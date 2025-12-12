La heredera del año. La hija de Máxima: el impresionante cambio de look de la princesa Amalia

Evolución. A la hora de hablar del estilo de la primogénita de Máxima y Guillermo Alejandro, no hay mejor palabra que esa. Porque, desde las primeras fotos de la princesita, jugando con las tiaras de su mamá, hasta las imágenes de sus últimas apariciones, queda claro que ha ido logrando convertirse en una de las princesas con más personalidad y en un referente fashion.

En febrero este año, tuvo su primer acto en solitario: el bautismo del buque Den Helder, en Vlissingen. Lució un set sastrero con pantalón ancho de Max Mara, blazer y tapado sobre los hombros GettyImages

En el Día del Rey, en abril de 2023, en Róterdam, con un traje fucsia by Marina Rinaldi GettyImages

Desde su primer compromiso en solitario –bautizando un buque, en Vlissingen– hasta uno de los últimos actos –una sesión especial del Senado junto con su padre–, Amalia sumó acierto tras acierto en la construcción de una impronta con sello propio: el notorio viraje hacia tonos más naturales en el maquillaje, la elección de peinados más favorables, la manera en la cual lleva las estampas y los colores, la forma que ha logrado mezclar prendas y la seguridad que ha adquirido al usar los accesorios hablan de su gran transformación.

Si bien en su vestidor hay marcas de lujo, que comparte con su mamá, la princesa heredera posee una gran variedad de propuestas más fast fashion, como este vestido estampado de Zara que llevó a la gira que hizo con su familia a las islas del Caribe holandés, en febrero de 2023 GettyImages

En este último tiempo, Amalia se ha vuelto experta en combinar colores fuertes –sus preferidos– con prints protagonistas. Acá, con el pelo suelto y un vestido de la marca francesa Ba&sh con botas altas, en la Plaza de Oriente, Madrid, España, en abril de 2025 GettyImages

CONSTRUYENDO UNA REINA

Máxima no es la única que ha intervenido en el vestidor de Amalia. Medios europeos también señalan a la experta Lizzy Cachel Teubel. La neerlandesa es especialista en estilismo de celebridades y, según dice en su web, “también puedes contratarme para que haga compras personales o para darle un toque de desintoxicación a tu guardarropa”.

Para la boda de Hussein de Jordania y Rajwa Alseif, en junio de 2023, en Amán, Jordania, Amalia lució por primera vez una creación de Jan Taminiau en rojo. Las joyas, de Mellerio, creadas en 1888 para la reina Emma de los Países Bajos GettyImages

En verde, uno de sus colores favoritos, con una propuesta de Monique Lhuillier con los hombros al descubierto. Así asistió a la gala en honor al Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Stepahanie en el Palacio Ducal de Luxemburgo, en octubre de este año CORDONPRESS

Las prendas entalladas son cada vez más frecuentes en los looks de Amalia. Acá, posando en Huis ten Bosch Palace, en La Haya, en junio de este año, con una camisa de seda estampada de Rotate Birger Christensen, una marca danesa que hace furor. Los jeans, que marcan su figura, y zapatillas Adidas verdes GettyImages

Para esta foto, tomada en Zuiderstrand, en junio, de 2023, con saco sastrero, jeans y aros de Franky Amsterdam GettyImages

En el Día del Rey, pero en abril de 2023, en Ahor, llevó un diseño de LK Bennett con stilettos, Aquazzura y los pendientes de turquesas, de su madre… pero la cartera, de Asos, una marca lowcost GettyImages

Aseguran que la incorporación de marcas más modernas (como las francesas Sandro, Maje; la belga Essentiel Antwerp, y la brasileña Veja, entre otras) y lowcost (como Zara o la británica Asos) a las firmas de lujo que ya compartía con Máxima (como Natan, Gianvito Rossi, Manolo Blahnik o Hermès) ha sido una estrategia para que la heredera, más madura y segura de sí misma, no pierda la sobriedad y la elegancia que le exige el protocolo… ni tampoco autenticidad y frescura.

Para las celebraciones del Día del Rey, en abril de 2025, en Doetinchem, Amalia causó sensación con un vestido de Ralph Lauren por encima de las rodillas GettyImages

Colores claros en un diseño drapeado y con flecos que lleva la firma de Taller Marmo, para la apertura del año parlamentario en La Haya, en septiembre de 2025 GettyImages