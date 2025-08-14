LA NACION

Todas las fotos. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música

Hubo inauguración y nadie quiso perdérsela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
d
dTadeo Jones

Tercera generación de empresarios de moda, los hermanos Sol y Sebastián Tarlowski volvieron a Palermo con tienda y marca propia. Su abuelo empezó con pantalones de vestir y su padre fundó la reconocida firma Gatopardo, que supo tener a Susana Giménez como modelo a fines de los 80. Tarlowski Jeans abrió sus puertas (donde era el restaurante Tegui, en la calle Costa Rica) e invitó friends and family a tomar algo y a bailar al ritmo del DJ Matías González Montalvo. Se vieron muchas caras conocidas.

Julieta Kemble y Justo Saavedra
Julieta Kemble y Justo SaavedraTadeo Jones
Dora Sánchez y Gonzalo Álvarez Guerrero
Dora Sánchez y Gonzalo Álvarez GuerreroTadeo Jones
Matías González Montalvo
Matías González MontalvoTadeo Jones
Íntimas amigas, Dolores Trull y Lorena Ceriscioli
Íntimas amigas, Dolores Trull y Lorena Ceriscioli Tadeo Jones
María Cher, Sol Tarlowski y Andrea Bursten
María Cher, Sol Tarlowski y Andrea BurstenTadeo Jones
Natalia Graciano
Natalia Graciano Tadeo Jones
Agustín Goldenhorn, Josefina Lavalle e Ignacio Viale del Carril
Agustín Goldenhorn, Josefina Lavalle e Ignacio Viale del CarrilTadeo Jones
Dolores Trull
Dolores TrullTadeo Jones
Sol Tarlowski
Sol TarlowskiTadeo Jones
Lorena Ceriscioli
Lorena CeriscioliTadeo Jones
Ignacio Azumendi
Ignacio AzumendiTadeo Jones
Tony Lanusse y Ernesto Catena
Tony Lanusse y Ernesto CatenaTadeo Jones
Gonzalo Sánchez y Pedro Saleh
Gonzalo Sánchez y Pedro SalehTadeo Jones
Naná Gallardo
Naná GallardoTadeo Jones
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Pilar Bustelo

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
    1

    “Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”

  2. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender
    2

    Marta Luisa de Noruega. Así es la casa en medio del bosque que la princesa no logra vender

  3. Qué significa “H7B Limited” en la vida de la más chica de la familia Beckham
    3

    Harper Seven. Cuál es el gran paso que dio la menor de la familia Beckham en el mundo de la moda

  4. El rey Federico de Dinamarca y un castillo que pone en peligro la paz con el príncipe Joaquín
    4

    ¿Hermanos enfrentados? El rey Federico de Dinamarca y un castillo que pone en peligro la paz con el príncipe Joaquín

Cargando banners ...