5 libros de colección para amantes del diseño y el interiorismo

Gabriela Haro de la Peña y Verónica Ale Ulloa abren las puertas de su tienda de “coffee table books” y sugieren imperdibles

Editora LA NACION Carola Birgin Escuchar Nota

En el corazón de Palermo Soho, detrás de una fachada típica de PH, Le Book Marque propone una experiencia distinta: una librería que se siente como una galería de arte, donde los libros se exhiben como piezas únicas y cada título parece haber sido elegido con un sentido estético preciso.

En esta casa reciclada —que alguna vez fue imprenta— todo está pensado para celebrar la belleza del papel y el diseño: el blanco domina, la madera clara aporta calidez, y los acentos en amarillo irrumpen con energía entre las repisas repletas de volúmenes de gran formato, portadas impactantes y tipografías que invitan a hojear.

Giselle Chalu es la arquitecta que estuvo a cargo de la remodelación del espacio Gentileza Le Book Marque

Las responsables de este espacio son Gabriela Haro de la Peña y Verónica Ale Ulloa, dos mexicanas radicadas hace años en Buenos Aires que convirtieron su pasión compartida por los coffee table books en un emprendimiento que creció paso a paso hasta consolidarse como referente en el mundo editorial de diseño, moda, fotografía y arte. Lo que empezó en el living de sus casas hoy es un local a la calle con más de 500 títulos en catálogo, cada uno seleccionado bajo una mirada curatorial que combina contenido, calidad y estética.

Gabriela Haro de la Peña y Verónica Ale Ulloa son las socias al frente de Le Book Marque Gentileza Le Book Marque

El espíritu de Le Book Marque está en los detalles: el amarillo —su color insignia— aparece en puertas, carteles y arcos como guiño de optimismo; las texturas naturales y los planos despejados invitan a perderse entre los estantes; y la atmósfera general transmite esa calma sofisticada que remite a las librerías de museos. “Queríamos que los libros fueran los protagonistas”, explican, y lo lograron: cada mesa, cada rincón, cada portada abierta sobre una página elegida parece contar una historia visual distinta.

Con esta misma sensibilidad que guía su espacio físico, Gabriela y Verónica seleccionaron para esta nota sus cinco libros preferidos sobre diseño, piezas que inspiran, decoran y, sobre todo, invitan a mirar los espacios de otro modo.

Una selección de títulos que pone el foco en el diseño Gentileza Le Book Marque

Los 5 elegidos

1. Design stays

Es una joya editorial de la mente maestra detrás de la influyente revista Petite Passport: Pauline Egge.

No se trata de un simple libro de viajes; es una curaduría exquisita que captura la esencia de 45 destinos europeos donde el diseño y la experiencia de hospedaje se fusionan en una sola y poderosa idea.

Una fuente de inspiración inagotable que te invita a quedarte un poco más, a apreciar cada detalle y a soñar con tu próximo refugio con diseño”

Viajar con todos los sentidos es la propuesta de esta joyita Gentileza Le Book Marque

Desde hoteles boutique con alma hasta casas de huéspedes íntimas, cada espacio seleccionado por Egge es un reflejo tangible del sueño y la visión de sus creadores. Es una inmersión profunda en arquitecturas que susurran historias y estéticas que enamoran

2. Mid Century Designers

Es un pasaporte a la era que redefinió el hogar. Este movimiento no solo se trató de muebles, fue una filosofía que elevó el confort, la belleza y la funcionalidad a la categoría de arte cotidiano .

Ideal para coleccionistas y entusiastas, para descubrir por qué este estilo sigue siendo sinónimo de modernidad atemporal y una inversión segura en elegancia”

Para conocer un movimiento profundizando en sus formas Gentileza Le Book Marque

A través de sus páginas, la Edad de Oro del diseño se profundiza en una exhaustiva compilación de más de 300 creadores. Desde las siluetas icónicas de celebridades como Eames y Gio Ponti hasta talentos menos conocidos, el libro desentraña cómo sus líneas puras y el uso magistral de materiales nobles continúan marcando la pauta en el diseño global.

3. The flower room

En un mundo de tendencias fugaces, la diseñadora Charlotte Coote invita a redescubrir la fuente inagotable de belleza: la naturaleza.

En una sofisticada propuesta para que el diseño interior regrese a sus orígenes botánicos, Coote demuestra cómo la magia de la flora, sus colores vibrantes, texturas orgánicas y patrones inigualables, tiene el poder de transformar cualquier ambiente en un auténtico refugio.

Un must-read para quienes buscan llenar su casa de vida, paz y una belleza que solo la naturaleza puede ofrecer”

La botánica y los espacios tienen mucho para dialogar Gentileza Le Book Marque

Más que una guía, es una inspiración para crear espacios que respiran armonía, autenticidad y serenidad. A través de magníficas ilustraciones, moodboards detallados y consejos prácticos, se enseña a integrar elementos naturales para diseñar interiores que perduren, trascendiendo las modas del momento.

4. Cote D´Azur

Este libro invita a un viaje deslumbrante por la región Cote D´Azur, revelando cómo el diseño y la cultura se entrelazan para forjar uno de los destinos más inspiradores del planeta.

Capturando el espíritu luminoso y sofisticado de la Riviera Francesa, el recorrido lleva a través de sus casas icónicas, jardines legendarios y espacios que respiran historia y estilo inconfundible.

Un lugar en el mundo que es mucho más que una postal de lujo; es una invención cultural y una musa que ha encantado a la literatura, el cine y el arte durante siglos.”

Una región para sumergirse en cuerpo y alma Gentileza Le Book Marque

Entre el encanto clásico y la modernidad radiante, este libro es una ventana a residencias legendarias, probando que la Côte d’Azur no solo es un lugar, sino una obra maestra de la estética y el art de vivre.

5. Pattern Design

El universo de la repetición y el ritmo, celebra el diseño a través de los estampados en este libro

Pattern Design es un tesoro visual que compila más de 1.500 patrones procedentes de distintas épocas y culturas. Explora la diversidad que va desde la sofisticación de los motivos florales hasta la vitalidad de los patrones geométricos, abstractos y figurativos.

Permite descibrir cómo la reiteracción, una constante tanto en la naturaleza como en el arte, es la clave para generar ritmo, movimiento y vitalidad en cualquier diseño.

Imprescindible para diseñadores y entusiastas: una fuente inagotable de inspiración que revela el poder narrativo de las formas repetidas”

Tramas que dicen mucho más de lo que muestran Gentileza Le Book Marque

La idea que plantea va más allá del ornamento. Ofrece un recorrido fascinante por la historia, destacando a los grandes maestros como William Morris y Sonia Delaunay, y demostrando cómo el patrón es, en esencia, una forma universal de expresión visual.