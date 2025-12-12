La heredera del año. La hija de Máxima: el impresionante cambio de look de la princesa Amalia

A días de haber cumplido 22 años, la primogénita de los Reyes de los Países Bajos sorprende con sus fabulosos estilismos de 2025
Evolución. A la hora de hablar del estilo de la primogénita de Máxima y Guillermo Alejandro, no hay mejor palabra que esa. Porque, desde las primeras fotos de la princesita, jugando con las tiaras de su mamá, hasta las imágenes de sus últimas apariciones, queda claro que ha ido logrando convertirse en una de las princesas con más personalidad y en un referente fashion.
Desde su primer compromiso en solitario –bautizando un buque, en Vlissingen– hasta uno de los últimos actos –una sesión especial del Senado junto con su padre–, Amalia sumó acierto tras acierto en la construcción de una impronta con sello propio: el notorio viraje hacia tonos más naturales en el maquillaje, la elección de peinados más favorables, la manera en la cual lleva las estampas y los colores, la forma que ha logrado mezclar prendas y la seguridad que ha adquirido al usar los accesorios hablan de su gran transformación.
CONSTRUYENDO UNA REINA
Máxima no es la única que ha intervenido en el vestidor de Amalia. Medios europeos también señalan a la experta Lizzy Cachel Teubel. La neerlandesa es especialista en estilismo de celebridades y, según dice en su web, “también puedes contratarme para que haga compras personales o para darle un toque de desintoxicación a tu guardarropa”.
Aseguran que la incorporación de marcas más modernas (como las francesas Sandro, Maje; la belga Essentiel Antwerp, y la brasileña Veja, entre otras) y lowcost (como Zara o la británica Asos) a las firmas de lujo que ya compartía con Máxima (como Natan, Gianvito Rossi, Manolo Blahnik o Hermès) ha sido una estrategia para que la heredera, más madura y segura de sí misma, no pierda la sobriedad y la elegancia que le exige el protocolo… ni tampoco autenticidad y frescura.
