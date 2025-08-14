Todas las fotos. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música

Hubo inauguración y nadie quiso perdérsela
- 1 minuto de lectura'
Tercera generación de empresarios de moda, los hermanos Sol y Sebastián Tarlowski volvieron a Palermo con tienda y marca propia. Su abuelo empezó con pantalones de vestir y su padre fundó la reconocida firma Gatopardo, que supo tener a Susana Giménez como modelo a fines de los 80. Tarlowski Jeans abrió sus puertas (donde era el restaurante Tegui, en la calle Costa Rica) e invitó friends and family a tomar algo y a bailar al ritmo del DJ Matías González Montalvo. Se vieron muchas caras conocidas.
LA NACION
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida
"Nunca tuve miedo". Tras afrontar dos tratamientos de quimioterapia, Tini de Bucourt habla de la muerte, la resilencia y los afectos
El negocio del Rey. Carlos III ahora vende galletitas para perros: de qué están hechas y cuánto cuestan
Más leídas de Revista ¡HOLA!
- 1
“Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
- 2
Marta Luisa de Noruega. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender
- 3
Harper Seven. Cuál es el gran paso que dio la menor de la familia Beckham en el mundo de la moda
- 4
¿Hermanos enfrentados? El rey Federico de Dinamarca y un castillo que pone en peligro la paz con el príncipe Joaquín