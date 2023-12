escuchar

Ya hace poco más de tres años que murió su padre, Marcos Gastaldi, tras batallar contra el mal de Parkinson. Si bien el duelo por momentos le aprieta el corazón, Valeria Gastaldi (42) dice que recordarlo la conecta también con instantes de alegría. “Me doy cuenta de que el duelo dura más de lo que uno cree. Es largo y difícil. Un día pensás que ya lo superaste, pero al siguiente sentís que no. Hoy lo siento a él muy cerca. De repente estoy en un lugar y escucho una canción que a papá le encantaba cuando yo era chica y eso enseguida me lleva a lugares de mucha felicidad”, revela la cantante quien en 2021 se mudó con su marido, el productor musical Facundo Pereyra Iraola (46), y sus hijos Santino (14) y Manuel (8) a Miami con la idea de expandir sus carreras y “crear nuevos recuerdos”. Y lo logró: además de haber ampliado su familia con el nacimiento de su tercer hijo, Lorenzo (2), la ex Bandana siguió apostando a su pasión por la música, no sólo como intérprete, sino también como compositora.

“Abrí una editorial de música donde voy metiendo mis canciones en inglés y español y todo lo que voy componiendo también”, dice la artista, quien recientemente creó la cortina de apertura de "Frágiles", la serie que protagoniza Luciano Cáceres.

Uno de los momentos más salientes de su vida artística sucedió cuando el pasado 27 de noviembre cantó durante la ceremonia de los premios Martín Fierro Latino. “Fue muy emocionante volver a subirme a un escenario después de tanto tiempo. Y lo hice como más me gusta, con un piano, casi acústico, en un clima intimista. Me invitaron para que cantara en el segmento In Memoriam, por eso elegí también el tema que le había escrito a papá, ‘Si no estás aquí’.

–¿Te resultó difícil interpretarla sin llorar?

–Un poco sí, pero ya me había decretado hacer lo posible para no llorar. Era la primera vez que la cantaba en público, así que supe que sería un desafío. Y la verdad es que se generó una energía muy linda, fue un momento mágico. ¡Qué lindo volver a los escenarios así, de esa manera!

Su marido, el productor musical, Facundo Pereyra Iraola, con sus hijos, Santino, Manuel y Lorenzo en un día de playa.

–¿Hacía mucho tiempo que no cantabas en público?

–Sí, desde la pandemia. Antes de eso estaba a full con la música, entre los shows con la vuelta de Bandana y mi carrera como solista. Pero después de la cuarentena no volví a cantar en un show. Por eso, interpretar esta canción tan sentida para mí fue hermoso. Ese tema ya no es mío, es de la gente… Pasé por momentos duros, pero hoy vivo una etapa de mucha felicidad.

–¿Qué es lo que más disfrutás como artista?

–Me pasan cosas diferentes: cantar me hace sentir completa y me da una sensación de satisfacción casi infinita, pero cuando compongo también me conecto con ese placer, aunque desde el lugar de lo creativo.

Valeria alienta la pasión de su hijo mayor, Santino que es un verdadero fanático del fútbol. "Si bien se cría en un ambiente de mucha música, él está haciendo su propio camino y el fútbol es una de las cosas que más le gusta hacer", cuenta la ex Bandana.

–Así como la música está tan presente en tu vida, ¿qué sucede con tus hijos? ¿Les gusta?

–Les gusta, pero hoy cada uno tiene otro interés más marcado. Santino, por ejemplo, está muy metido en el fútbol. Igual, cada tanto, lo podés encontrar tarareando alguna melodía mía o de las bandas con las que trabaja mi marido. La realidad es que hay mucha música incorporada en nuestra cotidianeidad.

–¿Cómo es vivir en una “casa de hombres”?

–Se respira la masculinidad al ciento por ciento. [Se ríe]. Es muy gracioso porque, así como yo soy de hablar y comunicar todo el tiempo las cosas que me pasan, los chicos cuentan muy poco, cada uno está metido en su mundo. Te diría que por momentos la casa se vuelve muy silenciosa. pero cuando encontramos nuestros momentos para hablar, se genera una charla muy linda. Me encanta tener el feedback y esa mirada masculina sobre las cosas.

Además de su carrera como solista, Valeria se luce como compositora. Escribió canciones para David Bisbal, Carlos Rivera y para las cortinas musicales de la telenovela "Los ricos no piden permiso" y la serie "Frágiles".

–¿Cómo equilibrás tu rol de madre con tu carrera musical?

–Trato de repartir mi energía cincuenta y cincuenta, pero la realidad es que no siempre es así. Los chicos hoy se merecen todo lo que yo pueda darles y, si bien a veces me cuesta, lo vivo como una etapa. Amo ser mamá, la maternidad me gusta, me enseña, me da otra mirada del mundo. Mis hijos todo el tiempo me comparten su visión, que es hermosa. Hay una ilusión frente a las cosas simples que me encanta. Es como volver a soñar.

