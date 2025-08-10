Sirenas en Europa. Las famosas argentinas que eligieron Ibiza, Mallorca y Capri para sus vacaciones

Amalia Amoedo, Martita Fort e Ingrid Grudke están entre las viajeras que cambiaron el invierno austral por las playas más top del Viejo Continente
- 2 minutos de lectura'
Hicieron sus valijas y volaron en busca del sol. Solas o en buena compañía, estas diosas argentinas eligieron algunas de las playas más top de Europa para descansar y recargar energías.
Amalia Amoedo -mecenas, alma mater de la Fundación Ama Amoedo y nieta de Amalita Fortabat-, está en Ibiza y disfruta del sol a bordo de un yacht, el Ruby Tuesday, con el que navega por las costas de esa isla española.
En Ibiza también estuvo Andrea Bursten con sus hijos Francesca y Stefano. Su amiga y ex compañera de pasarelas Lorena Ceriscioli fue otra de las famosas que eligieron las islas Baleares, aunque la directora de la agencia Lo Management optó por Mallorca con su pareja, el arquitecto Juan Pablo Ramognino, y su hijo Gennaro. Juntos hicieron deportes náuticos y pasearon, y Lorena, además, aprovechó para encontrarse con dos grandes amigas con las que coincidió en ese destino, la ex modelo y diseñadora de joyas Dolores Trull y la chef Josie Bridge, socia y fundadora de Eat Catering, que viajó con su hijo, Giorgio.
El fin de semana pasado, antes de emprender la vuelta al país, Dolores siguió camino rumbo al norte de España con su marido, Alejandro Pueyrredón, y sus dos hijos, Cala y Félix, y en Baiona se enamoró de la costa gallega. “¡Galicia, volveré a recorrerte y comerte entera!”, escribió en Instagram junto a las postales de su visita.
Marta Fort, heredera del empresario Ricardo Fort y, desde hace poco, parte del elenco de la agencia Multitalent, fue otra de las famosas que se decidieron por Mallorca, en tanto Ingrid Grudke puso proa a Italia y posó, escultural, con el paisaje soñado de Capri y la costa amalfitana.
