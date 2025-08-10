Sirenas en Europa. Las famosas argentinas que eligieron Ibiza, Mallorca y Capri para sus vacaciones

Hicieron sus valijas y volaron en busca del sol. Solas o en buena compañía, estas diosas argentinas eligieron algunas de las playas más top de Europa para descansar y recargar energías.

Amalia Amoedo -mecenas, alma mater de la Fundación Ama Amoedo y nieta de Amalita Fortabat-, está en Ibiza y disfruta del sol a bordo de un yacht, el Ruby Tuesday, con el que navega por las costas de esa isla española.

En Ibiza también estuvo Andrea Bursten con sus hijos Francesca y Stefano. Su amiga y ex compañera de pasarelas Lorena Ceriscioli fue otra de las famosas que eligieron las islas Baleares, aunque la directora de la agencia Lo Management optó por Mallorca con su pareja, el arquitecto Juan Pablo Ramognino, y su hijo Gennaro. Juntos hicieron deportes náuticos y pasearon, y Lorena, además, aprovechó para encontrarse con dos grandes amigas con las que coincidió en ese destino, la ex modelo y diseñadora de joyas Dolores Trull y la chef Josie Bridge, socia y fundadora de Eat Catering, que viajó con su hijo, Giorgio.

Amalia Amoedo, con un traje enterizo de profundo escote, en la popa de Ruby Tuesday, el yacht con el que navegó por la costa de Ibiza

Ama en una pose sensual que permite ver el tatauaje de una sirena que tiene en la cadera

Andrea Bursten en Ibiza, fabulosa a los 52

Bursten, ex modelo y empresaria, viajo a las islas Baleares con sus hijos Bursten en Ibiza, con sus hijos Stefano (20) y Francesca Ribero (23)

Lorena Ceriscioli rema junto a su hijo Gennaro (9). La foto la tomó su pareja, el arquitecto Juan Pablo Ramognino

Brindis en el mar. Trull con sus amigas Josie Bridge (chef y dueña de la empresa Eat Catering) y Lorena Ceriscioli

Dolores Trull en Mallorca, poco antes de partir con su familia (su marido, Alejandro Pueyrredón, y sus hijos Cala y Félix) hacia Baiona, Galicia

El fin de semana pasado, antes de emprender la vuelta al país, Dolores siguió camino rumbo al norte de España con su marido, Alejandro Pueyrredón, y sus dos hijos, Cala y Félix, y en Baiona se enamoró de la costa gallega. “¡Galicia, volveré a recorrerte y comerte entera!”, escribió en Instagram junto a las postales de su visita.

Marta Fort, heredera del empresario Ricardo Fort y, desde hace poco, parte del elenco de la agencia Multitalent, fue otra de las famosas que se decidieron por Mallorca, en tanto Ingrid Grudke puso proa a Italia y posó, escultural, con el paisaje soñado de Capri y la costa amalfitana.

Marta Fort, con un vestido blanco de inspiración griega y carterita Dior, en Palma de Mallorca

Heredera -junto a su mellizo Felipe- de la fortuna del empresario Ricardo Fort, Martita toma sol antes de zambullirse en el mar Balear

Ingrid Grudke eligió Italia para descansar. Recorrió la costa amalfitana y navegó en lancha por el mar Tirreno, desde Capri

Ingrid posa delante del icónico farallón Stella de Capri, también conocido como "el arco del amor"