Plantas para dormir mejor: cuáles ayudan a relajar y cómo incorporarlas a la rutina nocturna

Infusiones tibias, aromas suaves y rituales verdes antes de ir a la cama. Algunas hierbas tienen propiedades calmantes que favorecen la relajación y preparan el cuerpo para un sueño profundo
Durante el descanso, el cuerpo activa procesos de recuperación fundamentales: se reparan tejidos, se equilibran sustancias y se renueva la energía necesaria para el día siguiente. Sin embargo, la vida cotidiana suele interferir con ese ritmo natural. La exposición constante a pantallas, la iluminación artificial hasta altas horas, la falta de actividad física, las comidas pesadas o las preocupaciones diarias pueden alterar el equilibrio que regula nuestros ciclos de actividad y reposo.
En este escenario, algunas plantas se convierten en aliadas silenciosas. Ya sea en forma de infusión o a través de sus aromas, aportan calma, alivian tensiones y ayudan a crear un entorno propicio para dormir mejor.
Infusiones que reconfortan
Tomar una taza de infusión tibia antes de acostarse puede convertirse en un pequeño ritual que señala al cuerpo que es momento de bajar el ritmo. Entre las plantas más utilizadas, hay cuatro clásicas que se destacan por sus efectos relajantes.
Mburucuyá (Passiflora caerulea)
Enredadera nativa de Sudamérica, de flores vistosas y espíritu silvestre. Sus hojas, tallos y flores poseen propiedades sedantes, ansiolíticas y antiespasmódicas. Es una de las especies más reconocidas para disminuir estados de ansiedad y favorecer la calma previa al sueño.
Precauciones: no se recomienda su consumo en grandes cantidades, durante el embarazo, la lactancia ni en niños pequeños.
Tilo
Su perfume dulce en época de floración es casi una invitación a respirar profundo. La infusión de sus flores es ampliamente conocida por sus propiedades sedantes y se utiliza para tratar el insomnio y facilitar la conciliación del sueño.
Un detalle importante: se aconseja elegir flores amarillas —más frescas— y evitar su uso en niños, durante el embarazo y en personas con afecciones cardíacas.
Melisa (Melissa officinalis)
Con aroma alimonado y larga historia en la medicina herbal, la melisa es reconocida por sus efectos relajantes, digestivos y levemente antidepresivos. También actúa como miorrelajante, ayudando a disminuir tensiones musculares de origen nervioso. Puede tomarse sola o combinada con otras hierbas.
Manzanilla (Matricaria chamomilla)
Clásica infusión digestiva, ideal para las noches posteriores a comidas abundantes. Además de aliviar malestares estomacales, posee un suave efecto sedativo y ansiolítico que invita a entrar, de a poco, en un estado de calma. Sus propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias la convierten en una gran aliada para dolores abdominales y menstruales.
Aromaterapia: un ritual sencillo
No todo pasa por lo que se bebe: el olfato también tiene un rol clave en la relajación. Las plantas producen aceites esenciales —sustancias aromáticas volátiles— que influyen en nuestro estado de ánimo. Basta rozar una hoja o acercarse a una flor para que esos perfumes despierten sensaciones, recuerdos y emociones.
Lavanda (Lavandula angustifolia)
Protagonista indiscutida de los jardines aromáticos. Su fragancia suave y floral tiene efectos directos sobre el sistema nervioso: ayuda a relajar, a conciliar el sueño y a aliviar contracturas o dolores de cabeza de origen nervioso. Es una de las esencias más utilizadas en rituales nocturnos.
Romero (Salvia rosmarinus)
Concentrado de principios activos en sus aceites esenciales, se distingue por activar la circulación periférica. Resulta especialmente reconfortante para quienes sienten frío o cansancio en piernas y pies tras largas jornadas de pie o mucho ejercicio físico.
Albahaca (Ocimum basilicum)
En aromaterapia se valora por su efecto revitalizante: combate la fatiga mental y física, mejora el estado de ánimo y ayuda a aliviar dolores de cabeza, musculares y articulares. Al favorecer el bienestar general, contribuye indirectamente a un descanso más profundo.
Los aromas influyen directamente en el estado de ánimo: oler también es una forma de descansar.
La aromaterapia propone utilizar aceites esenciales para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, ya sea por inhalación o aplicación tópica. Unas gotas de lavanda o romero diluidas en un aceite vehicular pueden emplearse en masajes suaves antes de dormir. Otra opción es colocar la esencia en un difusor u hornillo para perfumar el ambiente.
Un dato clave: los aceites esenciales son altamente concentrados y no deben ingerirse, ya que podrían resultar tóxicos. Su uso seguro es externo o ambiental.
Cultivarlas en casa: bienestar al alcance de la mano
Muchas de estas plantas son fáciles de mantener en macetas o pequeños canteros, lo que permite tenerlas siempre disponibles.
- Melisa: prefiere suelos livianos y buen drenaje. Tolera sol directo si no es excesivo y se multiplica por división de matas o esquejes.
- Mburucuyá: necesita suelo profundo y sol pleno. Puede propagarse por semillas o esquejes.
- Manzanilla: se adapta a suelos pobres y arenosos, crece a pleno sol y se reproduce por semillas.
- Romero: ideal para suelos livianos y drenados, amante del sol y resistente a riegos escasos.
- Lavanda: prospera en suelos pobres y pedregosos, con mucho sol y poco riego.
- Albahaca: requiere climas templados a cálidos, sol y riegos frecuentes sin encharcar.
Cultivar hierbas relajantes en casa es una manera simple de integrar bienestar a la rutina diaria.
Además de las más conocidas, existen otras especies tradicionalmente asociadas al bienestar nocturno y que es fácil cultivar son:
- Cedrón (Aloysia citrodora)
- Valeriana (Valeriana officinalis)
- Salvia azul (Salvia guaranitica)
- Hipérico (Hypericum perforatum)