Tiene 25 años. Es la hija de una estrella, enfrentó la muerte de su madre y la de su hermano y hoy brilla como actriz y cantante

En el corazón de Hollywood, donde las luces nunca se apagan y los sueños se tejen entre alfombras rojas, Ella Bleu Travolta (25) construyó su propio camino. Hija del legendario John Travolta (71) y de la inolvidable Kelly Preston, nació el 3 de abril de 2000 en California y creció rodeada de glamour, de talento… y también de profundas tragedias. La vida le presentó desafíos que marcarían su historia para siempre. En 2009, durante unas vacaciones familiares en Bahamas, su hermano mayor, Jett, murió a los 16 años (como consecuencia del síndrome de Kawasaki, tuvo una convulsión mientras estaba en el baño, se cayó, se golpeó la cabeza y el impacto fue fatal). Casi al mismo tiempo, su mamá Kelly se enteró de que estaba embarazada: el 23 de noviembre de 2010 nació Benjamin, el menor de la familia. Años más tarde, a sus 57, la actriz perdió la batalla contra el cáncer de mama. Estas muertes, lejos de quebrarla, se convirtieron en los motores de la transformación de Ella: encontró en la actuación, la música y el modelaje un refugio y una forma de sanar.

Ella posa con su famosísimo padre, John Travolta, en París durante los Juegos Olímpicos de 2024 Getty Images

Junto a su madre Kelly Preston y su hermano Jett Getty Images

UNA CARRERA QUE FLORECE

Su debut en el cine llegó en 2009 con Old Dogs, donde compartió pantalla con sus padres y Robin Williams. Luego, en 2019, volvió a actuar en The Poison Rose junto a su padre y Morgan Freeman. Más recientemente, protagonizó Get Lost, una reinterpretación moderna de Alicia en el país de las maravillas, que marcó su consolidación como actriz. Por delante tiene un proyecto en la pantalla grande, donde hará de la hija del personaje de Helen Hunt.

La “chica Travolta” con la actriz Famke Janssen en una escena de la película The Poison Rose (2019)

"Cada persona que atraviesa una pérdida lo vive de manera diferente, pero para mí era simplemente un mensaje puro que quería transmitirle a mi madre", dijo Ella Bleu sobre su tema "Little Bird”

Su carrera de modelo comenzó a lo grande desfilando para Karl Lagerfeld durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2022. Cuatro años más tarde, lanzó su primer álbum musical, Colors of Love, una obra íntima que incluye temas como “Little Bird”, dedicada a su madre. “Lo escribí de una vez, en una noche. Fue como si las emociones salieran solas. Sentí que mi mamá me estaba mirando desde algún lugar”, confesó en una entrevista con el programa Access Hollywood.

Abril de 2025. Ella posa durante un almuerzo de la marca de ropa Tod’s en Beverly Hills, en el que ofició de anfitriona. La actriz protagonizó una importante campaña de la firma junto a Lennon Gallagher, Stella Banderas, Roberto Rossellini y Leo Gassmann Getty Images

EL VÍNCULO CON SU PADRE

Si hay algo que define a Ella Bleu es el profundo amor y el respeto que siente por su famoso papá. El protagonista de Fiebre de sábado por la noche y Pulp Fiction, entre otros exitazos, fue su mentor y hoy es su mayor admirador. “Él es increíble y sabe cómo protegerme. Me da consejos, pero también confía en mí y en mis instintos. Lo valoro muchísimo”, reveló Ella en una entrevista con Today.

Enero de 2025. Con el menor de la familia, Benjamin, quien tenía 9 años cuando su madre murió

Alguna vez también reflexionó sobre crecer en una familia famosa. “Tuve la suerte de estar expuesta al arte desde muy chica. Eso despertó mi interés por la actuación y la música. Pero también aprendí que hay que trabajar duro para ganarse un lugar”, le comentó a la revista People. “Ella es única. Es amable, generosa, serena, elegante y guapísima. No sé cómo llegó a ser así, y no me atribuyo ningún mérito más que el de adorarla”, dijo Travolta a la misma publicación en 2019.