Descubrí la planta nativa que llena el jardín de flores perfectas y vida silvestre

La Pavonia missionera, conocida como malva misionera, no necesita marketing. Mientras muchos jardines apuestan por especies que “quedan lindas”, esta nativa alimenta, hospeda y sostiene la biodiversidad, haciendo que el jardín se transforme en un ecosistema.

No exige suelos sofisticados ni riegos permanentes. De hecho, tolera períodos de sequía y, cuando se la ubica a pleno sol, responde con una floración generosa durante varios meses.

“Es una planta nativa de los bosques paranaenses que no tiene grandes requisitos. No necesita mucha agua, de hecho, tolera un poco de sequía. Si la ubicamos a pleno sol va a florecer profusamente durante la primavera, el verano y parte del otoño”, explica la paisajista Agustina Anguita.

La malva misionera demuestra que belleza y biodiversidad pueden ir de la mano Archivo Revista Jardin

Una aliada para la fauna urbana

Sus flores rosadas, que parecen diminutas rosas chinas, son un punto de encuentro para abejas nativas melíferas, insectos benéficos y aves insectívoras.

En un momento donde la caída de <b>polinizadores</b> es un problema global, sumar esta especie es un gesto concreto de alianza con la naturaleza

Pero los beneficios de cultivarla no terminan ahí. La Pavonia missionera también es hospedera de la mariposa ajedrezada común (Pyrgus oileus). Eso significa que, al cultivarla, tu jardín, y tu barrio, tiene un nuevo hogar para mariposas.

Con pocos cuidados, la Pavonia missionera aporta flores durante varios meses Archivo Revista Jardin

Diseño con conciencia

Desde el punto de vista del paisajismo sustentable, esta especie tiene otra virtud, que es la estructura.

Forma un arbusto compacto de follaje persistente, que alcanza entre 1,30 y 1,50 metros de altura y cerca de un metro de diámetro. Aporta volumen, sostiene visualmente el cantero y no colapsa frente a heladas leves .

La Pavonia missionera es hospedera de la mariposa Pyrgus oileus

Puede plantarse en suelo directo o en canteros profundos —de al menos 50 cm— y se adapta tanto a jardines amplios como a patios urbanos donde se busca sumar biodiversidad con bajo mantenimiento.

Plantarla es para quienes entienden que el jardín puede ser refugio, alimento y equilibrio, incluso en plena ciudad.