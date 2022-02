Su vida en Punta del Este. Florencia Raggi se confiesa frente al mar: “No tengo miedo a que divulguen cosas íntimas de mí”

Fue algo más bien instintivo. En tan sólo unos días, Florencia Raggi (49) armó las valijas y viajó con Nicolás Repetto (64) a Punta del Este para atravesar la pandemia en su lugar favorito. Pasaron dos años de aquel momento y la actriz se confiesa feliz con esa decisión tan radical. Instalada en su casa de la zona de La Juanita, Flor organiza su agenda para disfrutar de su vida familiar junto a sus hijos Renata (23) y Francisco (20) sin descuidar su carrera. De hecho, además de haber filmado dos películas, entre ellas “Noche americana” –que protagoniza junto a Rafael Ferro y que estrena el próximo jueves 17–, también está haciendo la obra Ella en mi cabeza, con Joaquín Furriel y Juan Leyrado, en Buenos Aires. “La idea es moverme hacia donde los trabajos me requieran. Por suerte tengo mucha libertad de movimiento y las distancias son cortas. Además, mis hijos ya son grandes y eso me permite también seguir apostando a mi carrera desde Uruguay”, dice.

Hace más de treinta años que Florencia –en la foto, junto a su perra Allegra a orillas del mar– elige las playas de Punta del Este. Enamorada de la ciudad, aprovechó la pandemia para vivir definitivamente en Uruguay y escribir un nuevo capítulo junto a Nicolás Repetto y sus hijos, Renata y Francisco. Juana Mauri

“Disfruto mucho la compañía de Nico y por eso no nos fue engorroso pasar todo el tiempo juntos durante la cuarentena. Ya desde antes de la pandemia vivíamos un poco así", cuenta la actriz tras 27 años de amor con el conductor. Juana Mauri

–En la película “Noche americana”, interpretás a una estrella internacional con la que todos mueren por sacarse fotos. ¿Vos sos fan de alguien famoso?

–Soy muy poco cholula y no hay nadie con quien me muera de ganas de cruzarme en un ascensor, por ejemplo. Nada de eso. Prefiero disfrutar de los trabajos de la gente a la que admiro, quedarme con su obra y desde ese lugar, conectarme con ellos.

–¿Por qué le dijiste que sí a esta película?

–Porque está buenísima. Soy actriz y me llaman para hacer un protagónico en un proyecto muy importante distribuido por Disney y dirigida por un director español muy bueno, Alejandro Bazzano, ¿cómo voy a decir que no?

En "Noche Americana" -la película dirigida por el cubano Alejandro Bazzano que llega a los cines el 17 de febrero-, Raggi interpreta a Michelle, una estrella de cine argentina víctima de una extorsión. Bourke Films

–Tu personaje vive una de las peores pesadillas de una persona pública: la amenaza de la divulgación de información y videos privados. ¿También es tu pesadilla más temida?

–A nadie le gusta que se metan con su intimidad. En ese sentido, no me siento más vulnerable por ser más conocida. Claramente mi profesión me lleva a estar más expuesta, pero trato de vivir la vida sin ese miedo. Por suerte, no me siento perseguida.

–¿Qué es lo que disfrutás de tu nueva vida en Uruguay?

–Siempre tuve la fantasía y el deseo de quedarme a vivir acá y se fue dando de manera muy natural con la pandemia. Era un gran sueño vivir frente al mar y ese deseo lo estoy cumpliendo ahora. Tengo un horizonte y un océano que mirar cada mañana. Más no puedo pedir.

“Me gusta tener un horizonte y un océano que mirar cada mañana. Más no puedo pedir”, asegura Flor. Juana Mauri

Apasionada de la lectura, llevó a su tarde frente al mar la última novela de la francesa Delphine de Vigan, Las gratitudes. Juana Mauri

–En octubre de este año vas a cumplir 50. ¿Cómo lo vas a festejar? ¿Cómo te encuentra la vida?

–No tengo la menor idea cómo lo voy a festejar, falta una eternidad. [Se ríe]. Una de las mejores enseñanzas que nos deja esta pandemia es que la mayoría de las cosas no se pueden premeditar, o sea que lo dejaré para más adelante. Estoy feliz, satisfecha con mi vida, contenta, afín con este presente, con lo transitado, lo logrado y construido, con los que me rodean. Me siento muy plena. Tengo una familia hermosa que se convirtió en un pilar muy importante. Estemos donde estemos me nutro de la cercanía, del contacto con ellos y de su cotidianeidad. Si bien cada uno hoy está armando su propio camino, tenemos al alcance toda la tecnología para no perdernos.

La pandemia me demostró cuán incierta es la vida y por eso casi no planifico… Hoy trato de vivir saludablemente el presente, lo más atenta posible a lo que deseo y a lo que puedo concretar

–Estás con Nicolás hace veintisiete años. ¿Cómo es él como compañero de vida?

–Es incondicional y lo que me une a Nico siempre es el amor. Disfruto mucho de estar acompañada por él y por eso no nos fue tan engorroso como a otras personas pasar todo el tiempo juntos durante la cuarentena. Ya desde antes de la pandemia vivíamos un poco así.

Flor y Nico recibieron el año con Juana (hija del conductor con Reina Reech), su marido, Sebastián Graviotto, y sus herederos, Toribio y Belisario, y con la otra hija de la pareja, Renata (en el centro de la imagen).

La actriz con su hijo menor, Francisco Repetto.

–¿Qué ves hacia adelante?

–Se me ha ido –si es que alguna vez lo tuve– el interés de proyectar. Hoy trato de vivir saludablemente el presente, a full, lo más atenta posible a lo que deseo y a lo que puedo concretar. Creo que, por la fuerza y las circunstancias de estos últimos años, estoy cada vez más conectada con el presente. La pandemia me demostró cuán incierta es la vida y por eso casi no planifico.