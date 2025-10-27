“Tanto tiempo perdido”. Es actriz y nieta de una leyenda del espectáculo y, de grande, pudo recomponer el vínculo con su padre

Tiene 38 años y se posicionó como una “scream queen” moderna por sus papeles en películas de terror
- 3 minutos de lectura'
En el universo de las nuevas estrellas de Hollywood, pocas figuras brillan con la intensidad de Katie Cassidy (38). Nieta del legendario Jack Cassidy y heredera de una dinastía artística que marcó generaciones, Katie supo construir su propio camino, con talento, determinación y una elegancia que cautiva tanto dentro como fuera de la pantalla.
UNA HISTORIA FAMILIAR CON LUCES Y SOMBRAS
Katie nació el 25 de noviembre de 1986 en Los Ángeles, hija del icónico David Cassidy –estrella de la serie éxito de los 70, La familia Partridge– y la modelo Sherry Williams. Aunque David fue una figura pública adorada por millones, la relación con su hija fue compleja. Criada principalmente por su madre y su padrastro, Richard Benedon, Katie no conoció a su padre biológico hasta sus 9 años. A pesar de los altibajos, ambos lograron construir una relación afectuosa en la adultez, aunque marcada por la distancia emocional y los desafíos personales de David, incluyendo su lucha contra el alcoholismo. Cassidy murió en 2017 y, tiempo después, la actriz reveló cuáles habían sido las últimas palabras que había tenido con ella: “Tanto tiempo perdido”.
EL LEGADO DE SU ABUELO
Jack Cassidy fue una figura emblemática del teatro musical y la televisión estadounidense. Ganador de un Tony y nominado a varios Emmy, dejó una huella imborrable en Broadway y en series como Columbo y He & She. Aunque Katie nunca lo conoció (él murió en 1976), su influencia artística se percibe en la pasión que ella demuestra por la actuación. La actriz debutó en televisión en 2003 y rápidamente se convirtió en un rostro habitual en la pantalla. Su papel como Kelli Presley en Black Christmas (2006) la posicionó como una scream queen moderna. Luego llegaron roles en Supernatural, Melrose Place y Gossip Girl, donde interpretó a la sofisticada y enigmática Juliet Sharp. Pero fue en Arrow, la exitosa serie del universo DC, con la que alcanzó su consagración como Black Canary. Su interpretación evolucionó hasta convertirse en Black Siren, una versión más oscura del personaje. Incluso, dirigió un episodio de la serie.
EL AMOR EN TIEMPOS DE CINE
En 2023, durante el rodaje de A Royal Christmas Crush para Hallmark Channel, Katie conoció al actor canadiense Stephen Huszar. Lo que comenzó como una química de ficción se transformó en una historia de amor real. En sus redes sociales, Katie lo llama “mi para siempre”, mien - tras Stephen la describe como “el amor de mi vida”. La pareja, que vive envuelta en rumores de una posible boda, convive y disfruta de una relación sólida y de admiración mutua.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Tini de Bucourt. Acompañada por amigos y familiares, presentó su primera muestra de pintura y su cuarto libro
¿Qué se sabe de…? El “momento estrella” de Naomi Watts, la noche de gloria de Penélope Cruz y la salida familiar de Kim Kardashian
“Intentá que sea circular”. Las bromas entre Kate y William y las fotos más divertidas de su visita a una granja al norte de Irlanda
- 1
En fotos. Todos los invitados a la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón en el Salón Dorado
- 2
La hija de Estefanía de Mónaco. Brilló como copiloto de rally y un fanático muy especial llamó la atención de todos
- 3
La ex mujer de Julio Iglesias. Los secretos que Isabel Preysler revela en sus memorias
- 4
Tini de Bucourt. Acompañada por amigos y familiares, presentó su primera muestra de pintura y su cuarto libro