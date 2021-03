¿Quién es Julia Samuel? La amiga de Diana que ayudó a Meghan en su peor momento

Meghan Markle se sintió tan sola y tan poco apoyada en palacio que tuvo que recurrir a una amiga de la princesa Diana para que la ayudara a vencer sus pensamientos depresivos y suicidas. “Una de las personas a las que me acerqué, que seguía siendo mi amiga y confidente, era una las mejores amigas de la madre de mi marido, una de las mejores amigas de Diana”, reveló la duquesa de Sussex en su entrevista con Oprah Winfrey. “Porque, ¿quién más podría entender cómo es... cómo es realmente esto por dentro?”. La duquesa no dio el nombre de la mujer que la ayudó, pero no sería otra que Julia Samuel, íntima amiga de Lady Di y un gran apoyo para William y Harry tras la trágica muerte de la princesa en 1997.

Iban juntas a los partidos de tenis en Wimbledon y a los recitales de Elton John. Cuando Diana murió, la especialista se acercó a sus hijos, con los que sigue manteniendo una estrecha relación. De hecho, es madrina del príncipe George, el hijo mayor de los duques de Cambridge. El apellido de Julia es Guinness, pero luego de casarse, adoptó el su marido Michael Samuel, heredero de una importante dinastía de banqueros. La psicoterapeuta está especializada en tratar a padres que atraviesan un duelo y trabaja en el St Mary’s Hospital de Paddington, donde durante más de veinte años fue consejera de maternidad y pediatría, un puesto en el que fue pionera. Diana conoció a Julia en una comida, en 1987, en la que congeniaron casi al instante.

Con el príncipe William en un aniversario de la organización benéfica Child Bereavement UK y Gary Barlow. Getty Images

La entrevista que dieron Harry y Meghan a Oprah Winfrey, el 8 de marzo. Getty Images

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Tadeo Jones

