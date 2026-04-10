Con impronta milenaria: la piedra natural fue la gran protagonista de las ambientaciones más impactantes de Experiencia Living

Grandes islas escultóricas, piedras que se combinan entre sí, terminaciones tridimensionales y una experiencia que involucra todos los sentidos. Una recopilación de las propuestas más influyentes de la feria.

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Un veta única que enamora, un dibujo irrepetible, orgánico. Destellos metalizados, o transparencias impensadas. Cuando la naturaleza es la artesana, la piedra expresa lo más profundo de su personalidad. Cada placa, cada dibujo funciona con una narrativa propia, capaz de aportar profundidad y carácter a baños y cocinas.

En Experiencia Living, los diseñadores y arquitectos, entendieron a la perfección la impronta escultórica, irrepetible que le aporta a un espacio. Y las eligieron para crear impactantes ambientaciones que no pasaron desapercibidas. La tendencia apunta a dejar que el material hable: vetas marcadas, tonos profundos y cálidos, con presencia de los tierras —chocolate, ámbar, anaranjado—, y acabados apomazados o leather que aportan sofisticación sin perder naturalidad.

Isla, mesada y alzada de mármol Deep River, terminación Leather. Desarrolladas por marmolería Pietrostone para el espacio de Julia Saramaga y Cristela Caviglia.

Con una trayectoria que se remonta a 1913, De Stefano se posiciona como un gran referente en el trabajo de la piedra natural en Argentina. Su profundo conocimiento de cada piedra —desde la selección en origen hasta su procesamiento final— le permite interpretar y potenciar la singularidad de cada pieza. A lo largo de más de un siglo, la firma ha logrado conjugar tradición artesanal y tecnología de vanguardia, acompañando la evolución del diseño y la arquitectura con una mirada experta sobre los materiales.

Cada veta cuenta una historia

La mirada más contemporánea se atreve a más: combina piedras de diferentes tonalidades, las retroilumina, las expone con formas curvas, o crea aristas inesperadas. Pone en valor la textura y la deja expresar su nobleza y su capacidad de transformar los espacios más íntimos del hogar: baños y cocinas.

El mármol, el granito, la cuarcita y el travertino muestran su singularidad —imposible de replicar en materiales industrializados— con orgullo, como protagonistas en proyectos que priorizan la experiencia sensorial y buscan una sofisticación sin tiempo.

Mesadas y amplias alzadas que hacen un marco a cocinas integradas, como un cuadro. Grandes islas monolíticas y terminaciones en cascada generan un efecto visual contundente, donde la materia se expresa en estado puro.

Mesada y alzada de granito Patagonia, en terminación Deep. Desarrolladas por Ital Piedras para el espacio de Rob Ortiz.

Pie de la isla, en granito Amadeus con terminación Leather. Desarrollado por Ital Piedras para el espacio de Rob Ortiz.

Isla de mármol Lilac en terminación Leather. Desarrollada por las marmolerías Venato en el espacio abientado por Gabriela López Monzón.

Mesada y alzada en mármol Silver Galaxy con terminación apomazada. Isla de mármol Fior di Pesco pulido. Desarrolladas por marmolería Baccarelli para el espacio de Sara Plazibat.

Bacha de mármol Fior di Pesco. Desarrollada por marmolería Baccarelli en el espacio ambientado por Sara Plazibat.

Isla de mármol Arabescato Oróbico, con terminación apomazada. Desarrollada por la marmolería Artecnia para el espacio de Leti Rocco.

En los baños, en tanto, la piedra se convierte en un recurso envolvente. Revestimientos continuos, bachas talladas en bloque y pisos que dialogan con las paredes construyen atmósferas serenas, casi rituales. El uso de tonos neutros —beige, gris, arena— refuerza una sensación de calma, mientras que las piedras más oscuras introducen dramatismo y elegancia.

Piso, revestimiento, mesada y vanitory curvo de travertino ivory a la veta. Desarrollados por Marmolería Pietrostone para el espacio de Julia Saramaga y Cristela Caviglia.

Vanitory con bacha conformada en Cuarcita Patagonia Wow retroiluminada. Desarrollado por marmolería GyG para Espacio Gaby López Monzón.

Vanitory de mármol Verde Arcadia, lustrado. Desarrollado por Artecnia para el espacio de Leti Rocco.

Granito Amadeus: piedra argentina

El granito Amadeus es una variedad de origen nacional extraída de canteras en la provincia de San Luis. Su superficie, atravesada por vetas sutiles y contrastes tonales que oscilan entre grises cálidos y matices terrosos, evoca paisajes minerales moldeados a lo largo de millones de años.

La piedra Amadeus, un descubrimiento reciente de De Stefano, sin duda pone en valor la riqueza geológica local, integrando diseño y territorio en una misma pieza.

Mesada de granito Amadeus, con terminación Leather. Desarrollada por marmolería Giannetta en el espacio de Adriana Randazzo.

Baño revestido en granito Amadeus, con terminación Leather. Desarrollado por marmolería Giannetta en el espacio de Adriana Randazzo.

Un material, múltiples terminaciones

La elección de piedras naturales también responde a criterios funcionales. Su durabilidad, resistencia al calor y facilidad de mantenimiento las convierten en aliadas ideales para espacios de uso intensivo. A su vez, el avance en tratamientos y sellados permite potenciar sus cualidades técnicas sin alterar su apariencia original.

Con una planta de procesamiento propia, De Stefano ofrece diferentes terminaciones, que pueden cambiar por completo la sensación y el aspecto de una piedra natural. La textura Deep acentúa el relieve natural de la piedra, generando una sensación de profundidad que resalta la veta y las pequeñas irregularidades de la piedra que crean un efecto tridimensional. Un acabado Leather es ideal para superficies rústicas y fáciles de limpiar; el flameado está recomendado en exteriores, donde es necesario un máximo de rusticidad y propiedades antideslizantes, el pulido permite explotar al máximo el brillo y facilitar la limpieza. Y una combinación de dos es el flameado con pulido mate, que genera un efecto ultra mate y rústico, óptimo para la limpieza y muy elegido por los profesionales de la industria.

La piedra natural, con su belleza irrepetible y su impronta milenaria, invita a reconectar con lo esencial y a construir interiores que trascienden modas, apostando por una elegancia que perdura. Podés conocer más en De Stefano.

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