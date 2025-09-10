Con la ventaja de un pulmón verde, este departamento clásico incorporó color y líneas modernas

En casa de la artista Rosario Briones, sus tintas resultaron una fuerza natural que guió la reforma

“Es un lindo lienzo”, pensó la artista plástica Rosario Briones cuando llegó a este departamento clásico francés de Recoleta. La altura de los techos, los pisos dorados; la luz, el silencio y el verde que ofrecía el pulmón de manzana le dieron sobradísimos motivos para mudarse allí junto con su familia.

En el hall de entrada, papel con motivos Art Nouveau (Raldua), consola de cuero laqueado (Harturo) y espejo diseñado por la dueña de casa, donde se refleja el comedor Magalí Saberian

Trazos

Rosario crea sus obras a partir de manchas de tinta encharcadas que toman formas más o menos controladas, casi abstractas. Con ramas, dibuja trazos que se equilibran con los blancos, tan importantes como el color, configurando imágenes orgánicas que remiten a lo vegetal.

Rosario Briones, examinando una de sus obras Magalí Saberian

Fueron esas tintas las que marcaron el rumbo de la decoración. En formato mediano o grande, son creaciones únicas inmersas en otra creación: la de espacios personales que cambian con el tiempo, las necesidades y las emociones.

Cuadro de la serie ‘Orgánico’ firmado por Rosario. Mesa de raíz de nogal heredada. En los estantes, botellones que eran de su abuela y fotos de autos de competición, que eran del papá de Rosario. De los colores de las pinturas, surgieron los tonos de los almohadones y textiles Magalí Saberian

Reemplazaron la chimenea con frente de mármol por un diseño de líneas netas. Cada estante tiene una nueva iluminación puntual para destacar los objetos, que tienen profundo valor afectivo.

Floreros (Plata Lappas) Magalí Saberian

Las reformas se centraron en destacar los detalles originales que le dan identidad a la planta incorporando líneas modernas y en el diseño de iluminación.

Bajaron sectores del techo para instalar artefactos AR111 dirigibles, ideales para iluminar las obras de arte Magalí Saberian

Para ampliar la vista, sumaron dos paños de vidrio repartido a cada lado de la puerta. Ahora, la abertura ocupa el ancho del ambiente.

Juego de mesa y sillas de hierro forjado (Morph). El farol vino de un viaje a Andalucía. El piso de porcelanato ‘Tango Crespo’ (Aparici) símil calcáreo es nuevo, pero imita a los antiguos Magalí Saberian

Rosario hizo laquear la mesa que era de sus abuelos. “Hay muchos muebles heredados. Quiero darles un nuevo uso, y este departamento es el marco perfecto”.

Mesa de comedor heredada y lámpara de La Feliz. “Hice estas pinturas para honrar la altura de los techos”, die Rosario sobre las que flanquean el bar. Magalí Saberian

“Una mesa especial merece una compañía especial”, dice Rosario sobre el artefacto lineal, los cuadros y el mueble comprado en un remate al que le agregaron una tapa de mármol.

Una cocina nueva con aire vintage

Para optimizar el espacio, el comedor diario se organizó como un box con muebles a medida y sillas Quilmes restauradas Magalí Saberian

“Quisimos que los nuevos muebles de la cocina mantuvieran un aire retro para que convivieran bien con la ventana de vidrio repartido existente. Es una ventana como de casa”.

Lámparas colgantes compradas en Palermo Magalí Saberian

El sector privado

Rosario prefirió no sobrecargar su cuarto para tener una cama grande.

LIVING departamento Rosario Briones Magalí Saberian

“Usé el espacio debajo de la ventana para hacer una cómoda laqueada en gris. La tapa es de vidrio transparente para ver fácilmente los accesorios que están en el primer cajón, como en las tiendas”.

Sobre el respaldo a rayas (Estudio Ce), acuarela de la serie ‘Abstraída’. Almohadones y pie de cama estampado a mano (Mercedes Segura). Manta verde y funda de banqueta (Estudio Ce) Magalí Saberian

Baño en suite con grandes ideas

Para observar:

La bañadera le cedió paso al box de ducha (Cristal Diseño).

Para disimular una columna, crearon un mueble con puerta de vidrio esmerilado y otra parte se revistió en espejo.

Como los techos son muy altos, el artefacto (Iluminación Agüero) se instaló sobre el espejo.

Piso y pared de porcelanato ‘Bianco Apuano’ (Vite). Mesada suspendida de Silestone con bacha integrada. Magalí Saberian

