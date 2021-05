Valeria Gastaldi. Desde Miami, cuenta cómo vive el embarazo de su tercer varón

La vida suele dar revancha. Y Valeria Gastaldi (39) lo sabe en cuerpo y alma. En pleno duelo por la muerte de su papá, Marcos Gastaldi, quien murió el 19 de julio pasado tras librar una batalla de años contra el Parkinson y el Alzheimer, la cantante y compositora se enteró de que estaba en la dulce espera de su tercer hijo.

“Me di cuenta a los dos meses y medio. Empecé a sentirme rara, distinta. Me hice el test y, resultó que estaba embarazada”, nos cuenta desde Miami, adonde aterrizó con su marido, Facundo Pereyra Iraola, y sus hijos, Santino (11) y Manuel (6), a mediados de abril. “Tuvimos un momento de búsqueda con Facu, pero para mí fue tan tormentosa la pérdida de papá que el deseo quedó en un segundo plano. Si bien teníamos muchas ganas de que sucediera, fue una linda sorpresa”, agrega la artista, que acaba de empezar a transitar el sexto mes de gestación y se encuentra a la espera de otro varón, según reveló hace algunas semanas.

–¿Cómo fue estar en pleno duelo y recibir la noticia?

–Ver el resultado positivo en el test fue una alegría inmensa. Pero también lo viví con una gran sensibilidad. Lloré mucho, tanto por el embarazo en sí, que te pone más sensible, como por la ausencia de mi papá. Sigo triste, todos los días pienso en él, pero creo que negar la tristeza es más nocivo. Es mejor aceptar que nos tocó vivir este embarazo en pleno duelo y ver que al final del camino hay una luz, que es la llegada de un bebé. En ese sentido, la alegría de una vida nueva me da mucha fuerza.

–¿Qué dijeron los chicos cuando se enteraron de que va a ser varón?

–Festejaban, literalmente. Gritaban “Bravo”. Los puso muy felices. Santino, que le va a llevar bastantes años de diferencia, está muy contento, a Manuel le costó un poco más. Creo que se va a relajar cuando vea que el amor que sentimos por él no va a cambiar.

–¿Y tu familia? ¿Cómo vivieron la buena nueva los Gastaldi?

–A nivel familiar fue muy emocionante. Cuando les contamos la noticia, todos lloraron, se emocionaron. Mucha gente querida me dijo: “Te lo mandó tu papá”. Así, con la misma frase. Es muy loco cuando personas de distintos ámbitos te dicen lo mismo.

–Contaste que el segundo nombre del bebé va a ser Marcos. ¿Qué hay del primero?

–Estamos en pleno debate porque los chicos opinan. Tenemos uno reservado, que lo contaré cuando nazca.

UN RAYO DE ESPERANZA

Instalada en Miami hasta mediados de mayo, Valeria reparte sus días en Florida entre las clases de Santino y Manuel por Zoom, reuniones laborales y bajadas a la playa. “Después de un largo año sin movernos de Buenos Aires, haber podido hacer este viaje con los chicos está bueno. Ellos están felices”, cuenta. Y agrega: “Iban a faltar al colegio porque nosotros teníamos que venir sí o sí y justo pasó lo de la suspensión de clases presenciales en la provincia. Hace muchos años que compongo canciones para otros artistas [como David Bisbal y Carlos Rivera] y shows de televisión y vine a mostrar mi nuevo material. Facu, por su parte, tiene una productora de música y vino a buscar artistas de jazz para llevar a Argentina después de la pandemia. Todo se alineó para que nos pudiéramos venir acá”.

–Estás con las pilas del segundo trimestre.

–Los primeros meses fueron bastante caóticos. Tuve vómitos y mareos. Ahora me siento superbien, pero no estoy con tanta energía como en mis primeros embarazos. Al estar ocupándome de otros dos hijos, tengo menos paciencia y me canso más. Lo que sí estoy es creativa y enfocada. Además, este embarazo me encuentra con experiencia y eso es muy positivo.

–¿Para cuándo tenés fecha?

–Para el 22 de julio. Como tuve dos cesáreas antes, voy directo a otra. Va a ser ese día o unos días antes, todo depende de las contracciones.

–¿Cómo te estás preparando para el gran día?

–Voy relajada porque mi médico es mi tío, Eliseo Cantón, que es como un padre y siempre me hizo sentir muy contenida. Aparte, los partos con él son lindos, muy tranquilos. A su vez, sé que voy a estar muy sensible por la falta de mi papá. Me emociona decirlo… Él siempre estuvo al pie del cañón, era el primero en llegar al sanatorio y esta vez no va a estar. Eso va a ser muy movilizante.

–¿Te genera ansiedad la posibilidad de dar a luz durante la llamada “segunda ola” de la pandemia?

–No, porque sé que voy a estar bien y muy cuidada. Si bien estamos en un momento muy complejo de la pandemia, espero que para entonces las cosas estén mejor. Igual, nunca se sabe. Pleno invierno… Más que ansiosa, diría que estoy en un mínimo estado de alerta.

–¿Preparaste la ropita del bebé antes de viajar?

–Guardé cosas, pero no tanto. Soy muy de regalar y donar. Los chicos están acostumbrados a que les abra el placard y separe las cosas que no necesitan. Al principio lo sufrían, ahora están acostumbrados. Me fui con el ajuar muy avanzado y acá uno siempre compra algo.

–¿Y el cuarto?

–El cuarto del bebé está semiarmado, faltan los toques finales. Me encanta prepararles cuartos lindos a mis hijos. Ya tengo encargadas la cuna y la cómoda y me falta empapelar.

–¿Cómo te ves de nuevo con el “baile” de las rutinas y las noches sin dormir?

–Una vez que tengo el bebito conmigo la llevo bien. Ya sé cómo es, así que estoy tranquila. Por un lado, tengo la ventaja de haberlo vivido antes. Por el otro, estoy abierta a disfrutarlo al máximo porque este es el último.

