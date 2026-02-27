Plantas para dormir mejor: cuáles ayudan a relajar y cómo incorporarlas a la rutina nocturna

Durante el descanso, el cuerpo activa procesos de recuperación fundamentales: se reparan tejidos, se equilibran sustancias y se renueva la energía necesaria para el día siguiente. Sin embargo, la vida cotidiana suele interferir con ese ritmo natural. La exposición constante a pantallas, la iluminación artificial hasta altas horas, la falta de actividad física, las comidas pesadas o las preocupaciones diarias pueden alterar el equilibrio que regula nuestros ciclos de actividad y reposo.

En este escenario, algunas plantas se convierten en aliadas silenciosas. Ya sea en forma de infusión o a través de sus aromas, aportan calma, alivian tensiones y ayudan a crear un entorno propicio para dormir mejor.

Un ramo de lavanda y otras aromáticas recién cosechadas: sus aceites esenciales, liberados al tacto o en infusión, son aliados naturales para relajar el sistema nervioso y preparar el cuerpo para un descanso profundo

Infusiones que reconfortan

Tomar una taza de infusión tibia antes de acostarse puede convertirse en un pequeño ritual que señala al cuerpo que es momento de bajar el ritmo. Entre las plantas más utilizadas, hay cuatro clásicas que se destacan por sus efectos relajantes.

Digestiva y suavemente sedante, la manzanilla sirve para hacer una infusión ideal para después de la cena vicuschka - iStockphoto

Mburucuyá (Passiflora caerulea)

Enredadera nativa de Sudamérica, de flores vistosas y espíritu silvestre. Sus hojas, tallos y flores poseen propiedades sedantes, ansiolíticas y antiespasmódicas. Es una de las especies más reconocidas para disminuir estados de ansiedad y favorecer la calma previa al sueño.

Precauciones: no se recomienda su consumo en grandes cantidades, durante el embarazo, la lactancia ni en niños pequeños.

Tilo

Su perfume dulce en época de floración es casi una invitación a respirar profundo. La infusión de sus flores es ampliamente conocida por sus propiedades sedantes y se utiliza para tratar el insomnio y facilitar la conciliación del sueño.

Flores de tilo en plena apertura: su delicado perfume y sus compuestos naturales contribuyen a calmar la mente y aflojar tensiones Olga_Kotsareva - iStockphoto

Un detalle importante: se aconseja elegir flores amarillas —más frescas— y evitar su uso en niños, durante el embarazo y en personas con afecciones cardíacas.

Melisa (Melissa officinalis)

Con aroma alimonado y larga historia en la medicina herbal, la melisa es reconocida por sus efectos relajantes, digestivos y levemente antidepresivos. También actúa como miorrelajante, ayudando a disminuir tensiones musculares de origen nervioso. Puede tomarse sola o combinada con otras hierbas.

Hojas frescas de melisa: su perfume cítrico y suave actúa como un bálsamo natural para calmar la ansiedad, relajar el cuerpo y favorecer un sueño más sereno MahirAtes - iStockphoto

Manzanilla (Matricaria chamomilla)

Clásica infusión digestiva, ideal para las noches posteriores a comidas abundantes. Además de aliviar malestares estomacales, posee un suave efecto sedativo y ansiolítico que invita a entrar, de a poco, en un estado de calma. Sus propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias la convierten en una gran aliada para dolores abdominales y menstruales.

Flores secas de manzanilla listas para infusionar: un clásico de la mesa de luz que ayuda a relajar el cuerpo, aliviar tensiones digestivas y acompañar una noche de descanso más profundo

Aromaterapia: un ritual sencillo

No todo pasa por lo que se bebe: el olfato también tiene un rol clave en la relajación. Las plantas producen aceites esenciales —sustancias aromáticas volátiles— que influyen en nuestro estado de ánimo. Basta rozar una hoja o acercarse a una flor para que esos perfumes despierten sensaciones, recuerdos y emociones.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

Protagonista indiscutida de los jardines aromáticos. Su fragancia suave y floral tiene efectos directos sobre el sistema nervioso: ayuda a relajar, a conciliar el sueño y a aliviar contracturas o dolores de cabeza de origen nervioso. Es una de las esencias más utilizadas en rituales nocturnos.

La lavanda es una de las plantas aromáticas más asociadas a la calma y a los rituales nocturnos

Romero (Salvia rosmarinus)

Concentrado de principios activos en sus aceites esenciales, se distingue por activar la circulación periférica. Resulta especialmente reconfortante para quienes sienten frío o cansancio en piernas y pies tras largas jornadas de pie o mucho ejercicio físico.

Una ramita fresca de romero: aromática, intensa. Es muy versátil en la cocina. trigga - iStockphoto

Albahaca (Ocimum basilicum)

En aromaterapia se valora por su efecto revitalizante: combate la fatiga mental y física, mejora el estado de ánimo y ayuda a aliviar dolores de cabeza, musculares y articulares. Al favorecer el bienestar general, contribuye indirectamente a un descanso más profundo.

Una ramita de albahaca fresca: además de su aroma agradable, algunas variedades se utilizan en infusiones relajantes. Tradicionalmente se le atribuyen propiedades que ayudan a reducir el estrés y la tensión, favoreciendo un descanso más tranquilo cuando se consume en té antes de dormir

Los aromas influyen directamente en el estado de ánimo: oler también es una forma de descansar.

La aromaterapia propone utilizar aceites esenciales para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, ya sea por inhalación o aplicación tópica. Unas gotas de lavanda o romero diluidas en un aceite vehicular pueden emplearse en masajes suaves antes de dormir. Otra opción es colocar la esencia en un difusor u hornillo para perfumar el ambiente.

El aceite vehicular suele ser la forma más frecuente de administración en la aromaterapia, también los difusores. Freepik

Un dato clave: los aceites esenciales son altamente concentrados y no deben ingerirse, ya que podrían resultar tóxicos. Su uso seguro es externo o ambiental.

Cultivarlas en casa: bienestar al alcance de la mano

Muchas de estas plantas son fáciles de mantener en macetas o pequeños canteros, lo que permite tenerlas siempre disponibles.

Estas plantas son de fácil cultivo e incluso se adaptan muy bien a macetas timltv - iStockphoto

Melisa: prefiere suelos livianos y buen drenaje. Tolera sol directo si no es excesivo y se multiplica por división de matas o esquejes.

prefiere suelos livianos y buen drenaje. Tolera sol directo si no es excesivo y se multiplica por división de matas o esquejes. Mburucuyá: necesita suelo profundo y sol pleno. Puede propagarse por semillas o esquejes.

necesita suelo profundo y sol pleno. Puede propagarse por semillas o esquejes. Manzanilla: se adapta a suelos pobres y arenosos, crece a pleno sol y se reproduce por semillas.

se adapta a suelos pobres y arenosos, crece a pleno sol y se reproduce por semillas. Romero: ideal para suelos livianos y drenados, amante del sol y resistente a riegos escasos.

ideal para suelos livianos y drenados, amante del sol y resistente a riegos escasos. Lavanda: prospera en suelos pobres y pedregosos, con mucho sol y poco riego.

prospera en suelos pobres y pedregosos, con mucho sol y poco riego. Albahaca: requiere climas templados a cálidos, sol y riegos frecuentes sin encharcar.

Cultivar hierbas relajantes en casa es una manera simple de integrar bienestar a la rutina diaria.

Además de las más conocidas, existen otras especies tradicionalmente asociadas al bienestar nocturno y que es fácil cultivar son: