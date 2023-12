escuchar

Rodeados por su familia y un puñado de amigos, el polista Salvador Ulloa y la ex tenista Inés Costamagna se casaron el pasado viernes en Pilar, en una ceremonia en la que el espíritu relajado fue el hilo conductor de una tarde soñada. “Fue una fiesta íntima, no más de cien invitados, al aire libre y en el barrio donde vivimos. Salió todo divino y estamos felices”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la novia, que para su gran día prescindió del clásico traje nupcial y eligió un cancherísimo conjunto de top y mini de cuero. Y sigue: “A mí no me gusta mucho ser el centro de la atención, entonces, después del Civil, que fue en septiembre, decidimos que en diciembre, tras la ceremonia religiosa, no íbamos a hacer fiesta. Pero una amiga y mi hermana, que conocían la interna, organizaron todo de sorpresa. Hablaron con un cura amigo nuestro de Venado Tuerto, donde yo nací, se ocuparon del coro y me avisaron dos semanas atrás, con todo resuelto. Mi hermana Francesca fue la wedding planner y mamá (Adriana Santinoni), que es decoradora y paisajista, se ocupó de la ambientación. Y me encanta: apoyo la teoría de que, cuanto más relajado y menos estructurado sea un evento, mejor”.

Los Ulloa, todos amantes de los caballos, a pleno. Los padres del novio, Polito (reconocidísimo domador) y Mónica, con sus hijos Toly, Salva, Esmeralda e Hilario y sus respectivas parejas: Clara Cassino, Inés Costamagna, Francisco Elizalde y Clara Ferraiuelo.

Inés lució un conjunto cancherísimo de top con espalda cruzada y mini de cuero de Águila Leather. “El mes pasado, en una rifa que se hizo en el torneo de polo de La Hache a beneficio del Hospital Austral, me gané un chaleco que no me quedaba. Fui a cambiarlo con mi cuñada Esmeralda y a ella se le ocurrió sumarle la mini y que lo usara para el casamiento”.

Los padres del novio, Polito y Mónica Ulloa (a la derecha de la imagen), esperan la entrada de la pareja junto a Sebastián Rodríguez Larreta y Mercedes Ulloa.

Una lindísima postal frente al altar.

Espléndidas, Clara Ferraiuelo, casada con Hilario Ulloa, posa con su gran amiga Isabelle Strom, la mujer del polista Clemente “Corchito” Zavaleta.

El momento selfie de la novia con sus dos amigas de la infancia, Olivia Brown y Agustina Müller de Chavanne.

Salvador e Inés se conocieron seis años atrás. “Me dediqué toda la vida al tenis. Con el tiempo y gracias a estar en el ranking de las diez mejores del país y de Sudamérica, en lugar de ir por el lado del tenis profesional, me gané una beca para estudiar Economía en Westmont College, en Santa Barbara [Estados Unidos], que fue una lindísima experiencia. Al volver, empecé a dar clases de tenis y gracias a mi cuñada Clari (Clara Ferraiuelo, casada con el polista diez de handicap Hilario Ulloa), que era mi alumna, lo conocí a Salva en una fiesta. Enseguida empezamos a salir y no nos separamos más”.

La madre de Inés, Adriana Santinoni, que es decoradora y paisajista, se ocupó de la ambientación. En la foto posa con su otra hija, Francesca Costamagna, que se encargó de la organización.

Los tres hermanos Ulloa, Salvador, Toly e Hilario, son polistas profesionales.

Parte del cortejo formado por sobrinos.

Kenia, sobrina de la pareja y parte del cortejo, acompañó su vestido con una coronita de cartulina que hizo en el jardín de infantes. h+O<v

El novio, muy sonriente, junto a su madrina de bautismo, Mercedes Ulloa.

Sobre sus planes ahora que el casamiento es un feliz recuerdo, revela: “Nos iremos unos días a Lavinia (el campo de los Ulloa, en Lincoln) y ya el 4 de enero encaramos Palm Beach hasta abril, donde Salvador trabaja para la organización Park Place), y desde ahí a Inglaterra seguro”.

