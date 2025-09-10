Con la ventaja de un pulmón verde, este departamento clásico incorporó color y líneas modernas

En casa de la artista Rosario Briones, sus tintas resultaron una fuerza natural que guió la reforma
“Es un lindo lienzo”, pensó la artista plástica Rosario Briones cuando llegó a este departamento clásico francés de Recoleta. La altura de los techos, los pisos dorados; la luz, el silencio y el verde que ofrecía el pulmón de manzana le dieron sobradísimos motivos para mudarse allí junto con su familia.
Trazos
Rosario crea sus obras a partir de manchas de tinta encharcadas que toman formas más o menos controladas, casi abstractas. Con ramas, dibuja trazos que se equilibran con los blancos, tan importantes como el color, configurando imágenes orgánicas que remiten a lo vegetal.
Fueron esas tintas las que marcaron el rumbo de la decoración. En formato mediano o grande, son creaciones únicas inmersas en otra creación: la de espacios personales que cambian con el tiempo, las necesidades y las emociones.
Reemplazaron la chimenea con frente de mármol por un diseño de líneas netas. Cada estante tiene una nueva iluminación puntual para destacar los objetos, que tienen profundo valor afectivo.
Las reformas se centraron en destacar los detalles originales que le dan identidad a la planta incorporando líneas modernas y en el diseño de iluminación.
Para ampliar la vista, sumaron dos paños de vidrio repartido a cada lado de la puerta. Ahora, la abertura ocupa el ancho del ambiente.
Rosario hizo laquear la mesa que era de sus abuelos. “Hay muchos muebles heredados. Quiero darles un nuevo uso, y este departamento es el marco perfecto”.
“Una mesa especial merece una compañía especial”, dice Rosario sobre el artefacto lineal, los cuadros y el mueble comprado en un remate al que le agregaron una tapa de mármol.
Una cocina nueva con aire vintage
“Quisimos que los nuevos muebles de la cocina mantuvieran un aire retro para que convivieran bien con la ventana de vidrio repartido existente. Es una ventana como de casa”.
El sector privado
Rosario prefirió no sobrecargar su cuarto para tener una cama grande.
“Usé el espacio debajo de la ventana para hacer una cómoda laqueada en gris. La tapa es de vidrio transparente para ver fácilmente los accesorios que están en el primer cajón, como en las tiendas”.
Baño en suite con grandes ideas
Para observar:
- La bañadera le cedió paso al box de ducha (Cristal Diseño).
- Para disimular una columna, crearon un mueble con puerta de vidrio esmerilado y otra parte se revistió en espejo.
- Como los techos son muy altos, el artefacto (Iluminación Agüero) se instaló sobre el espejo.
El cuarto de la niña de la casa
