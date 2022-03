Todas las fotos. Javier Iturrioz: los invitados y los detalles de su fiesta de cumpleaños en una noche de estilo parisino

Con la premisa de “celebrar la vida, ahora más que nunca”, Javier Iturrioz volvió a marcar agenda con el festejo de su cumpleaños y así quedó inaugurado el calendario social porteño. Para sus 55, el reconocido arquitecto organizó una velada e invitó a ochenta personas en el restaurante Croque Madame, ubicado en el Palacio Errázuriz Alvear, sede del Museo Nacional de Arte Decorativo desde 1937.

A las nueve en punto del miércoles 9 (su cumpleaños es el 10 de marzo, por eso sopló las velitas apenas pasada la medianoche), el anfitrión comenzó a recibir a sus familiares y amigos. ¿El dress code? Fue menos pretencioso que en otras oportunidades: traje oscuro para ellos y “just gorgeous”, decía la tarjeta virtual, o sea deslumbrantes, para ellas. “Me siento feliz de reencontrarme con mucha gente que no veo desde hace rato. Mi última gran fiesta fue en 2020, y a los pocos días empezó el aislamiento por el coronavirus. Y si bien en un momento dudé en celebrar este año, finalmente me decidí, aunque con menos despliegue, sin música ni pista de baile”, apunta Iturrioz. “Es un momento sensible, por la guerra entre Rusia y Ucrania, y la salida de la pandemia… Antes solía convocar a unas trescientas personas y reduje la lista a ochenta. Elegí hacer un evento más tranquilo”, dice. Entre los livings montados en la entrada del palacio caminaba una bailarina enfundada en un traje de encaje y transparencias con antifaz, que simbolizaba la paloma de la paz (fue una idea de su amigo, Paulinho Dornellas, con diseño de Silvana Piacentini de Theatrical Boutique). “También sumé un angelito, que compré en una santería, a la torta, para transmitir mi mensaje y deseo de paz”.

Javier posa para una selfie con Flavia Palmiero, quien para la ocasión lució un vestido de Fabián Zitta. Marcelo Bartolomé

Luli Fernández junto a su marido, el abogado Cristian Cúneo Libarona. Ella llevó look de Natalia Antolín. Marcelo Bartolomé

El cumpleaños se celebró en el restaurante Croque Madame, ubicado en el Palacio Errázuriz Alvear. Robert Remonteo

NOCHE DE SUERTE

A pesar de que el pronóstico marcaba una jornada de intensas lluvias, el agua dejó de caer al atardecer y Javier pudo celebrar al aire libre, en los jardines del elegante palacio de estilo neoclásico francés, diseñado por el arquitecto galo René Sergent en 1911. Fue inaugurado en 1918 y albergó a la familia del diplomático chileno Matías Errázuriz y a su mujer, la argentina Josefina de Alvear, con quien tuvo dos hijos, Pepita y Mato.

El anfitrión agasajó a sus invitados con vinos de Luigi Bosca, bodega de la que es embajador, acompañados por una comida de tres pasos: bandejeada fría de canapés (brochette de caprese, roll caesar, brusquetas de camarón y limón, y de jamón crudo y queso, geishas de salmón ahumado y tartines de chutney de peras) seguida de bocadillos calientes –que incluyeron tempura de salmón y langostinos, champiñones rellenos, pollo crocante al cereal, brochette de lomo y pañuelitos de masa filo rellenos de pollo y champiñón– mientras los invitados se acomodaban en las mesas y livings dispuestos a cielo abierto. Por último, se sirvió el plato principal (risotto de azafrán con pollo y otro de tres variedades de hongos) y torta rogel de cumpleaños.

Cuando el reloj marcó las doce en punto, el agasajado se acercó a una mesa dispuesta frente a la entrada del palacio y enseguida fue escoltado por un escuadrón de amigas –entre las que estuvieron Taina Laurino, Ana Rusconi, Flavia Palmiero, Evangelina Bomparola, Julieta Kemble, Puli Demaría y Luli Fernández– para soplar las velitas mientras los presentes entonaban el “Feliz cumpleaños”.

Entre charlas (se escuchó hablar de la nueva normalidad, de los amores rotos en cuarentena, del drama de la guerra, del trabajo en casa…) el festejo llegó a su fin un rato después del momento de la torta y el café. La misma mañana del 10, Javier tomó un vuelo con destino a París, ya que el fin de semana tenía la fiesta de 15 de una de sus ahijadas. Antes de salir rumbo al aeropuerto de Ezeiza, el homenajeado abrió algunos de los tantos regalos ya más relajado en su piso ubicado en un edificio antiguo de Plaza San Martín, y tomó el desayuno con su compañero de vida, Leopoldo Montes, y sus cuatro adorados jack russells, Pancho, Félix, Gaucho y Pepa.

Evangelina Bomparola, íntima amiga de Javier, con un mono estampado de su propia marca y zapatos de Bottega Veneta. Su marido, Juan Pons, estaba de viaje. Marcelo Bartolomé

Julieta Kemble –con un vestido de un solo hombro y volados de Adrián Brown– junto a Amelia Saban, dueña de Ménage à Trois, y Flavia Palmiero. Marcelo Bartolomé

Tras separarse del DJ Chule Bernardo en 2020, Puli Demaría volvió a apostar al amor y presentó a su nuevo novio, Federico Deis. Brilló con un vestido de lentejuelas de Zara y botas de su marca, Puli D Shoes. Marcelo Bartolomé

Roberto Devorik conversó con Milagros Resta, de traje blanco de Rapsodia, que se separó de su marido en pandemia. Devorik viajará a Inglaterra para grabar un documental sobre la princesa Diana, su gran amiga, a 25 años de su muerte. Marcelo Bartolomé

Santiago Artemis sorprendió con su formalidad. “Estoy con look de incógnito. No soy tan yo, pero quería demostrar que soy un adulto de 30 años”, dijo entre carcajadas el diseñador de moda, conocido por su estilo excéntrico. Marcelo Bartolomé

Javier Iturrioz junto a Santiago Born y la productora de moda Vicky Miranda. Robert Remonteo

Fabián Medina Flores se toma una selfie junto a Luli Fernández, Puli Demaría y Julieta Kemble. Marcelo Bartolomé

Flavia Palmiero y Luis Scalella charlaron con Laurencio Adot. Marcelo Bartolomé

Roberto Devorik y Milagros Resta posan con la bailarina Alejandra Craham, con traje, antifaz y capa inspirados en la paloma de la paz. Robert Remonteo

Verónica Zoani, Leopoldo Montes, Victoria de las Carreras y Martín Cabrales. Robert Remonteo

El cumpleañero acompañado por la fotógrafa Teodelina Detry y su marido, Sebastián Braun. Robert Remonteo

Paula Roccatagliata, la diseñadora María Cher y la interiorista Danu Galito. Robert Remonteo

Javier en familia junto a (de izquierda a derecha) su hermana María Inés Iturrioz, su madre Bibi Green y sus sobrinas Carolina e Inés O´Toole. Marcelo Bartolomé

El cumpleañero junto a la modelo Sofía Campagnoli y su novio Nicolás Pusso. Robert Remonteo