En los Hamptons. Pampita Ardohain y Martín Pepa: las fotos que confirman su reconciliación

Las imágenes fueron tomadas en el club de polo Equuleus
Un mes después de confirmar su separación y contar lo difícil que es mantener una relación amorosa a la distancia, Pampita Ardohain y el polista Martín Pepa están de nuevo juntos. El domingo pasado, en Los Hamptons, Nueva York, la modelo apareció en el club Equuleus, donde Martín jugó la final de la Copa General George S. Patton JR. Con un tailleur desestructurado, remera y altísimas sandalias con plataforma, se mostró feliz de la mano de Pepa y muy integrada con sus amigos.
Para Martín, que vive en Estados Unidos y tiene 3 de handicap, fue un día de pura celebración. Ante la mirada atenta de su chica, se coronó campeón defendiendo los colores de Equuleus junto a Mariano González, Joe Dimenna y Hugo Tagliaferro. Y, además, su yegua, Open Pendula, ganó como Mejor Caballo (BPP). Las fotos que confirman la feliz reconciliación las sacó la fotógrafa Agustina Lacroze, casada con Santiago Novillo Astrada, integrante de una de las familias más emblemáticas del polo, que además de jugar allá para NCM, en Argentina es coach y da clases en La Cañada Polo Club, en Open Door. El 19, Pampita y Martín aterrizaron juntos en Buenos Aires. “Nos extrañábamos mucho y nos vamos a dar otra oportunidad”, dijo ella en Ezeiza a los medios que la esperaban en el aeropuerto.
