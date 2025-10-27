“Tanto tiempo perdido”. Es actriz y nieta de una leyenda del espectáculo y, de grande, pudo recomponer el vínculo con su padre

En el universo de las nuevas estrellas de Hollywood, pocas figuras brillan con la intensidad de Katie Cassidy (38). Nieta del legendario Jack Cassidy y heredera de una dinastía artística que marcó generaciones, Katie supo construir su propio camino, con talento, determinación y una elegancia que cautiva tanto dentro como fuera de la pantalla.

Su abuelo, el célebre Jack Cassidy. Getty Images

Katie posa en la première de la segunda temporada de la serie 1923, a principios de año en Los Ángeles. Llevó un sensual conjunto de la marca mexicana Urban Palais. Getty Images

UNA HISTORIA FAMILIAR CON LUCES Y SOMBRAS

Katie nació el 25 de noviembre de 1986 en Los Ángeles, hija del icónico David Cassidy –estrella de la serie éxito de los 70, La familia Partridge– y la modelo Sherry Williams. Aunque David fue una figura pública adorada por millones, la relación con su hija fue compleja. Criada principalmente por su madre y su padrastro, Richard Benedon, Katie no conoció a su padre biológico hasta sus 9 años. A pesar de los altibajos, ambos lograron construir una relación afectuosa en la adultez, aunque marcada por la distancia emocional y los desafíos personales de David, incluyendo su lucha contra el alcoholismo. Cassidy murió en 2017 y, tiempo después, la actriz reveló cuáles habían sido las últimas palabras que había tenido con ella: “Tanto tiempo perdido”.

Los Ángeles, 2007. Katie y su padre, el actor David Cassidy, en la gala de los premios Family Television Getty Images

EL LEGADO DE SU ABUELO

Jack Cassidy fue una figura emblemática del teatro musical y la televisión estadounidense. Ganador de un Tony y nominado a varios Emmy, dejó una huella imborrable en Broadway y en series como Columbo y He & She. Aunque Katie nunca lo conoció (él murió en 1976), su influencia artística se percibe en la pasión que ella demuestra por la actuación. La actriz debutó en televisión en 2003 y rápidamente se convirtió en un rostro habitual en la pantalla. Su papel como Kelli Presley en Black Christmas (2006) la posicionó como una scream queen moderna. Luego llegaron roles en Supernatural, Melrose Place y Gossip Girl, donde interpretó a la sofisticada y enigmática Juliet Sharp. Pero fue en Arrow, la exitosa serie del universo DC, con la que alcanzó su consagración como Black Canary. Su interpretación evolucionó hasta convertirse en Black Siren, una versión más oscura del personaje. Incluso, dirigió un episodio de la serie.

Katie en su papel de Black Canary

EL AMOR EN TIEMPOS DE CINE

En 2023, durante el rodaje de A Royal Christmas Crush para Hallmark Channel, Katie conoció al actor canadiense Stephen Huszar. Lo que comenzó como una química de ficción se transformó en una historia de amor real. En sus redes sociales, Katie lo llama “mi para siempre”, mien - tras Stephen la describe como “el amor de mi vida”. La pareja, que vive envuelta en rumores de una posible boda, convive y disfruta de una relación sólida y de admiración mutua.