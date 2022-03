Nueva pasión a los 52. Laura Novoa mejora su técnica para la práctica de stand up paddle en las playas de Mar del Plata

Mar del Plata guarda algunos de mis más lindos recuerdos. Cuando era chica no nos íbamos de vacaciones. Pero acá papá [el actor Pepe Novoa] hacía temporada teatral y con mis hermanos no podíamos creer pasar tres meses en la playa. ¡Era como estar en Disney!”, recuerda Laura Novoa (52), que años más tarde, en los 90, regresó a la ciudad balnearia para hacer su primera temporada teatral con Poliladron. “Era tal el boom y tan grande el fanatismo del público que nos sacaban del teatro en una combi con guardaespaldas y me quedó una sensación algo fóbica. Pero ahora estoy disfrutando mucho de estar en esta ciudad”, apunta la actriz, a la que pronto veremos en la piel de María Marta García Belsunce, para la miniserie El crimen del country, que se estrenará este año por HBO Max.

Instalada en Mar del Plata desde el 2 de enero para protagonizar Vamos a contar mentiras, en el Teatro Enrique Carreras, asegura estar en un momento muy pleno: “Estoy cosechando mi propia siembra”, dice, y se dispone a charlar con ¡HOLA! Argentina después de terminar una de sus clases de stand up paddle (SUP), una disciplina que conoció hace unos años en Brasil y que ahora perfecciona en el Centro Naval.

“Tenemos que abandonar la idealización de la juventud eterna. Me siento cómoda con quien soy”, asegura. Christian Heit

–Se te ve muy canchera con la tabla, ¿sos deportista?

–Durante muchos años acompañé a una pareja mía que surfeaba, pero descubrí que lo que más me gustaba era pasar la rompiente, donde el mar está más calmo. Me encanta estar en contacto con la naturaleza y con el agua. Me gusta nadar, surfear, navegar, pero no soy una gran deportista. Lo que sí tengo es un cuerpo muy dúctil para mis personajes. Hace un tiempo hice tela aérea [una disciplina que involucra acrobacias] para la obra Romeo y Julieta. También me encanta tomar clases de distintos tipos de yoga. No me quedo con una sola disciplina.

–¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres, además de surfear?

–Voy a la playa, juego al paddle, hago largas caminatas y disfruto mucho la ciudad. Elegí quedarme en un departamento para poder ir y venir del teatro en bici o caminando por las noches.

–La ciudad te inspira para recorrerla.

–Sí, además, salgo feliz de la función porque, al ser una comedia, la gente se ríe y es muy gratificante, sobre todo después de haber tenido los teatros cerrados durante tanto tiempo. La pandemia nos hizo revalorizar los afectos y el trabajar en libertad.

–¿Estás con tus hijos?

–Ahora estoy sola, pero vinieron a visitarme. Franco (15) estuvo acá un tiempo y después quiso volverse a Buenos aires con sus amigos. Con Mora (20) somos muy compañeras y compartimos los mismos gustos –le encanta ver teatro–, pero en un momento también se volvió para seguir con sus cosas.

–¿Sigue tus pasos como actriz?

–Es actriz y también está haciendo la carrera de títeres en el Teatro San Martín, estudia Letras y ahora empieza en la Universidad de Cine. También hace danza. Se está enfocando en una formación muy amplia.

“¿Aplicaciones de citas? No, jamás tuve. Al ser conocida no me animo y tampoco siento que sean para mí”, revela. Christian Heit

–¿Cómo está tu corazón?

–Estoy sola, pasando por un muy buen momento. La soledad tiene mala prensa, pero no es tan terrible. Estoy muy contenta.

–¿Te gustaría enamorarte?

–Me gusta estar enamorada y en compañía, pero sola también estoy bien. Creo que hay algo en la vida que te pone donde tenés que estar, para aprender lo que tenés que aprender y confío mucho en eso.

–¿Alguna vez incursionaste en las aplicaciones de citas?

–Jamás tuve. Al ser conocida no me animo y tampoco siento que sean para mí.

–Alguna vez dijiste que teníamos que aprender de los jóvenes en cuanto al amor.

–Creo que las nuevas generaciones y el feminismo nos enseñan a deconstruir en todas las formas el estado cerrado del pensamiento. Y lo interesante es repreguntarnos cosas que tal vez ya estaban cerradas, a veces para llegar a las mismas respuestas y otras veces no. Así pasó con la ley del aborto, con el matrimonio igualitario, con las personas que tienen otro género…

–¿Con qué otros ideales del feminismo te identificás?

–Me encanta que el feminismo venga a darnos libertad a las mujeres para relajarnos con la estética y que podamos amigarnos con nuestros cuerpos. Tenemos que abandonar la idealización de la juventud eterna. ¡Es injusto que el hombre se ponga interesante con las canas y que se crea que, en cambio, la mujer con canas se afea! Me gusta madurar con dignidad y tener la edad que tengo. Me siento cómoda con quien soy.

La actriz toma clases de SUP, que practica en el Centro Naval de Mar del Plata, donde el agua está más calma. Christian Heit

Entrando en calor antes de comenzar la actividad junto a su profesora, Sol Rodríguez. Christian Heit

Maquillaje: Susana Gorak

Peinado: Ana Gallo Estilista

Agradecimientos: Sol Rodríguez de la escuela SOL.SUP.MDQ , Centro Naval Delegación Mar del Plata y Class Life