“Mi inspiración”. Es el nieto de una estrella inolvidable del cine y sigue los pasos artísticos de su famosísimo abuelo

Con una mirada intensa y una elegancia heredada, Ethan Gregory Peck (39) se consolidó como uno de los actores más interesantes de su generación. Nacido en Los Ángeles el 2 de marzo de 1986, es hijo del documentalista Stephen Peck y de la artista Francine Matarazzo, y nieto del inolvidable Gregory Peck, ícono del cine de los años dorados de Hollywood, y su primera mujer Greta Kukkonen.

Desde chico, estuvo rodeado de arte y cultura. En el colegio se destacó en deportes como atletismo, lacrosse y fútbol, y también aprendió a tocar el cello. Más tarde, ingresó a la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, aunque decidió abandonar sus estudios para dedicarse de lleno a la actuación.

UNA CARRERA QUE HONRA EL LEGADO FAMILIAR

Su debut llegó en 1995 con un papel en la serie Charlie Grace, y desde entonces participó en producciones como 10 Things I Hate About You, That ‘70s Show y Gossip Girl. Sin embargo, su gran salto llegó en 2018, cuando fue elegido para interpretar al icónico Spock en Star Trek: Discovery, rol que retomó en Star Trek: Strange New Worlds, ganándose el respeto de los fans de la saga y de la crítica especializada.

Ethan habló en varias ocasiones sobre el peso y el orgullo de llevar el apellido Peck. “Mi abuelo fue un hombre de principios, y eso me inspira todos los días”. Sin embargo, la conexión entre ellos no fue tan profunda: “La verdad es que nunca me sentí tan cercano; lamentablemente no tuve tantas oportunidades. Así que no me siento tan conectado con él”, le dijo a la revista Watch.

ESTILO, PRESENCIA Y VIDA PRIVADA

Con un estilo sobrio, moderno y masculino, Ethan fue fotografiado para revistas como GQ y Esquire, y participó en varias campañas de moda –fue el protagonista del corto con el que Salvatore Ferragamo celebró sus 100 años–. No es raro verlo en alfombras rojas de impecable traje, siempre con un aire de discreta sofisticación. En cuanto a su vida sentimental, mantiene un bajo perfil y prefiere mantener sus relaciones lejos del foco mediático. “Valoro la intimidad y el tiempo con las personas que realmente me conocen”, declaró en algunas entrevistas.

