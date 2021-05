Tomás Otero. El hijo mayor de Florencia Peña debutó como pastelero

El año pasado, muchos encontraron en la cocina una actividad placentera para atravesar el aislamiento. Para Tomás Otero (18) –hijo mayor de Florencia y el músico Mariano Otero– se convirtió en una salida laboral. “Mi hermano Juan (11) fue quien empezó a cocinar mucho en casa y yo me fui enganchando con las cosas dulces. Descubrí un mundo nuevo y me encantó. Después se sumó mi amigo Ulises –que me da una mano más en la organización– y juntos decidimos armar el proyecto “Lo de Toto”, cuenta “Toto” –como le dicen desde chico– a ¡HOLA! Argentina.

Por ahora el “centro de operaciones” de Tomás es la cocina de la casa de Palermo que comparte con su mamá, con Ramiro Ponce de León –actual pareja de la actriz– y con sus hermanos Juan y Felipe. Pilar Bustelo

“Damián Betular me parece un genio y sigo mucho a Osvaldo Gross. Sus recetas son un viaje. Son dos genios” Pilar Bustelo

Una carrot cake, una de las delicias que más adeptos cosechan

–Después de que tu mamá anunciara tu emprendimiento en su Instagram fue una explosión.

–Sí, nos dio una mano tremenda. Veníamos con mil seguidores y en un día llegamos a treinta mil y con muchísimos pedidos. Tuvimos que organizarnos en muy poco tiempo para poder cumplir con todos. Por suerte, tenemos una clientela fiel que les encanta lo que hacemos. Llevamos un mes y medio y vamos por buen camino.

–¿Vas a estudiar cocina?

–Sí, en agosto empiezo la carrera en el Instituto Argentino de Gastronomía.

–¿A quién admirás dentro de la pastelería?

–Damián Betular me parece un genio y sigo mucho a Osvaldo Gross. Sus recetas son un viaje. Son dos genios.

–¿Quién se encargaba de la cocina cuando vos eras chico?

–Mi viejo era el que más cocinaba en casa porque mi mamá estaba más tiempo afuera por su trabajo.

–¿Quién le da el visto bueno a tus dulces?

–¡Mi vieja! A ella le encanta todo lo dulce y es la “testeadora” oficial. Si a ella le gusta, estamos bien. Los budines son el hit de la marca. Y ahora estamos arrancando con dulces bajos en calorías.

–¿En algún momento pensaste en dedicarte a la música o a la actuación?

–No. Me gusta la guitarra y en algún momento toqué la trompeta, pero nunca pensé la música como una profesión. Y la actuación siempre la viví de lejos. Me parecen dos actividades hermosas y mi papá y mi mamá las llevan adelante de una manera admirable.

–¿Cómo es ser el hijo de Florencia Peña?

–Me terminé acostumbrando. Soy bastante tímido y no muy amigo de las cámaras… En un momento me di cuenta de que, si yo iba en contra de la fama de mi madre, no la iba a pasar bien y le encontré la vuelta para no padecerla. Ella también me ayudó mucho. Cuando era chico era difícil tener que “compartirla” con el público. [Se ríe].

–¿Te dio algún consejo para esta nota?

–Que me relaje, que sea yo, que diga lo que pienso y que me abra. A veces, ser vergonzoso me juega en contra.

–¿Qué admirás de tu madre?

–La admiro profundamente. Es muy trabajadora, me gusta cómo piensa y el vínculo que tenemos… Como mamá, ni hablar: siempre está presente. Además, es una excelente actriz. Es la mejor madre que me podría haber tocado.

–¿Te afecta cuando la critican?

–La fama también tiene sus contras y trato de mantenerme al margen. Yo sé cómo es mi mamá y la clase de familia que somos. Nada me importa menos que lo que digan quienes no nos conocen. No está bueno darle entidad a eso. Todos son libres de opinar, pero tenemos un pensamiento político que nadie va a cambiarlo.

–¿Estás de novio?

–No, estoy solo y muy bien desde hace un tiempo.

–Tu noviazgo con Juana Tinelli causó bastante revuelo mediático…

–El “hijo de…” con “la hija de…” ¡Fue una explosión! [Se ríe]. La verdad es que tuvimos una relación hermosa, la pasamos muy bien y aprendí.

–¿Cómo te llevás con el rol de hermano mayor?

–Primer hijo y primer nieto, ¡no te imaginás el amor y la atención que recibí! Me llevo bien con el rol de hermano mayor, tenemos una relación divina, con las peleas lógicas. Con la llegada de “Pipe” –Felipe (3), el hijo que Flor tuvo con Ramiro Ponce de León– se corrió el eje y la atención está toda puesta en él. Es un personaje total. ¿Te digo algo? Está bueno que mi momento de protagonismo familiar haya pasado.

–¿Cómo te ves en el futuro con la pastelería?

–Quiero seguir creciendo y en algún momento tener mis propios locales. Encontré algo que me apasiona y si pudiera vivir de eso, sería un privilegio. La música y la actuación –que vivo todos los días con mis padres– tienen mucho que ver con la cocina. Son disciplinas que pueden hacerte viajar y vivir experiencias maravillosas.

Junto a Florencia. “Yo sé cómo es mi mamá y la clase de familia que somos. Nada me importa menos que lo que digan quienes no nos conocen”, asegura Toto.

“Admiro profundamente a mi mamá. Es muy trabajadora, una actriz excelente, me gusta cómo piensa y el vínculo que tenemos… Es la mejor madre que me podría haber tocado” Pilar Bustelo

“La música y la actuación –que vivo todos los días con mis padres– tienen mucho que ver con la cocina. Son disciplinas que pueden hacerte viajar y vivir experiencias maravillosas” Pilar Bustelo

Un budín de limón con glaseado

