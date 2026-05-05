Chau hígado graso: los mejores alimentos para limpiar el cuerpo de forma natural, según especialistas
La mala salud hepática tiene distintos síntomas que pueden tratarse a través de la alimentación; cuáles son las seis bebidas y los hábitos saludables que deben tenerse en cuenta
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El hígado es un órgano vital y su bienestar depende directamente de hábitos saludables y decisiones conscientes. La acumulación de grasa deriva en una patología que tiene diversas consecuencias para la salud. Según datos de la Clínica Mayo, prácticas que generan hígado graso son:
- No mantener un peso saludable
- No seguir una dieta equilibrada
- No realizar actividad física con regularidad
- Consumir sustancias químicas nocivas
- Consumir grandes cantidades de alcohol
Cuando este órgano no funciona adecuadamente, el cuerpo emite señales de alerta. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la ictericia —coloración amarillenta en la piel y ojos—, dolores o inflamación abdominal, retención de líquidos en extremidades y cambios notorios en la orina o las heces. Asimismo, el cansancio extremo, la debilidad persistente y la tendencia a presentar hematomas sin causas aparentes son indicadores de que el sistema hepático requiere atención profesional inmediata.
El peso y la hidratación son la clave: cómo luchar contra el hígado graso
Para prevenir complicaciones como el hígado graso, resulta esencial:
- Mantener un control estricto del peso
- Llevar una alimentación equilibrada
- Realizar actividad física regular
- Evitar la exposición a sustancias tóxicas
Sin embargo, para optimizar la función del hígado es fundamental tener en cuenta la hidratación. El agua es el pilar básico, y se recomiendan entre ocho a diez vasos diarios.
Complementar este hábito con infusiones específicas puede potenciar la depuración. Por ejemplo, el pomelo es valorado por su contenido en naringina, un antioxidante potente, aunque su ingesta debe limitarse a seis onzas diarias debido a posibles interacciones medicamentosas.
De igual modo, el té verde destaca por sus antioxidantes que favorecen la reducción de grasas, mientras que la cúrcuma diluida en agua caliente es una aliada para combatir procesos inflamatorios, siempre que su consumo no exceda los tres meses.
Otras opciones como el agua con limón proporcionan vitamina C, mientras que el té de jengibre y la menta favorecen la digestión. No obstante, existe una advertencia fundamental: cualquier modificación en la dieta debe realizarse con prudencia.
Sin embargo, es central que, al notar alguno de los síntomas de una mala salud hepática, se consulte a un profesional de la salud. El asesoramiento médico especializado es la herramienta más eficaz para proteger este órgano fundamental del cuerpo humano.
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