“Sueño en grande”. Dejó la Argentina para acompañar a su marido, el ex Puma Juan Imhoff, y a los 33 volvió a desfilar en París

Ya pasaron once años desde que Natacha Eguía (33) armó las valijas para cruzar el Atlántico y apostar a su gran historia de amor con Juan Imhoff (36) en Europa. La modelo, que había conocido al entonces tryman de los Pumas por una amiga en común, desembarcó en París entusiasmada con su nueva aventura y con una larga lista de planes. “Sueño en grande. En eso somos muy parecidos con Juan: los dos nos ponemos objetivos muy altos y hacia ahí apuntamos, hacia lo mejor. Después, si no se da, no pasa nada, pero tenemos ambiciones y lo damos todo para buscar la excelencia”, dice ella, que en su nueva etapa en el Viejo Continente aprovechó para estudiar (se recibió de licenciada en Relaciones Internacionales) y dedicarse de lleno a la maternidad con la llegada de sus hijos Bastian (5) y Nikita (2 años y 11 meses).

Natacha en las afueras de Igny, donde vive, con su marido, el ex Puma Juan Imhoff –que el año pasado anunció su retiro del rugby– y sus dos hijos, Bastian y Nikita. “Nuestra familia es el motor de todas las cosas que estamos logrando. Los chicos son un amor y se llevan muy bien entre ellos. Les encanta estar juntos”, cuenta la modelo. Nadya Polivkina

Imhoff y la modelo se conocieron en 2013 y viven en Europa desde hace más de diez años. Nadya Polivkina

Hoy, Natacha comparte con orgullo su último sueño cumplido: desfilar en las pasarelas de la Semana de la Moda de París. “Sí, cumplí mi sueño y estoy feliz porque sé que esto no me lo regaló nadie, lo estoy buscando desde hace tiempo. Yo persevero y le pongo toda la garra”, cuenta entusiasmada en una llamada telefónica con ¡HOLA! Argentina, tras participar de la presentación de la colección otoño/invierno 2025-2026 de la firma francesa Pierre Cardin.

"Con Juan somos muy parecidos: los dos nos ponemos objetivos muy altos y hacia ahí apuntamos, hacia lo mejor. Después, si no se da, no pasa nada, pero tenemos ambiciones y lo damos todo para buscar la excelencia”, dice. Nadya Polivkina

Juan con Niki, vestida con tapado y boina de la marca infantil Tartine et Chocolat para la que Eguía hizo una colaboración. Nadya Polivkina

–¿A qué te referís cuando decís que le pusiste toda la garra?

–Después de dejar de amamantar a Niki me propuse volver al modelaje. Si bien ser influencer me gustaba, mi sueño siempre fue ser modelo. Recuerdo que me dije: “¿Por qué no puedo hacerlo siendo mamá?”. Y ahí me puse como meta retomar mi carrera. La decisión también tenía que ver con romper un poco esa creencia de que pasados los 30 años ya no podés trabajar como modelo porque es más difícil mantener tu cuerpo. Pero lo cierto es que, si una tiene un buen estilo de vida, y me refiero a una sana alimentación, ejercicio y todo eso, no hay necesidad de estar haciéndote cirugías estéticas. La meta de volver a estar bien se transformó en un desafío personal. Lo di todo porque mi ambición también era grande. Así que me puse en forma y me presenté en la agencia: “Estoy lista, estoy con ganas”.

–A por todo…

–Claro. La clave también está en la energía que una le pone a cada desafío. Me mandaron a castings y empecé a agarrar trabajos. Para mí, desfilar en París era un sueño y lo cumplí. Que te convoquen marcas importantes y que seas parte de los lanzamientos de las colecciones es un sueño hecho realidad, como las de Elie Saab, Loewe y ahora Pierre Cardin, con quienes firmé contrato para su nueva campaña de ropa y de anteojos. Voy a desfilar en las Semanas de la Moda de México, Nueva York, Pekín… voy a estar viajando cada dos meses. Todavía no lo puedo creer. A veces pienso: “Qué loco que me hayan llamado a mí”.

“Juan está totalmente enamorado de Nikita. Juegan y se ríen muchísimo juntos. Creo que los chicos se divierten más con él que conmigo” . Nadya Polivkina

Nikita y Bastian en un rincón de su dormitorio. Nadya Polivkina

–Cuándo decidiste volver a modelar, ¿imaginabas desfilar para esas marcas?

–No, no me lo esperaba para nada y menos en París, donde los parámetros físicos “Juan está totalmente enamorado de Nikita. Juegan y se ríen muchísimo juntos. Creo que los chicos se divierten más con él que conmigo” para las modelos de pasarela son distintos y mucho más estrictos. Las chicas que desfilan son todas de 18 y 20 años, entonces se complica que te quieran a vos. Que me hayan elegido, que haya sucedido la magia, me provoca una alegría enorme. Y lo hago feliz de la vida, es el trabajo de mis sueños. Estudié y me recibí de licenciada en Relaciones Internacionales y, sin embargo, nunca proyecté trabajar de eso. Hoy estoy a full con el camino que elegí. Después de haber acompañado a los chicos estos años, logré encontrar un equilibrio entre mi carrera y mi tiempo con ellos. Me encanta verlos crecer.

“Después de haber acompañado a los chicos estos años, logré encontrar un equilibrio entre mi carrera y mi tiempo con ellos. Me encanta verlos crecer” . Nadya Polivkina

Padre e hijo juegan al rugby en el living de la casa familiar. Tras anunciar su retiro el año pasado, el ex wing de Racing 92 –el equipo francés que integró durante 13 años– y ex jugador de los Pumas sigue vinculado a su pasión: además de ser embajador del club francés, Imhoff brilla como comentarista deportivo en la señal de deportes Canal+. Nadya Polivkina

–¿Cómo es el presente de Juan tras su retiro del rugby?

–Juan se despidió como deportista de alto rendimiento, pero como hizo una supercarrera en Racing 92, el club le ofreció quedarse como embajador. La idea es continuar ahí, pero ya desde otro lugar. También lo llamaron de Canal+, el canal más importante de deportes de Francia, y le ofrecieron ser parte de la programación como columnista. Obvio que el cambio no es tan fácil, pero está a full con todo y sigue entrenando al ciento por ciento. Tanto que, aunque se retiró, estoy segura de que si lo llaman mañana para volver a la cancha, vuelve.

Otra imagen de pasarela, pero en el desfile de Elie Saab.

Natacha desfiló para Pierre Cardin en la última Semana de la Moda de París. “Firmé contrato para su nueva campaña de ropa y de anteojos y para desfilar en las semanas de la moda de México, Nueva York y Pekín. Todavía no lo puedo creer”, dice. Getty Images

VIDA EN FAMILIA

–¿Cómo es Nikita?

–Tiene una personalidad fuerte, pero es muy simpática. En algunas cosas la veo muy parecida a mí, tiene mucho carácter… y no te voy a mentir, yo también. [Se ríe]. Lo más lindo es que se lleva bárbaro con su hermano, les encanta estar juntos.

–¿Y cómo está Juan con ella? Debe ser distinta su relación a la que mantiene con Basti…

–Está totalmente enamorado. Creo que se llevó una sorpresa porque, como él tiene hermanos varones, pensó que el vínculo con Basti iba a fluir más que el vínculo con Nikita. Y al final, nada que ver: se ríen, se divierten muchísimo juntos, se la pasan jugando. De hecho, los chicos se divierten más con él que conmigo. [Risas].

"Queremos mudarnos a otro barrio en las afueras de París pero un poco más cerquita y con las mismas características que Igny: tranquilo, arbolado, residencial. París se volvió una ciudad muy ruidosa, con mucho tráfico. Si bien me encanta y me sigue deslumbrando como la primera vez que vine", cuenta la modelo. Nadya Polivkina

–Ya hace más de diez años que están juntos, ¿encontraron la forma de mantener el romance en la pareja?

–Con perseverancia, ja. Así como trabajamos mucho en nuestras carreras y supimos reinventarnos, también hicimos lo mismo con la relación. Con Juan nos conocemos mucho; ya nos miramos y sabemos lo que le pasa al otro. Hablamos, nos contenemos y nos acompañamos. Lo fundamental es poder admirar al otro y en eso coincidimos. Todo lo que está haciendo Juan me parece admirable.•

Agradecimientos: Nadya Polivkina, Tartine et Chocolat

Jacqueline Isola Por