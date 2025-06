Plantas virales: arrasan en TikTok pero pocos conocen los trucos para su cuidado

Son verdes, exóticas, fotogénicas y quedan increíbles en una estantería minimalista junto a una vela perfumada y una pila de libros.

Las plantas de interior se volvieron protagonistas de reels en Instagram, virales en TikTok y estrellas de Pinterest.

Las plantas de interior, protagonistas de TikTok y de los estilos Pinterest Freepik

Pero, muchas de ellas no están preparadas para adaptarse a tu living , a tus riegos olvidados, tu balcón sombrío o tu calefacción impiadosa.

Así que si tenés una Pilea peperomioides desnutrida, una Alocasia amarillenta o una Calathea al borde del colapso nervioso, no estás solo.

El problema con las plantas virales

Muchas de estas especies se vuelven virales porque son estéticamente perfectas: hojas redondas perfectas, vetas psicodélicas, formas que parecen diseñadas.

Pero algunas tienen necesidades muy específicas y otras simplemente no perdonan errores

Además, las redes sociales simplifican: vemos plantas en su mejor momento, con filtros, luces ideales y ningún gato que las mastique o calefactor que las reseque.

El club de las bellas difíciles

Hay plantas que deslumbran en redes por su apariencia exótica o minimalista, pero que, una vez en casa, se comportan como divas y no aceptan un sólo descuido.

La Pilea peperomioides, por ejemplo, enamora con sus hojitas redondas y simétricas, que parecen diseñadas por un algoritmo.

Pilea peperomioides, la planta perfecta que parece diseñadas por un algoritmo Pexels

Pero ojo: si no tiene luz indirecta abundante y un riego moderado (solo cuando la tierra está bien seca), se marchita y no hay vuelta atrás.

Otra estrella complicada es la Alocasia polly. Esa planta con hojas puntiagudas y nervaduras exageradas, parece salida de una película de ciencia ficción.

Alocasia polly, encanto y personalidad que conquistan desde las redes sociales Freepik

Si bien conquista con su porte imponente, demanda un nivel de humedad casi tropical: no tolera el aire seco, no sobrevive a las corrientes de aire y puede tirar hojas si no le gusta el clima de tu living.

La clave: agruparla con otras plantas para crear un microclima o mimarla con un humidificador

La Calathea, con sus hojas estampadas que se pliegan de noche como si rezaran, es bellísima pero caprichosa: quiere agua filtrada, cero sol directo, humedad elevada y ninguna sorpresa.

La calathea triostar quiere agua filtrada, nada de sol directo, mucha humedad y ninguna sorpresa Archivo Revista Jardin

Si tenés calefacción fuerte o te olvidás de regar, hará una escena con sus hojas como protagonistas (seca, marrón y crujiente).

Las más tolerantes

Un poco más accesible es la Monstera deliciosa, ícono millennial por excelencia.

Sus hojas agujereadas son un hit visual, y aunque es más tolerante que las anteriores, requiere luz brillante y espacio para estirarse. Si se le adjudica en un rincón oscuro con una maceta minúscula, va a sufrir... y lo va a mostrar.

Las hojas agujereadas de la monstera son un hit visual Unsplash

“Al ser una planta completamente selvática, necesita de grandes cantidades de agua para sobrevivir, así que si se seca puede sufrir fracturas. Por eso es recomendable regarla casi a diario”, recomienda Florencia Cesio.

Y no podemos olvidar a la Ficus lyrata, esa planta que aparece en todas las fotos de revistas nórdicas.

Ficus lyrata, una planta que aporta estilo nórdico a los ambientes Ines Clusellas

Es alta, elegante y digna, pero no le gusta que la muevan ni que le cambien la rutina. Si se siente traicionada, empieza a tirar hojas sin previo aviso. Necesita luz abundante (sin sol directo), un riego parejo y estabilidad.

Si vas a sumarlas a tu selva urbana, asumí el compromiso. Porque no alcanza con que sea linda en las fotos: también hay que saber cuidarla.