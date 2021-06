Sofía de Wessex. La nuera más querida por la reina Isabel brilló con su estilo en las carreras de Ascot

Es la fiesta social más destacada del verano europeo y la favorita de la Familia Real británica. En esta última edición, las tradicionales carreras de Royal Ascot dieron la bienvenida a más de 12 mil espectadores que se acercaron al histórico hipódromo del condado de Berkshire.

Sofía combinó su vestido de falda estampada con un delicado tocado de plumas, el mismo que usó hace diez años para la boda de los duques de Cambridge. Getty Images - WireImage

El día de la inauguración, la condesa eligió un diseño nude de la colección A Ross Girl de la firma británica Soler y un sombrero de Jane Taylor. Getty Images - Getty Images Europe

Si bien el año pasado sólo se pudo seguir el evento a través de la transmisión televisiva debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, la vuelta de la competencia a puertas abiertas enseguida fue celebrada por todos. Y, a pesar de que Isabel II esta vez no pudo asistir a la inauguración -es la segunda vez que falta en sus 69 años de reinado-, estuvo muy bien representada por su nuera, Sofía de Wessex (56): la mujer del príncipe Eduardo (57), a quien muchos señalan como la nuera más querida por la Reina, es en la actualidad una de las royals británicas más admiradas por el pueblo gracias a su carisma, su bajo perfil y su clásico estilo inglés.

Si bien no pudo asistir al día de inauguración de las carreras, Isabel II dijo presente para el cierre, el sábado 19. Getty Images - Getty Images Europe

En la segunda jornada del evento, la princesa Ana “desfiló” un vestido camisero en tono verde esmeralda que complementó con guantes blancos, un sencillo tocado de flores y modernas gafas de sol. Getty Images - Getty Images Europe

La duquesa de Cornwall optó por un vestido de gasa champagne de Fiona Clare y un sombrero de ala ancha de Philip Treacy. Getty Images - Chris Jackson Collection

No por nada este año fue reconocida por los especialistas como la mejor vestida de Ascot. “Sofi parece haber entendido a la perfección el concepto de chic, destacando lo mejor del diseño británico. Siempre lo hace bien, se mueve de manera maravillosa, y se la ve fresca y tranquila”, dijo a Hello! la famosa estilista de celebrities Gayle Rinkoff. El último día, el sábado 19 de junio, la Reina dijo presente: cumpliendo con todos los cuidados sanitarios recomendados, la soberana no quiso perderse el día de cierre de su competencia favorita. A dos meses de la muerte del duque de Edimburgo, Isabel II parece haber recuperado la sonrisa. La magia de Ascot sigue intacta.

Una invitada que se animó a arriesgar con un potente tocado con red amarilla. La pieza se expande frontalmente como los rayos del sol, cubriendo casi enteramente su rostro. Getty Images - WireImage

La conductora de televisión Charlotte Hawkins lució un vestido de estampa floreada de la firma Laura Green London y un fascinator en tono salmón. Getty Images - Getty Images Europe

Las plumas y los tonos pastel fueron favoritos a la hora de diseñar los fascinators para el evento. Getty Images - Chris Jackson Collection

Zara Tindall hizo su primera aparición pública desde que dio a luz a su hijo Lucas, en marzo pasado. Para la ocasión, la sobrina de la reina escogió un look estampado de mangas amplias y hombreras pronunciadas y un fascinator de vértigo en tono pastel. Getty Images - PA Images

Las jóvenes fueron quienes más se atrevieron a jugar con diseños originales. Getty Images - Getty Images Europe

