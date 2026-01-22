LA NACION

Noah cumplió 4 años. Las fotos de la fiesta del hijo de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos en Tandil

Disfrutó de su gran día rodeado del amor de abuelos, tíos, primos y amigos

El homenajeado eligió un festejo temático inspirado en Paw Patrol
Como cada año, los Mónaco aprovecharon la visita a Tandil, la ciudad natal del ex tenista, para celebrar el cumpleaños de Noah junto a su familia y amigos. En esta ocasión, el protagonista eligió para su cuarto cumpleaños un festejo inspirado en Paw Patrol, que mamá Diana (35) y papá Pico (41) organizaron hasta el último detalle: una puesta lúdica y colorida con la que convirtieron la casa familiar en un divertido espacio infantil, con figuras a escala, globos y una torta que completaba la puesta temáti - ca (por suerte, la lluvia que amenazaba con hacer naufragar el festejo se disipó antes de empezar). También hubo un inflable para saltar –en el que Noah, su hermanito León (1) y los pequeños invitados se divirtieron muchísimo– y la participación estelar de un mago, que entretuvo por igual a grandes y chicos y logró que el cumpleañero partici - para entusiasmado en todos los trucos. Al momento de soplar las velitas, Noah contó con la ayuda de su hermano, sus primos y sus amigos, que soplaron con él al unísono.

Mientras el cumpleañero sopla las velitas, su familia y sus invitados lo ayudan
Hubo un inflamable para saltar en el que el homenajeado y los invitados jugaron muchísimo
“Feliz cuarto cumpleaños, Noah. Sos tan amado”, escribió su mamá en su cuenta de Instagram
Divertido, Noah hizo de “asistente” del mago
Todos los años los Mónaco celebran el cumple de Noah en Tandil
León a puro mimo con mamá
Diana Arnopoulos, divina, posa con sus dos hijos
Los Mónaco al completo. Mientras el homenajeado, muy contento, saluda al fotógrafo, León, en los hombros de Pico, le tira los brazos a mamá
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
