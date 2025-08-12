“¿Y la familia de él?”. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham

La ceremonia fue en Westchester, Nueva York, y estuvieron acompañados por los padres y hermanos de ella y unos pocos amigos
La grieta se agranda. Y parece muy poco probable que se cierre, al menos en lo inmediato. Eso se desprende después del último movimiento que hicieron Brooklyn Beckham (26) y Nicola Peltz (30): a tres años de su boda soñada y para 600 invitados que celebraron en Palm Beach, renovaron sus votos acompañados por los padres y hermanos de la actriz como únicos testigos.
La ceremonia fue el 2 de agosto, y esta vez fue en la mansión que tiene en Westchester, Nueva York, el padre de la también modelo, Nelson Peltz, que incluso tuvo un rol protagónico en la misma: fue quien la ofició. “Solo queríamos una experiencia realmente linda, un recuerdo bonito”, le dijo a la revista People Brooklyn, que más allá de ser conocido por ser el hijo mayor de David y Victoria Beckham, es reconocido como fundador de la marca de salsas picantes Cloud23. Y agregó: “Podría renovar mis votos con ella todos los días. Creo que lo más importante que uno puede hacer es encontrar a la persona con la que va a pasar el resto de su vida. Definitivamente, te forma como persona”.
Para la ocasión, Nicola volvió a vestirse de novia, pero esta vez lo hizo con un traje de líneas románticas muy especial: con corset y falda fluida de raso y algunas intervenciones, era el mismo que usó su mamá, Claudia Heffner, en su propio casamiento, en 1985.
Para la fiesta posterior, en la que a pesar de que hubo un selecto grupo de amigos, su familia política también brilló por su ausencia, redobló su apuesta por lo vintage y deslumbró con un diseño de Dolce & Gabbana súper femenino, con transparencias en la falda y decorado con mariposas tridimensionales en el corset y en los breteles, que a lo largo de los años también fue parte de los vestidores más exclusivos de estrellas como Gisele Bündchen o Rosalía. “Este día significaba mucho para nosotros”, aseguró la joven, al tiempo que afirmó que se casaría con su marido en cada vida.
Según se ve en las fotos que compartieron, el altar fue redondo y lo decoraron con flores blancas, como la que llevó en la mano y decoró con una cinta y un colgante de oro con la estrella de David, que remite al judaísmo, religión que profesa.
Brooklyn y Nicola se conocieron en 2017, en el festival de Coachella. Entonces ambos tenían pareja pero, según se dice, aunque cada uno siguió su vida, algo hizo click en sus corazones. Dos años más tarde volvieron a cruzarse en una fiesta que Leonardo Di Caprio organizó con motivo de Halloween. Y nunca más se separaron.
