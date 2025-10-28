“Re-reciclado”. La princesa Amalia, hija de Máxima, sorprendió con un vestido cargado de historia

La futura reina de los Paises Bajos participó junto a sus padres del concierto por el 750 aniversario de Ámsterdam
- 2 minutos de lectura'
Ámsterdam celebró su 750º aniversario con un concierto inolvidable en la emblemática Museumplein (“plaza de los museos”), donde tradición, elegancia y emoción se dieron cita bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Entre los asistentes, la Familia Real de los Países Bajos acaparó todas las miradas: el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y su hija mayor Amalia protagonizaron una velada fabulosa, pero fue la princesa heredera quien se convirtió en la estrella de la noche. Amalia llevó un vestido que no solo deslumbró por su belleza, sino por la historia que encierra: un diseño verde esmeralda con bordados de cristales y plumas de marabú, confeccionado en 1981 por la diseñadora Theresia Vreugdenhil para su abuela, la entonces reina Beatriz, con motivo de una visita oficial a Bélgica.
Este vestido, que también fue lucido por la reina Máxima en el Freedom Concert de 2014, representa la continuidad estilística de tres generaciones de mujeres de la Casa de Orange-Nassau.
Amalia, con su gesto, no sólo rindió homenaje a su abuela, sino que reafirmó su lugar como futura reina, con un estilo y una elegancia que ya son marca registrada.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Mónica Ayos. Su vida en Miami, los 25 años de amor con Diego Olivera y el momento más duro que atravesó: “Me fortalecí”
“Tanto tiempo perdido”. Es actriz y nieta de una leyenda del espectáculo y, de grande, pudo recomponer el vínculo con su padre
Tini de Bucourt. Acompañada por amigos y familiares, presentó su primera muestra de pintura y su cuarto libro
- 1
La ex mujer de Julio Iglesias. Los secretos que Isabel Preysler revela en sus memorias
- 2
“Tanto tiempo perdido”. Es actriz y nieta de una leyenda del espectáculo y, de grande, pudo recomponer el vínculo con su padre
- 3
Mónica Ayos. Su vida en Miami, los 25 años de amor con Diego Olivera y el momento más duro que atravesó: “Me fortalecí”
- 4
“Tengo muchas ganas”. Bárbara Diez habla de amor, del casamiento de su hija mayor y de cómo la religión ilumina su vida