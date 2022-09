Todas las fotos. La gran noche de los Cambiaso

A 30 años del debut de Adolfo Cambiaso (47) en Palermo y a 22 de la creación del equipo que lidera, el mejor polista del mundo cumple un sueño largamente acariciado: jugar la Triple Corona con su hijo, Adolfo VII, conocido como “Poroto”, que a los 16 años, con 9 goles de handicap y una carrera internacional consolidada, se suma a La Dolfina. Será por eso que, además de divertida y familiar, la noche del jueves 25, donde hubo presentación oficial, posaron con la camiseta y se revelaron las cuatro formaciones que tendrá La Dolfina (algo inédito), fue la “gran noche de los Adolfos Cambiaso”.

A las 20.30 empezaron a llegar los invitados: a la cabeza, los otros integrantes del equipo de Adolfito, David “Pelón” Stirling (acompañado por su mujer, María José Vercellino), y Juan Martín Nero (con su mujer, Josefina Aldanondo), que está de vuelta tras un año fuera del team. También dijeron presente los padres del recordman, Adolfo Cambiaso (con su pareja, Irene Baya Casal) y Martina de Estrada Láinez; y amigos fuera del ambiente polero, como David Nalbandián, Alejandro Gravier y Benjamín Vicuña, que quedaron encantados con el “hall de la fama” que se montó en el largo pasillo de entrada y en donde una serie de pantallas –una por cada jugador de cada equipo– mostraba su mejor jugada y con qué yegua había logrado la hazaña.

"Papá está con un entusiasmo y unas ganas como nunca, se preparó muy bien físicamente. Y mis compañeros son increíbles. Tengo que aprender todos los días de ellos".

Pero si de incondicionalidad se trata, Adolfito contó, como siempre, con el apoyo de su mujer, María Vázquez (47). Siempre sonriente, la modelo y empresaria deslumbró con un body de encaje (by Pompavana), pantalón y stilettos de vértigo, y le dijo a ¡HOLA!: “Esto es algo con lo que soñaba Adolfito. En lo personal, me gusta que Poroto se vaya afianzando en lo que le apasiona hacer, y que padre e hijo jueguen juntos es el resultado de eso. Sin dudas es una experiencia inolvidable para los dos”. También estaban las otras diosas de Cambiaso, sus hijas, Mia (que tenía su lugar en las pantallas ya que encabeza el equipo femenino de La Dolfina) y Myla, la benjamina de la casa –cada día más parecida a su madre–, que un rato más tarde soplaría las velitas porque ese día cumplía 12 años.

"Le diría a Poroto que se divierta, que tiene unos compañeros de lujo que le van a aportar la experiencia, y nosotros vamos a necesitar de su juventud"

Tras el cóctel, los invitados se sentaron a la mesa para probar distintas cazuelas mientras el prestigioso periodista Juan Pablo Varsky ofició de maestro de ceremonia. Se proyectaron varios videos, y en uno, Poroto, consultado por su adaptación al equipo, tuvo la respuesta más tierna: “Al principio me sentía raro, me preguntaba ¿qué hago acá? Pero al toque me adapté. Papá está con un entusiasmo y unas ganas como nunca, se preparó muy bien físicamente, lo veo muy bien. También es increíble que haya vuelto Juanma, y Pelón es un gran jugador... Tengo que aprender todos los días de ellos”.

Después, el periodista invitó a pasar al frente al anfitrión, que habló con mucho cariño de cuanto había crecido profesionalmente su hijo desde aquella vez que ganaron juntos la Copa de Oro en Inglaterra (2020), después el US Open en Palm Beach (2021) y el año pasado, que participó en Palermo con su propio equipo. “Lo veo listo para jugar y poder ganar”, aseguró micrófono en mano. Y después concluyó: “Le diría a Poroto que se divierta, que tiene unos compañeros de lujo que le van a aportar la experiencia, y nosotros vamos a necesitar de su juventud”.

La noche siguió con burbujas, abrazos, la satisfacción de los sueños cumplidos y la certeza de que fue una presentación histórica.