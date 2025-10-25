LA NACION

“Intentá que sea circular”. Las bromas entre Kate y William y las fotos más divertidas de su visita a una granja al norte de Irlanda

La pareja real llegó a esta finca donde se produce sidra artesanal, jugo y vinagre de manzana

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Los príncipes de Gales, entre risas y gestos de complicidad
Los príncipes de Gales, entre risas y gestos de complicidadGetty Images

Con su habitual calidez que conquista corazones, los príncipes de Gales, William y Kate, protagonizaron una jornada inolvidable en Armagh, conocido como el “condado de las huertas”, durante su visita a la galardonada granja familiar Long Meadow Cider. La pareja real llegó a esta finca gestionada por la familia McKeever desde 1968, donde se produce sidra artesanal, jugo de manzana y vinagre de manzana con métodos tradicionales y un enfoque sostenible, y se sumergieron en la vida rural con naturalidad y mucho humor. Uno de los momentos más entrañables fue cuando William y Kate se pusieron los delantales para preparar pan de papa y manzana, una receta típica de la región.

La princesa pela las manzanas para preparar su pan
La princesa pela las manzanas para preparar su panGetty Images
¡Con las manos en la masa! Kate y William, a pura carcajada, mientras preparan un pan de papa y manzana
¡Con las manos en la masa! Kate y William, a pura carcajada, mientras preparan un pan de papa y manzanaGetty Images

Entre risas y bromas, el príncipe intentó dar forma a su masa, mientras Kate, con destreza, lograba una figura circular perfecta. “Intentá que sea circular”, le dijo a su marido. “¿Cómo puede parecer esto un círculo cuando claramente es un rectángulo? Esto es un ‘circulo rectangular’”, bromeó William, quien provocó carcajadas entre los presentes. La princesa, siempre cercana, contó que suele usar vinagre de manzana en sus ensaladas, mientras que William reconoció su preferencia por la sidra seca. Ambos se mostraron encantados al probar el vinagre recién prensado. La visita también incluyó la recolección de manzanas, en la que Kate demostró su agilidad llenando su canasta con rapidez, mientras animaba a William a no dejar caer las frutas. “¡No las vayas a tirar, William!”, le dijo. El príncipe, maravillado por el entorno, comentó: “Los árboles parecen sacados de Harry Potter”. La pareja también exploró el proceso de producción de la sidra, desde el prensado hasta el embotellado, y mostró interés por las prácticas sostenibles de la granja. Kate recordó haber intentado hacer algo similar en casa junto a sus hijos con una prensa manual: “Fue divertido… aunque un desastre”, reveló entre risas.

Los príncipes de Gales recolectaron manzanas durante su visita a la granja familiar Long Meadow Cider
Los príncipes de Gales recolectaron manzanas durante su visita a la granja familiar Long Meadow CiderGetty Images
Los futuros reyes disfrutan de una copa de sidra
Los futuros reyes disfrutan de una copa de sidraGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Días de vino y rosas
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Cinco momentazos imperdibles: herederas, debuts, una embarazada, un esperado regreso y las diosas de siempre
    1

    El desfile más sexy. Cinco momentazos imperdibles: herederas, debuts, una embarazada, un esperado regreso y las diosas de siempre

  2. Todos los invitados a la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón en el Salón Dorado
    2

    En fotos. Todos los invitados a la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón en el Salón Dorado

  3. Brilló como copiloto de rally y un fanático muy especial llamó la atención de todos
    3

    La hija de Estefanía de Mónaco. Brilló como copiloto de rally y un fanático muy especial llamó la atención de todos

  4. Los secretos que Isabel Preysler revela en sus memorias: “Han dicho tantas cosas falsas sobre mí”
    4

    La ex mujer de Julio Iglesias. Los secretos que Isabel Preysler revela en sus memorias

Cargando banners ...