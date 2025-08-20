Todas las fotos. Los invitados a la muestra fotográfica en el Kavanagh que reunió artistas y socialities

Las imágenes, llenas de poesía, surgieron del registro que hicieron Emma Livingston y Ezequiel Díaz Ortiz para un encargo editorial
- 1 minuto de lectura'
La fotógrafa y artista Emma Livingston y el editor y fotógrafo Ezequiel Díaz Ortiz reunieron a cincuenta invitados en Cora Café. Y tras el cóctel con que los agasajaron, los guiaron por un recorrido personalizado de “Kavanagh”, la muestra que con curaduría de Belén García Pinto montaron en Cora Subsuelo, el espacio de arte ubicado en las entrañas del emblemático edificio que corona la Plaza San Martín desde 1936.
