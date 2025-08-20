LA NACION

Todas las fotos. Los invitados a la muestra fotográfica en el Kavanagh que reunió artistas y socialities

Las imágenes, llenas de poesía, surgieron del registro que hicieron Emma Livingston y Ezequiel Díaz Ortiz para un encargo editorial

Zelmira Frers, Javier Iturrioz y Marina Achával, entre los presentes
Zelmira Frers, Javier Iturrioz y Marina Achával, entre los presentesTadeo Jones

La fotógrafa y artista Emma Livingston y el editor y fotógrafo Ezequiel Díaz Ortiz reunieron a cincuenta invitados en Cora Café. Y tras el cóctel con que los agasajaron, los guiaron por un recorrido personalizado de “Kavanagh”, la muestra que con curaduría de Belén García Pinto montaron en Cora Subsuelo, el espacio de arte ubicado en las entrañas del emblemático edificio que corona la Plaza San Martín desde 1936.

Ezequiel Díaz Ortiz posa junto a las hermanas Damasia y Agustina Böhtlingk
Ezequiel Díaz Ortiz posa junto a las hermanas Damasia y Agustina BöhtlingkTadeo Jones
Emma Livingston rodeada por sus padres, Nick y Ana
Emma Livingston rodeada por sus padres, Nick y AnaTadeo Jones
Valeria Beruto y Aku Menditeguy encantadas con las fotografías
Valeria Beruto y Aku Menditeguy encantadas con las fotografíasTadeo Jones
La arquitecta y fotógrafa Zelmira Frers fue de las primeras en llegar
La arquitecta y fotógrafa Zelmira Frers fue de las primeras en llegarTadeo Jones
Siempre elegante, Marina Achával causó sensación con su vestido decorado con caballos dorados en el zócalo
Siempre elegante, Marina Achával causó sensación con su vestido decorado con caballos dorados en el zócaloTadeo Jones
La arquitecta Karina Kreth y la fotógrafa Teodelina Detry en plena charla
La arquitecta Karina Kreth y la fotógrafa Teodelina Detry en plena charlaTadeo Jones
Parte del equipo de Díaz Ortiz Ediciones: Gianinna Russo Páramo, Indira Passadores Ramos y Clara Reigada
Parte del equipo de Díaz Ortiz Ediciones: Gianinna Russo Páramo, Indira Passadores Ramos y Clara ReigadaTadeo Jones
Florencia Perotti fue una de las cincuenta selectas invitadas
Florencia Perotti fue una de las cincuenta selectas invitadasTadeo Jones
Los arquitectos Javier Iturrioz y Leo Montes recorrieron la muestra que se montó en Cora Subsuelo, el espacio de arte ubicado en las entrañas del emblemático edificio que corona la Plaza San Martín desde 1936
Los arquitectos Javier Iturrioz y Leo Montes recorrieron la muestra que se montó en Cora Subsuelo, el espacio de arte ubicado en las entrañas del emblemático edificio que corona la Plaza San Martín desde 1936Tadeo Jones
Laura de San Martín, arquitecta y directora de Oda Galería de Arte, posó para ¡HOLA!
Laura de San Martín, arquitecta y directora de Oda Galería de Arte, posó para ¡HOLA!Tadeo Jones
El arquitecto Marcelo Nougues, autor del libro Cora Kavanagh y su edificio (Díaz Ortiz Ediciones), quedó encantado con la muestra que contó con la curaduría de Belén García Pinto
El arquitecto Marcelo Nougues, autor del libro Cora Kavanagh y su edificio (Díaz Ortiz Ediciones), quedó encantado con la muestra que contó con la curaduría de Belén García Pinto Tadeo Jones
Cecilia Perazzo posa frente a una de las fotografías
Cecilia Perazzo posa frente a una de las fotografías Tadeo Jones
La artista visual Claire Dunne, infaltable
La artista visual Claire Dunne, infaltable Tadeo Jones
El arquitecto y diseñador Julio Oropel y el director de arte José Luis Zacarías Otiniano
El arquitecto y diseñador Julio Oropel y el director de arte José Luis Zacarías OtinianoTadeo Jones
Damasia Böhtlingk, editora en Díaz Ortiz Ediciones, junto a Florencia Etchesortu, artista y curadora
Damasia Böhtlingk, editora en Díaz Ortiz Ediciones, junto a Florencia Etchesortu, artista y curadoraTadeo Jones
Una panorámica de Cora Subsuelo
Una panorámica de Cora Subsuelo Tadeo Jones
Nahuel Mutti charla animadamente con Florencia Etchesortu y Ezequiel Díaz Ortiz
Nahuel Mutti charla animadamente con Florencia Etchesortu y Ezequiel Díaz Ortiz Tadeo Jones
La cita fue a las 18, y arrancó con un coctel en Cora Café, con las delicias preparadas por su chef y dueño, Facundo Olabarrieta
La cita fue a las 18, y arrancó con un coctel en Cora Café, con las delicias preparadas por su chef y dueño, Facundo OlabarrietaTadeo Jones
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaPhotone

