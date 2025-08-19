Tiene 47 años. Quién es el último seductor de los Windsor que volverá a casarse

Los últimos tiempos no fueron fáciles para Peter Phillips (47), sobre todo en el plano romántico: tras separarse de su mujer, Autumn Kelly, en 2020 (se divorciaron un año después), tras doce años de matrimonio y dos hijas, Savannah e Isla, empezó un noviazgo con una amiga de su hermana Zara, Lindsay Wallace, que no terminó bien. Quizás por eso haya tanta expectativa puesta en el anuncio de su compromiso con Harriet Sperling, enfermera del Servicio Nacional de Salud británico, escritora y madre de una adolescente, con la que lleva saliendo algo más de un año. Aunque es el primogénito de la princesa real Ana y su primer marido, el capitán Mark Phillips (con quien estuvo casada veinte años, entre 1973 y 1993), y el nieto mayor de Isabel II, Peter no heredó ningún título, por estricto pedido de sus padres. Muy unido al príncipe William –tanto que se dice que el heredero del trono lo considera “un hermano mayor”–, se mostró en público con Harriet por primera vez en el verano europeo de 2024, durante un evento deportivo organizado por un amigo suyo, y apenas la presentó a su círculo más íntimo, recibió la unánime aprobación de todos. El lovestory se afianzó y la pareja volvió a aparecer de la mano en el club de polo de Beaufort, en Gloucestershire, y luego en las carreras de Ascot, donde Phillips le presentó su novia a su tío, el rey Carlos III. Ese día, Harriet compartió la jornada con buena parte de la familia real. Desde entonces, la relación no ha hecho más que consolidarse –parece que la princesa Ana está muy contenta con su futura nuera–, y este año estuvieron juntos nuevamente en Ascot, en Wimbledon y en la Royal Charity Polo Cup, siempre sonrientes y pendientes uno del otro. Y, ahora, anunciaron su compromiso: “El Sr. Peter Phillips… y Harriet Sperling… han confirmado hoy su compromiso”, dice el comunicado oficial. “Ambas familias fueron informadas conjuntamente y se mostraron encantadas con la maravillosa noticia… Sus Majestades, el Rey y la Reina, y los príncipes de Gales han sido informados…”. Lo único que aún no trascendió es la fecha de la boda.

En el castillo de Balmoral, durante la celebración del 32° aniversario de boda de Isabel II y el duque de Edimburgo, un posado de la familia real: el príncipe Felipe, los príncipes Eduardo, Carlos y Andrés, la princesa Ana, que lleva de la mano al pequeño Peter Phillips, y la Reina Getty Images

La pareja este año en Ascot junto a la princesa real Ana Getty Images

Peter Phillips y Harriet Sperling, su prometida, en julio pasado, en el torneo de Wimbledon Getty Images

El día de su boda con Autumn Kelly, celebrada en la capilla de Saint George el 17 de mayo de 2008 Getty Images

Peter y Autumn con sus hijas, Savannah e Isla, en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour 2019 Getty Images

En 2022, Peter Phillips tuvo un romance con Lindsay Wallace. En la imagen, la pareja comparte palco con el entonces príncipe Carlos y la madre de Peter, la princesa real Ana, durante un desfile por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II Getty Images