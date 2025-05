Todas las invitadas. De Inés Estévez a Graciela Borges y Verónica Lozano, las famosas presentes en los 25 años de Pablo Ramírez

“Mi trabajo se centra en la silueta. Una silueta que es como una sombra, donde el negro subraya a la persona”, asegura Pablo Ramírez, que la semana pasada celebró 25 al frente de su propia marca. La cita fue en el Laboratorio de Artes Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, y como cierre de la edición 2025 de Designers BA, el creador deslumbró una vez más con sus diseños. Referente indiscutido de la moda argentina y uno de los precursores del Diseño de Autor, Pablo celebró con una colección marcada fuertemente por “la vuelta a sus orígenes”. Como no podía ser de otra manera, muchas famosas –amigas de Pablo y amantes de arte– se acercaron para celebrar.

Desde hace veintidós años, Pablo está en pareja con Gonzalo Barbadillo, con quien también trabaja.

La modelo e influencer Angie Landaburu.

Soledad Silveyra, que está haciendo teatro con muchísimo éxito, posa con Mariana Arias.

Verónica Lozano llevó un vestido al cuerpo, de mangas 3/4 y con recorte lateral rematado por una flor.

La gran Graciela Borges, muy amiga de Ramírez, no faltó a la cita.

Carola Reyna se maravilló con el desfile y al finalizar felicitó al diseñador.

Anamá Ferreira.

Agustina Kämpfer con camisa blanca "salpicada" con estrellas y puntos negros, chaleco y pantalón ancho.

“A pesar de haber nacido en Navarro, siempre sentí a Buenos Aires como mi lugar en el mundo, para mí una de las ciudades más lindas del mundo, a la que tuve la fortuna de entrar por la puerta grande: las puertas de la Universidad de Buenos Aires. Fue en la FADU donde tuve mi primer contacto con la gran cultura, hasta ese momento solo había sido un niño autodidacta, este universo maravilloso se desplegó para mi ahí mismo caótico, contradictorio lleno de energía y esperanzas por un futuro siempre incierto. Mi único sueño en la vida ha sido la belleza, poder hacer algo para traer belleza al mundo, embellecer a las personas, pero no solo por vestir sus cuerpos, embellecer sus ojos, sus oídos, sus almas. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que durante estos años me han acompañado y apoyado y que han creído en mí aceptando los desafíos y confiando en mis decisiones“, reflexiona Ramírez.

Pura teatralidad para el look de Flor de la V.

En primera fila, Anamá Ferreira, Adriana Costantini y Graciela Borges.

Andrea Bonelli, el protagonista de la noche y Carola Reyna.

Mariana Genesio le puso el toque blanco a su look total black (sello indiscutido de Ramírez) con su collar de triple vuelta.

Amigas y colegas, Carola Reyna e Inés Estévez posan sonrientes.

La empresaria e influencer Flor Sosa.

Mirta Busnelli fue otra de las invitadas especiales.

Dos estrellas de espectáculo, Soledad Silveyra y Graciela Borges.

Pablo acompañado por Alexia Toumikian, Andrea Bonelli, Carola Reyna, Flor de la V, Inés Estevez, Anamá Ferreira, ReginaKuligovsky y Angie Landaburu (abajo).