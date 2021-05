William y Kate. A diez años de su boda, el secreto de su felicidad

Una década y tres hijos después de su boda de cuento de hadas, se ven tan felices como cuando salieron de la abadía de Westminster, aquel 29 de abril de 2011, convertidos en marido y mujer. Y, a juzgar por las dos nuevas fotografías que compartieron con su pueblo a modo de celebración, la magia entre ellos sigue intacta.

En el patio del Palacio de Kensington, emularon una foto tomada con motivo de su compromiso, en diciembre de 2010, donde Kate apoya su cabeza sobre el hombro de William. En el segundo de los nuevos retratos tomados por Chris Floyd, los duques están sentados en un tronco en los jardines del palacio, con las manos entrelazadas. Kate, con un vestido estampado de Ghost y con un colgante de diamantes Daisy Heritage de Asprey, lleva su pelo largo suelto, con ondas naturales.

La mirada del amor: cómplices y abrazados, Kate y William posaron para Chris Floyd en dos flamantes retratos oficiales con motivo de su aniversario. La duquesa luce un vestido de la firma Ghost (ya lo usó en otras oportunidades) y un colgante de diamantes Daisy Heritage de Asprey, que se cree fue regalo de su marido, el príncipe William Chris Floyd

La tapa de ¡HOLA! Argentina, con su edición especial dedicada a la boda real, celebrada el 29 de abril de 2011, en la abadía de Westminster, ante casi dos mil invitados.

UNA FAMILIA DE CINCO

De todo lo que lograron en esta década, nada los enorgullece más que sus tres hijos. Compartieron un video en familia divirtiéndose en el jardín en Anmer Hall y en una playa cerca de su casa de Norfolk, filmado por el cineasta inglés Will Warr. Allí se ve a los Cambridge mientras escalan dunas de arena con sus hijos George (7), Charlotte (6) y Louis (3) y luego abrazados frente al mar, entre otras imágenes entrañables. “Gracias a todos por los amables mensajes en nuestro aniversario de boda. Estamos enormemente agradecidos por los diez años de apoyo que hemos recibido como familia”, expresaron públicamente William y Kate.

Desde que se convirtieron en padres, el futuro rey y la futura consorte pusieron a sus hijos en primer plano. Además del sentido del deber que siempre apuntalará sus vidas, disfrutan de la rutina familiar lejos de los focos. “Adoro a mis hijos y aprendí mucho sobre mí mismo y sobre la familia con ellos”, dijo William. “Tengo mucha suerte, Catherine es una madre increíble y una esposa fantástica”. La duquesa, en tanto, habló abiertamente sobre la maternidad. “Nada puede prepararte para la experiencia abrumadora de ser madre. Está llena de emociones complejas de alegría, agotamiento, amor y preocupación, todo mezclado. Tu identidad cambia de la noche a la mañana. Pasás de pensar en vos como un individuo a ser una madre, ante todo”, sostuvo.

Se esfuerzan, además, por hacer la vida lo más normal posible, cocinando pizzas caseras o paseando a sus perros. Días atrás, Kate fue vista con George y Charlotte en la papelería infantil Smiggle en King’s Road, y los chicos gastaron sus propios ahorros.

Charlotte cumplió 6 años el domingo 2 de mayo y, tal como ya es tradición, su mamá, que es aficionada a la fotografía, se ocupó de retratarla y compartir la imagen en las redes sociales. AP

De todo lo que lograron en esta década, nada los enorgullece más que sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Esta foto, en su casa de Anmer Hall, en Norfolk, fue su tarjeta navideña de 2020 Getty Images

El cineasta londinense Will Warr los filmó mientras compartían una tarde familiar de risas, juegos y mimos.

DE COMPAÑERA DISCRETA A PROTAGONISTA INDISCUTIBLE

A sus 39, Kate es hoy uno de los miembros más queridos de la familia real británica. Diez años después de convertirse oficialmente en la duquesa de Cambridge, tiene una alta popularidad ganada con el paso de los años. No fue algo fácil, ni de un día para el otro –tuvo que lidiar con conflictos provocados por burlas y sarcasmos de la prensa y con algún que otro disgusto con otros miembros de la familia–, pero supo avanzar en la dirección apropiada para ganarse el afecto internacional de los seguidores de la realeza. Gracias a su carácter amable, su compromiso con las obligaciones oficiales, el apoyo a su marido, su veneración a la reina Isabel II y la excelente relación que tienen (la soberana le dio acceso a su cofre como nunca lo había hecho con ninguna de sus nueras y la duquesa puede llamarla por teléfono directamente sin tener que pasar por sus asistentes) y su savoir faire en los actos públicos, Kate se postula como la consorte perfecta.

Un momento de reflexión en la mezquita de Badshahi. Getty Images

En julio de 2011, apenas dos meses después de casados, hicieron su primera visita oficial a Canadá, donde los recibieron como estrellas de rock. En Calgary, estuvieron en una estampida y se vistieron para la ocasión Getty Images

En septiembre de 2012, con accesorios coloridos y a puro baile en Tuvalu, Polinesia Getty Images

En representación de la Reina, con motivo del Jubileo de Diamantes, en 2014 volaron a Australia Getty Images

UN DÚO DINÁMICO

Los Cambridge nunca serán el tipo de miembros de la realeza que sólo cortan cintas y se dan la mano y lucen como un equipo ganador. Aunque entienden que a veces la formalidad es necesaria, dejan que aflore su espíritu lúdico y competitivo de vez en cuando, como sucedió en 2017, cuando se unieron a la ONG Heads Together en su entrenamiento para la Maratón de Londres, o cuando corrieron uno contra el otro en botes de remos durante su gira por Polonia y Alemania, y ella le dijo a su tripulación: “No hay presión, pero quiero vencer a mi marido”. William opinó: “Nos divertimos juntos, tenemos buen sentido del humor, estamos con los pies en la tierra y Kate tiene hábitos que me hacen reír por los que me burlo”.

El compromiso social es otro punto que los une. Su Royal Foundation es un vehículo para sus proyectos filantrópicos, que van desde la salud mental y el bienestar de los niños hasta la vida silvestre y la conservación. “A pesar del encierro, que puso a prueba cualquier matrimonio, su relación marchó viento en popa”, dijo recientemente el tío de Kate, Gary Goldsmith. “Son padres cariñosos, protectores y divertidos, así como embajadores considerados, amables e inspiradores. Siempre aportaron su granito de arena y son un recordatorio constante de por qué Gran Bretaña es genial “, opinó.

Julio de 2017 los encontró en Heidelberg, Alemania. Y amasaron pretzels. Getty Images

El Taj Mahal como magnífico telón de fondo para la pareja, en India, durante otra visita oficial. Getty Images

Se funden en un abrazo después de una regata de botes en su gira norteamericana de 2011 Getty Images

Hacen gala de sus habilidades de lanzamiento en Galway en el tramo final de su visita a Irlanda, en 2020. Getty Images

Mientras se entrenaban con la ONG Heads Together para la Maratón de Londres. Getty Images

LO QUE LES DEPARA EL DESTINO

Desde que el duque dejó su trabajo como piloto de ambulancia aérea hace cuatro años para asumir más deberes en nombre de su abuela, la Reina, el segundo en la línea al trono parece haber abrazado su destino, con su leal compañera a su lado. La muerte del duque de Edimburgo el mes pasado hizo que el futuro papel de William y Kate fuera aún más nítido, ya que apoyan a Su Majestad y asumen una responsabilidad cada vez mayor. Pero ¿qué les depara el futuro? Más de lo mismo, según Robert Jobson, autor de The Future Royal Family: William, Kate and the Modern Royals. “William y Kate están comenzando a mostrar su calidad como líderes y, en cierto sentido, estamos viendo una transición de la Corona”, opinó. “A medida que pasa el tiempo, harán más y más. William ha aceptado y se está convirtiendo en el papel de futuro rey. Lo mismo ocurre con Kate”.

Lejos de los deberes familiares y reales, William está enfocado en el desarrollo de su Earthshot Prize. Al igual que su abuelo Felipe y también su padre, se da cuenta de la importancia vital de la conservación y los problemas que afectan al planeta. Kate, en tanto, seguirá concentrada en temas de primera infancia.

Por otra parte, cuando Carlos se convierta en rey, William heredará el título de su padre y con él el ducado de Cornwall, la propiedad privada que proporciona ingresos para mantener a su familia y su labor filantrópica. Por eso ya aprendió a manejar la propiedad y tomó un curso de administración agrícola en la Universidad de Cambridge.

La estima que tiene la Reina por los Cambridge se hizo evidente en octubre, cuando les permitió celebrar su primera audiencia en el Palacio de Buckingham en su nombre, mientras ella se aislaba en el castillo de Windsor (recibieron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a la primera dama Olena). William y Kate demostraron ser clave para la imagen de la monarquía en el escenario mundial. Cuando la Reina dio la bienvenida al presidente chino Xi Jinping y a la primera dama Peng Liyuan en 2015, Kate hizo un debut deslumbrante en su primer banquete de Estado en Buckingham, estratégicamente sentada junto al presidente. Cuatro años después, con mucha confianza, hizo su entrada en un banquete en honor del presidente de Estados Unidos.

La Reina y el príncipe de Gales consultan cada vez más a William sobre cuestiones importantes, como, recientemente, los términos de la salida de los duques de Sussex de la familia real. Con la monarca de 95 años que ya no viaja al extranjero, los Cambridge la representan en giras oficiales y, en los últimos años, hasta sumaron a sus hijos mayores (George los acompañó por primera vez en 2012, con sólo ocho meses, a Nueva Zelanda y Australia; y volvió a embarcarse en 2014 con su hermana Charlotte, rumbo a Canadá). Y se les confió misiones diplomáticas sensibles, como la gira por Israel y Palestina hace tres años.

Como dice Robert Jobson sobre William y Kate: “Creo que la monarquía está muy segura en sus manos”.

La semana pasada, retomaron su agenda tras la muerte del duque de Edimburgo. Visitaron Manor Farm, en Little Stainton, Durham, una granja que recibió donaciones cuando ellos se casaron, ya que en vez de hacerles regalos, los invitados podían donar fondos a 26 entidades diferentes. Y también se interiorizaron con el Cheesy Waffles Project. Getty Images

Aunque entienden que a veces la formalidad es necesaria, les divierte dejar que aflore su espíritu lúdico y competitivo de vez en cuando Getty Images

En 2015 Isabel II dio la bienvenida al presidente chino Xi Jinping y a la primera dama Peng Liyuan y Kate hizo un debut deslumbrante en su primer banquete de Estado en Buckingham, estratégicamente sentada junto al presidente Getty Images

William y su abuela visitan Porton Down, el laboratorio de seguridad nacional del Reino Unido Getty Images

Cada vez más segura de sí misma, en 2019 Kate dio la bienvenida al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfundada en un traje de gala de Alexander McQueen Getty Images

Los Cambridge con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera dama Olena el año pasado, durante la audiencia en Buckingham Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Chris Floyd / Camera Press

