“Re-reciclado”. La princesa Amalia, hija de Máxima, sorprendió con un vestido cargado de historia

La futura reina de los Paises Bajos participó junto a sus padres del concierto por el 750 aniversario de Ámsterdam

La princesa heredera y el vínculo fashion y familiar que une a las generaciones reales
La princesa heredera y el vínculo fashion y familiar que une a las generaciones realesPatrick van Katwijk

Ámsterdam celebró su 750º aniversario con un concierto inolvidable en la emblemática Museumplein (“plaza de los museos”), donde tradición, elegancia y emoción se dieron cita bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Entre los asistentes, la Familia Real de los Países Bajos acaparó todas las miradas: el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y su hija mayor Amalia protagonizaron una velada fabulosa, pero fue la princesa heredera quien se convirtió en la estrella de la noche. Amalia llevó un vestido que no solo deslumbró por su belleza, sino por la historia que encierra: un diseño verde esmeralda con bordados de cristales y plumas de marabú, confeccionado en 1981 por la diseñadora Theresia Vreugdenhil para su abuela, la entonces reina Beatriz, con motivo de una visita oficial a Bélgica.

Amalia brilló con un vestido con bordados de cristales y plumas de marabú, diseñado en 1981 por Theresia Vreugdenhil para su abuela, la entonces reina Beatriz. Le sumó un tapado de lana de Max Mara, pendientes heredados de su madre, clutch Gianvito Rossi y stilettos Aquazzura (modelo Deneuve).
Amalia brilló con un vestido con bordados de cristales y plumas de marabú, diseñado en 1981 por Theresia Vreugdenhil para su abuela, la entonces reina Beatriz. Le sumó un tapado de lana de Max Mara, pendientes heredados de su madre, clutch Gianvito Rossi y stilettos Aquazzura (modelo Deneuve). Patrick van Katwijk
La futura reina de los Países Bajos llevó un recogido trenzado
La futura reina de los Países Bajos llevó un recogido trenzadoPatrick van Katwijk
La entonces reina Beatriz estrenando el “vestido verde de las reinas” hace 44 años. Junto a ella, su marido, el príncipe Claus (a la izquierda de la foto), quien murió en octubre de 2002
La entonces reina Beatriz estrenando el “vestido verde de las reinas” hace 44 años. Junto a ella, su marido, el príncipe Claus (a la izquierda de la foto), quien murió en octubre de 2002Agencia AFP

Este vestido, que también fue lucido por la reina Máxima en el Freedom Concert de 2014, representa la continuidad estilística de tres generaciones de mujeres de la Casa de Orange-Nassau.

Máxima con el mismo traje, el 5 de mayo de 2014
Máxima con el mismo traje, el 5 de mayo de 2014Michel Porro - WireImage

Amalia, con su gesto, no sólo rindió homenaje a su abuela, sino que reafirmó su lugar como futura reina, con un estilo y una elegancia que ya son marca registrada.

En el concierto, la reina de los Países Bajos, siempre impecable, optó por un mono manga larga de Natan, que acompañó con una capa a tono de Valentino, guantes de cuero, collar dorado, clutch de Zara y stilettos Gianvito Rossi. Aqui la vemos junto a su hija y su marido, el rey Guillermo Alejandro
En el concierto, la reina de los Países Bajos, siempre impecable, optó por un mono manga larga de Natan, que acompañó con una capa a tono de Valentino, guantes de cuero, collar dorado, clutch de Zara y stilettos Gianvito Rossi. Aqui la vemos junto a su hija y su marido, el rey Guillermo AlejandroPatrick van Katwijk
