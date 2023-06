Velitas y vestidazos. Rossella Della Giovampaola desfiló su estilismo por Londres, donde festejó su cumpleaños en familia

escuchar

Hacía tiempo que no festejaban todos juntos un cumpleaños. Instalados en distintos puntos de Europa, los afectos más cercanos de Rossella della Giovampaola coincidieron en Londres para celebrar con ella un nuevo aniversario. Fue el 15 de junio en Annabel’s, un exclusivo club privado de la ciudad del que su hija, María Toscana Garfunkel (28) es socia –“Tosky” vive en la capital británica desde hace más de diez años–. Acompañada por su pareja, Gustavo Yankelevich (73), la socialité italiana sopló las velitas junto a su hermana, Patricia della Giovampaola (recién llegada de París), Toscana – fruto de su matrimonio con el banquero Jorge Garfunkel–, su yerno, el matemático y financista británico Xander Alari-Williams (29) y Franco Yan (22), el hijo de Romina Yan y nieto de Yankelevich, quien desde 2022 vive en Madrid. “Me encanta festejar los cumpleaños… Significa que estamos vivos. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo?”, dice Rossella y enseguida cuenta cómo surgió el plan de cruzar el océano Atlántico para estar junto a los suyos. “La idea era volver a brindar con mis amores después de los años de pandemia. Como Tosky me regaló entradas para ir al recital de Harry Styles en Londres, nos pareció que lo más fácil era organizar todo allá. Además, es mi ciudad en el mundo”, cuenta entre risas Rossella a ¡HOLA! Argentina, antes de explicar por qué es una admiradora del cantante, ex líder de la banda One Direction: “Él me parece fantástico. No sólo como artista, sino como personaje que en el último tiempo generó cambios tremendos desde la moda. Fue el primer hombre en aparecer en la tapa de Vogue ¡y con falda! Es un fenómeno”.

Para su gran día, Rossella eligió un jumpsuit en tono esmeralda de Valentino que combinó con cartera y cinturón de la misma firma. Su hermana Patricia optó por un vestido magenta, modelo Gina, de la casa italiana Taller Marmo, y zapatos Christian Louboutin, y “Tosky” llevó un diseño rosa de Zimmermann y sandalias Gianvito Rossi.

Gustavo Yankelevich, Rossella della Giovampaola, María Toscana Garfunkel y su marido, el matemático y financista Xander Alari-Williams.

El productor junto a su nieto Franco Yan, hijo de Romina Yan.

