de la ducha
Vista del comedor principal

Incluso, desde la propiedad pueden verse las enormes letras blancas del célebre cartel de Hollywood emplazado en el Monte Lee.

Afiche de la película "Drácula" estrenada en 1931
El rumano Béla Lugosi, que murió en 1956, fue famoso por su interpretación de Drácula en 1931Getty Images

Otro atractivo importante de “Villa Dorada” son sus vecinos: Brad Pitt, Charlize Theron, Winona Ryder y Orlando Bloom son algunas de las celebridades que viven cerca.

AMOR FRATERNAL

Lux Pascal (33) hizo historia al desfilar para Chanel en la Semana de la Moda de París, que fue su debut en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo.

Lux desfiló un conjunto de dos piezas con estampado de chevron en negro que complementó con collares de cuentas en rojo, blanco, menta y negro, clutch de cuero y stilettos bordó con detalles en negro

La actriz chilena, que también comenzó a abrirse camino en el modelaje, fue parte de la presentación de la colección primavera-verano 2026 de la maison francesa, bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.

Tras el show, los hermanos Pascal protagonizaron escenas cargadas de admiración y amor incondicional

Durante el desfile, celebrado en el icónico Grand Palais, hubo un detalle que robó corazones: la presencia de su hermano, Pedro Pascal (50), quien no sólo asistió como espectador, sino como compañero incondicional. Sentado en primera fila, el actor fue captado en múltiples ocasiones observando a Lux con orgullo.

Desde la primera fila, el actor chileno aplaudió a su hermana en su gran debut

“Lloró de la emoción”, comentó la actriz Margot Robbie, quien compartió la front row con él. Tras el desfile, los hermanos se reencontraron en un momento lleno de ternura, amor y risas cómplices.

ORGULLO DE PADRES

En una velada cargada de glamour y emoción, Kate Hudson fue distinguida como “Pioneer of the Year” (“Pionera del año”) por la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, en una gala celebrada en el hotel Beverly Hilton (el mismo de la ceremonia de los Golden Globes).

La alegría de Kate Hudson al recibir el premio “Pioneer of the Year” (“Pionera del año”) por la Will Rogers Motion Picture Pioneers FoundationGetty Images

Acompañada por sus padres, Goldie Hawn y Kurt Russell, la actriz recibió el galardón que reconoce su trayectoria artística, su compromiso con causas humanitarias y su impacto en la comunidad cinematográfica.

Vestida con un strapless de Oscar de la Renta de la colección Resort 2026, la homenajeada de la noche recibió el apoyo incondicional de sus padres, Goldie Hawn y Kurt RussellGetty Images

“Siempre sentí que lo que hago representa algo más grande que yo misma; es mi familia, son mis hijos, es mi círculo íntimo, es el círculo más grande. No busco la perfección, pero sí intento vivir de una manera de la que puedan estar orgullosos”, afirmó tras recibir el premio de manos del director Cameron Crowe, quien la dirigió en el film Casi famosos.

La estrella a pura risa con el actor Scott MacArthur y su hermano Oliver HudsonGetty Images

En la gala –que recaudó 1,3 millones de dólares para el Pioneers Assistance Fund–, Goldie y Kurt no ocultaron su emoción al ver a su hija brillar en uno de los momentos más significativos de su carrera. Además, Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow y Hugh Jackman, entre otros amigos y compañeros de sets, le enviaron cálidos mensajes a Kate a través de un video.

