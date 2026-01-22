Noah cumplió 4 años. Las fotos de la fiesta del hijo de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos en Tandil

Disfrutó de su gran día rodeado del amor de abuelos, tíos, primos y amigos
Como cada año, los Mónaco aprovecharon la visita a Tandil, la ciudad natal del ex tenista, para celebrar el cumpleaños de Noah junto a su familia y amigos. En esta ocasión, el protagonista eligió para su cuarto cumpleaños un festejo inspirado en Paw Patrol, que mamá Diana (35) y papá Pico (41) organizaron hasta el último detalle: una puesta lúdica y colorida con la que convirtieron la casa familiar en un divertido espacio infantil, con figuras a escala, globos y una torta que completaba la puesta temáti - ca (por suerte, la lluvia que amenazaba con hacer naufragar el festejo se disipó antes de empezar). También hubo un inflable para saltar –en el que Noah, su hermanito León (1) y los pequeños invitados se divirtieron muchísimo– y la participación estelar de un mago, que entretuvo por igual a grandes y chicos y logró que el cumpleañero partici - para entusiasmado en todos los trucos. Al momento de soplar las velitas, Noah contó con la ayuda de su hermano, sus primos y sus amigos, que soplaron con él al unísono.
