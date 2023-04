Se cumplen 10 años. Las mejores fotos de la majestuosa coronación de Guillermo y Máxima de los Países Bajos

escuchar

Cuando el reloj marcó la una de la tarde del martes 30 de abril de 2013, las puertas de la iglesia Nueva de Amsterdam –construida en 1409 y ubicada en el centro la capital neerlandesa, a pocos metros de la fachada norte del Palacio Real– se abrieron para recibir a los dos mil invitados a la ceremonia en la que los Estados Generales del reino de los Países Bajos (la cámara alta y la cámara baja) proclamarían a Guillermo Alejandro y a Máxima como reyes del país europeo. Los primeros en entrar fueron los invitados especiales, que ocuparon la parte central del edificio. Después, lo hicieron las nueve delegaciones oficiales, que llegaron en vehículos de la Casa Real bajo un estricto operativo de seguridad. El recinto estaba casi colmado cuando los representantes de las Casas Reales dijeron presente.

Letizia, quien por entonces era princesa, llegando a la Nieuwe Kerk, en Amsterdam, una iglesia que fue construida en 1409 y que está ubicada en el centro de la ciudad, a pocos metros del Palacio Real. +

Los primeros en bajar de uno de los vehículos blindados custodiados por miembros de la Koninklijke Marechaussee (Guardia Real) fueron Sheikha Mozah, la mujer del emir de Qatar y el rey Carlos III con Camilla, reina consorte del Reino Unido, quienes, por aquel entonces, tenían los títulos de príncipe y duquesa de Cornwall, respectivamente.

Diez años atrás, Carlos de Inglaterra todavía era príncipe de Gales. A Amsterdam fue con Camilla, por entonces la duquesa de Cornwall, quien lució un tocado de plumas by Philip Treacy. © Paul Vreeker / Reuters

Detrás de ellos, ingresaron el príncipe heredero de Tailandia y su hermana, la princesa Maha Chakri, el representante de los Emiratos Árabes Unidos, el príncipe Hamed, y el heredero de la corona de Bahréin, el príncipe Salman. En un segundo vehículo llegaron el príncipe Haitham de Omán, los príncipes Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, los príncipes El Hassan y Sarvath de Jordania.

El príncipe heredero de Brunéi, Al-Muhtadee Billah Bolkian, con su mujer, Sarah, en la entrada de la Nieuwe Kerk. TOUSSAINT KLUITERS

La esposa del rey Mohamed VI de Marruecos, la princesa Lalla Salma, llevó un caftán de terciopelo verde bordado con hilos de oro y un cinturón joya con esmeraldas. DIRK WAEM

El príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad al Khalifa. DIRK WAEM

Mozah bint Nasser optó por un traje largo y una capa de satén azul petróleo, que acompañó con su habitual turbante. La jequesa de Qatar, fiel a su estilo, abrió el cofre de los tesoros de su país para lucir un deslumbrante collar de oro y piedras preciosas. Tim Rooke

Una de las parejas más admiradas fue la de Felipe y Matilde de Bélgica, quien llevó un vestido de crêpe de seda en rosa chicle con pamela a tono. El original diseño que lució la princesa Mette-Marit, de Noruega, en blanco con flores grises, también fue uno de los más admirados. Otra de las princesas más ponderadas fue Sofia de Liechtenstein: optó por un diseño verde cadmio con tocado a juego inspirado en los años 50. La princesa Letizia de España se llevó muchos halagos con un modelo de su diseñador favorito, Felipe Varela, bordado con microperlas acero y cristal. ¿Un detalle? El príncipe Felipe fue el único que lució la Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau, una distinción que la reina Beatriz le otorgó en 2001.

El protocolo indicaba vestido largo y sombrero para las mujeres nobles. Y así, por supuesto, asistieron los príncipes Constantin and Laurentien. Reni Van Maren / Sunshine

Federico y Mary de Dinamarca. +

El príncipe Maurits de Orange-Nassau, hijo menor de la princesa Margarita, junto con su mujer, Marie-Hélène van den Broek. La princesa eligió un impresionante traje de encaje fucsia y sombrero al tono. Pascal Le Segretain

Los últimos en llegar fueron Daniel y Victoria de Suecia –que sorprendió con una fabulosa pamela–, Federico y Mary de Dinamarca, los príncipes herederos de Brunéi, Billah y Sarah, Alberto de Mónaco –asistió sin su mujer Charlene Wittstock–, la princesa Lalla Salma de Marruecos, los miembros del gobierno presidido por el primer ministro neerlandés Mark Rutte (en el momento de la coronación, el funcionario iba por su segundo mandato; en 2021, ganó las elecciones por cuarta vez) y Naruhito y Masako, del Japón. Esta era la primera vez que la mujer del emperador –llamada “la princesa triste” debido al grave cuadro de estrés y depresión que sufre desde hace décadas, cuando ingresó al Palacio Imperial como prometida– asistía a una ceremonia en el extranjero en once años.

Victoria de Suecia, rodeada por el por entonces príncipe Felipe de España y Sheikha Moza, de Qatar. Para la ceremonia, Victoria eligió un vestido color champagne con una pamela impactante. AFP

Mary de Dinamarca eligió un original vestido de inspiración oriental con cinturón a modo de obi (la faja de tela que las geishas llevaban sobre el kimono) y tocado de rejilla, plumas y flores. +

Naruhito y Masako de Japón. La princesa optó por un elegante bonete que hacía juego con su vestido. Pascal Le Segretain

GRANDES PROTAGONISTAS

A la cabeza de la procesión real, las tres hijas de los nuevos reyes fueron las primeras en salir del palacio. A pesar de que parecían iguales, sus vestidos azul Francia, diseñados por Edouard Vermeulen para Natan, eran distintos.

Las tres princesas, en tonos de azul, avanzan hacia la ceremonia. El operativo de seguridad costó, en 2013, cuatro millones de euros e involucró a diez mil agentes de policía. Pool

El de Amalia, la nueva princesa de Orange-Nassau, era de cuello alto drapeado sobre los hombros con pequeño escote en V en la espalda. El modelo de Alexia estaba adornado con un nudo en la parte delantera y el de Ariane llevó cuello claudine. La princesa Beatriz seguía los pasos a sus nietas, a quienes guio en todo el recorrido. Junto a ella, su nuera Mabel volvió a vestirse de medio luto. En aquellos días de la coronación, Friso --el segundo hijo de Beatriz, ex reina y, desde 2013, princesa de los Países Bajos-- llevaba un año en coma: el 17 de febrero de 2012, había quedado sepultado por un alud mientras esquiaba en Lech, Austria (debido al daño cerebral por falta de oxígeno, Friso moriría el mismo año de la coronación, en agosto de 2013, cuando Guillermo y Máxima estaban de vacaciones en Grecia).

Enfundadas en unos diseños azul cobalto, creaciones de la casa belga Natan, las princesas Alexia, Amalia y Ariane desfilaron desde la Nieuwe Kerk hacia el Palacio Real para la abdicación de su abuela, la Reina Beatriz. Pascal Le Segretain

Detrás de Amalia, Alexia y Ariane ingresaron los demás miembros de la familia real. La madre del nuevo Rey se ubicó entre sus nietas y, desde allí, contempló cómo su hijo iniciaba un nuevo capítulo en la historia holandesa.

La princesa Mabel, esposa del príncipe Friso, rompió la sobriedad del negro de su vestido con manga blanca. Durante todo el evento, a princesa Beatriz, su suegra, estuvo muy pendiente de ella: en 2013, Friso lleva un año en coma tras un grave accidente mientras esquiaba. +

Faltaban diez minutos para las dos de la tarde. Ante la expectativa de un país entero, Guillermo Alejandro y Máxima –escoltados por los cuatro portadores del Manto Real, dos damas de la corte y cinco comandantes operacionales– dejaron el Palacio Real hacia la Nieuwe Kerk. Mientras intentaba controlar sus emociones, Máxima hizo su aparición en la plaza Dam, en la que varias banderas argentinas flameaban para saludar a “su reina”. Con un espectacular diseño de Jan Taminiau, confeccionado en crêpe de seda color azul Francia –uno de los colores del estandarte real–, deslumbró al mundo.

Hubo salvas cada cinco segundos para anunciar la del Rey y la Reina Consorte hacia Niewe Kerk. PATRIK STOLLARZ

Guillermo Alejandro, con frac con chaleco blanco y moño, llevó la capa real de armiño y terciopelo rojo que ya había usado Beatriz, en 1980, para su coronación que era, a su vez, una copia de la original de 1815 que Guillermo I había estrenado para su entronización. La Reina consorte lució un vestido del holandés Jan Taminiau en color azul Klein confeccionado en gasa con aplicaciones de pedrería y cristal, manga larga y falda con bordados. Combinó el elegante diseño con una capa al tono con hombros realzados. Pool

La tiara de zafiros que eligió para este momento especial fue creada por la casa Mellerio con 655 diamantes sudafricanos y treinta y tres zafiros de Cachemira. Cuando la reina Emma la adquirió, fue considerada una de las alhajas más caras del mundo –por ella, el Rey desembolsó 100 mil guldens, toda una fortuna para la época–, debido a que, en la parte central, lleva un gran zafiro rodeado de diamantes, que formaba parte de un broche de la reina Anna Pavlovna, mujer de Guillermo II y nieta de Catalina la Grande de Rusia. Siguiendo la tradición de sus antepasados, Guillermo Alejandro lució la capa de armiño sobre el frac y la banda de la Orden de Guillermo. Diez años atrás, la Casa Real informaba que la capa había tenido que ser restaurada después de que Beatriz la usara por última vez, treinta tres años antes. Con ochenta y tres leones bordados con hilo de oro, la pieza, de inspiración francesa, databa de 1948. Y se trataba de una copia de la que había llevado Guillermo I, en 1815, para su investidura como soberano de los Países Bajos.

La princesa Beatriz, con un vestido largo azul Prusia de Sheila de Vries y un collar rivière, presenció la investidura de Guillermo Alejandro junto a sus tres nietas. Todas se ubicaron en asientos ceremoniales de terciopelo de seda chenille con hilos de oro procedentes del Palacio Real de Amsterdam. Pool

EL MOMENTO ESPERADO

La presencia del nuevo Rey se anunció con tres golpes de bastón contra el piso. Ciento sesenta y cuatro músicos, el Coro Infantil de Amsterdam, el Coro de Cámara de Holanda y la soprano estadounidense Claron McFadden inundaron de música la iglesia para los nuevos reyes y sus invitados.

Una majestuosa vista de la nave de la iglesia de Amsterdam. Las primeras filas estuvieron ocupadas por los príncipes herederos, “la sangre nueva” de la realeza. No hubo reyes entre los invitados: de acuerdo con el protocolo, los únicos reyes presentes debían ser los protagonistas, Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda. Carlos III de Inglaterra, que hace una década atrás era príncipe de Gales, fue el más “veterano” entre los nobles que presenciaron la primera coronación del siglo (Carlos, que será coronado el 6 de mayo próximo había estado en la ceremonia de entronización de la reina Beatriz). Pool

Cuando el Rey y la Reina consorte se ubicaron en sus tronos –dorados y de estilo Luis XIV, formaron parte de un conjunto de muebles que la reina Guillermina había recibido como regalo de bodas–, sonó el himno nacional holandés, el “Wilhelmus”, que las princesitas entonaron conmovidas.

Así ingresaban, en 2013, los representantes de las Casas Reales ingresan a la iglesia Nueva de Amsterdam, capital de los Países Bajos, para presenciar la ceremonia de investidura. Los más de dos mil invitados entraron con toda solemnidad a la nave central de la iglesia decorada con miles de tulipanes. Pool

Frente a Máxima y Guillermo, estaban exhibidas las insignias de la Corona, los símbolos del poder y la dignidad real fabricados en 1840 por orden del rey Guillermo II: la Corona –adornada con cuatro rubíes ovalados, cuatro zafiros rectangulares y ocho esmeraldas–, el orbe imperial –que representa el territorio sobre el que reina el monarca–, el cetro, la espada del Estado, el estandarte nacional y un ejemplar de la Constitución. Pasadas las dos de la tarde de aquel 30 de abril de 2013, Guillermo Alejandro prestó juramento.

Guillermo Alejandro, durante la ceremonia de investidura. A su lado, Máxima. El 13 de mayo de 2011, dos años antes de la coronación, el Parlamento había confirmado que ella podía recibir el título de Reina consorte y el tratamiento de Su Majestad. Pool

“Juro al pueblo del reino que mantendré y defenderé el Estatuto del Reino y la Constitución. Juro que defenderé y conservaré con todas mis fuerzas la independencia del reino y su territorio; que protegeré la libertad y los derechos de todos los holandeses y los residentes en los Países Bajos y que, con todos los medios que me ofrezcan las leyes, conservaré el bienestar de esta nación, así como su progreso, como le es debido a todo buen y leal rey. ¡Que Dios todopoderoso me ayude en esta tarea!”. Después, llegó el momento del discurso del Rey, en el que destacó el papel de la Corona y manifestó su orgullo por poder representar a una institución que, por doscientos años, se dedicó a servir al pueblo de los Países Bajos. Sin embargo, la gran emoción llegó cuando el nuevo soberano se refirió a su madre de manera tierna y respetuosa: “Durante treinta y tres años mi querida madre cuidó con esmero la confianza dada y siempre defendió los valores que definen nuestra Constitución (…). Con la ayuda de mi padre, supo usted reinar con estilo propio (…). Sigo sus pasos. Lo que el futuro traerá no lo sabe nadie, pero su sabiduría y calidez siempre me servirán de guía. Fue usted una reina completamente consciente de su responsabilidad como soberana. Se dedicó con total entrega a sus obligaciones. Pero fue también hija, esposa, cabeza de familia y madre. Hoy quiero rendir homenaje a cada una de sus facetas, especialmente en los tiempos de dificultades. Incluso en los días de tristeza fue usted de la forma más cariñosa un de la princesa Beatriz se llenaron de lágrimas. Tras aquel conmovedor discurso, cada uno de los 150 miembros de la Cámara Baja y los 75 de la Cámara Alta, además de los representantes de Aruba, Curaçao y San Martín, le juraron lealtad al Rey. La solemne ceremonia, instaurada en 1840 cuando Guillermo II asumió como soberano, finalizó cuando todos los miembros de los Estados Generales gritaron: “¡El Rey fue investido! ¡Viva el Rey!”. Los ciudadanos respondieron con tres ovaciones: “¡Viva!, ¡Viva!, ¡Viva!”. Un funcionario de la Corte se dirigió a la plaza Dam para comunicar que Holanda tenía un nuevo monarca. A partir de ese momento, Guillermo Alejandro sumaría todos los títulos que lo distinguían como siete veces conde, ocho veces barón y diecinueve veces señor, además de marqués de Veere y Vlissingen y vizconde de Amberes, todos utilizados por los monarcas de la Casa de Orange. Y, en los documentos oficiales, comenzaría a ser invocado como “Guillermo Alejandro, por la Gracia de Dios, rey de los Países Bajos, príncipe de Orange-Nassau, caballero de Amsberg, conde de Katzenelnbogen, de Vianden, de Diez, de Spiegelberg, de Buren, de Leerdam, de Culemborg; barón de Breda, de Diest, de Beilstein, de La Haya y de las tierras de Cuijk, de IJsselstein, de Cranendonck, de Eindhoven, de Liesveld; señor de Ameland, de Borculo, de Bredevoort, de Lichtenvoorde, de ‘t Loo, de Geertruidenberg, de Klundert, de Zevenbergen, de Hooge y Lage Zwaluwe, de Naaldwijk, de Polanen, de Sint-Maartensdijk, de Soest, Baarn y Ter Eem, de Willemstad, de Steenbergen, de Montfort, de Sankt Vith, de Bütgenbach, de Dasburg. O como Guillermo Alejandro de Orange, el cuarto rey de los Países Bajos, tal como hace diez años viene escribiendo la historia.

Los nuevos monarcas fueron recibidos con tres golpes de bastón y al grito de “El Rey”. Frente a sus tronos estaban exhibidos los símbolos del reinado: la corona, el orbe, el cetro y la espada imperio. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando, en la Nieuwe Kerk, el rey Guillermo juró su cargo ante más de dos mil invitados. Pool

Una foto para la historia. Tras la recepción oficial en el Palacio Real de Amsterdam, los asistentes a la proclamación de los Reyes posaron para la foto de familia con los nuevos soberanos de los Países Bajos en el centro de la imagen. En la primera fila, de izquierda a derecha: la argentina Beatriz Rojkés de Alperovich, por entonces senadora; el exvicepresidente argentino, Amado Boudou; el gobernador general de Canadá, David Johnston, y su mujer, Sharon; la jequesa de Qatar; el príncipe Alberto de Mónaco; Ariane, Alexia y Amalia de Holanda; Lalla Salma de Marruecos; Naruhito y Masako de Japón; Kofi Annan y su mujer, Nane. En la segunda fila, de izquierda a derecha: José Manuel Durão Barroso y su mujer, Margarita; el príncipe heredero de Brunéi, Al-Muhtadee Billah Bolkian, con su mujer, Sarah; los príncipes herederos de Tailandia, Maha Vajiralongkorn y Maha Chakri Sirindhorn; los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda; el rey Carlos III y la Reina Consorte (cuando asistieron eran príncipe de Gales y duquesa de Cornwall, respectivamente); los príncipes Federico y Mary de Dinamarca; el presidente del consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y su mujer, Geertrui Van Rompuy. En la tercera fila, de izquierda a derecha: los príncipes Matilde y Felipe de Bélgica; Alois y Sophie de Liechtenstein; Daniel y Victoria de Suecia; los príncipes de Asturias; Haakon y Mette-Marit de Noruega y el príncipe Hassan y la princesa Sarvath El Hassan de Jordania. En la última fila, de izquierda a derecha: Stéphanie y Guillermo de Luxemburgo; Salman bin Hamad al Khalifa de Bahréin; Haitham bin Tariq al Said; el jeque Hamed bin Zayed al Nahvan de Emiratos Arabes Unidos y Hellen Clark, administradora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pool

