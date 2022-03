¿Quién es Olena Zelenska? La primera dama ucraniana se convirtió en el gran apoyo del presidente

Nacida en Kryvyi Rih, Olena Zelenska (44) es una arquitecta que, por un giro del destino, se especializó en la escritura de guiones para televisión. Convertida en influencer –su cuenta de Instagram tiene más de dos millones de seguidores–, la mujer que conoció al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski (44) cuando iban a la escuela se hizo famosa en el mundo virtual por sus consejos sobre dieta saludable. Como primera dama del país, Olena impulsó una profunda reforma de la alimentación en las escuelas ucranianas con un nuevo menú escolar y también trabajó en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) para aportar a una buena nutrición. Y, pese a que siempre prefirió mantener un perfil bajo, en 2019 (año en que su marido llegó al poder) la revista Focus la ubicó en el puesto 30 entre los ucranianos más influyentes por su intensa actividad en redes sociales a favor de una alimentación healthy y, en noviembre de ese mismo año, Vogue Ucrania la eligió como su personaje de tapa. Decidida a acompañar a su amor cuando abandonó la abogacía para ser actor, humorista y presentador de televisión, primero, y político presidenciable, luego (tras ocho años de noviazgo, se casaron el 6 de septiembre de 2003 y se convirtieron en padres de Aleksandra, un año después, y de Kiril, en 2013), la figura de Olena como gran sostén del Presidente no para de crecer desde que comenzó el conflicto bélico con Rusia. “Mi gente querida, ucranianos. No tengo miedo ni lágrimas, mis hijos me miran, estoy con ellos y con ustedes, y al lado de mi marido”, escribió en uno de sus últimos posteos, en los que permanentemente apoya la causa de su país.

Desde sus redes, difunde tips y recetas a favor de una alimentación healthy.

Junto a Volodimir Zelenski en 2019 en Japón, cuando Naruhito se convirtió en el nuevo emperador. Getty Images

Los últimos posteos de su cuenta de Instagram están relacionados con el conflicto bélico con Rusia.