Con un diseño vibrante y fuera de serie, Lima recibe nhow, un hotel disruptivo y vanguardista

Visitamos la nueva propuesta en Miraflores: un espacio audaz que combina tradición peruana e innovación, marcando un hito en el diseño internacional
- 4 minutos de lectura'
“Nuevos mitos, nuevos ritos” fue la premisa que inspiró a los arquitectos Juli Capella y Miquel García en el diseño de la nueva propuesta de Minor Hotels. Un proyecto que llevó cinco años y que se adentró en la cosmovisión y tradiciones peruanas, reinterpretadas con una mirada internacional y vanguardista.
Tradición y vanguardia
Nhow Lima no es solo un alojamiento de lujo, sino un manifiesto arquitectónico que combina la riqueza cultural peruana con una propuesta contemporánea audaz y singular. Desde su creación, buscó derribar clichés y estereotipos, invitando a dialogar con la mitología precolombina y trasladarla a una experiencia visual contemporánea.
El gran atrio central es la estrella del diseño: un espacio abierto de 14 pisos que funciona como faro visual y punto de encuentro. Con su estructura triangular y barandas que se iluminan como pantallas inspiradas en los textiles y las montañas peruanas, generan un clima vibrante y moderno.
El desafío fue integrar sin imitar, respetando la esencia local, pero expresándola con el lenguaje arquitectónico atrevido y provocador que caracteriza a la cadena hotelera.
Los ascensores panorámicos llevan al huésped a un viaje vertical por la Montaña de los Siete Colores, también conocida como “Montaña Arcoíris”. El espectacular destino natural en los Andes de Cusco es famoso por sus franjas de colores vibrantes debido a minerales como óxido de hierro (rojo), cobre (verde), y sulfuro de hierro (amarillo).
La incorporación de la cultura peruana trasciende lo meramente estético: los arquitectos se inspiraron en civilizaciones ancestrales como los Moche, Nazca, Chavín y Paracas, integrando sus referencias de manera sutil pero significativa. Motivos ‘kené’ de los Shipibo-Konibo decoran alfombras y paredes, mientras que la ambientación incluye piezas de artesanos locales, como la escultura de la llama con fuego interior en el lobby.
El hotel cuenta con 243 habitaciones distribuidas en 13 pisos y su diseño homenajea la cosmovisión andina con una jerarquía que se despliega en vertical: el Uku Pacha (submundo) inspira la entrada, el Kay Pacha (mundo terrenal) las habitaciones y el Hanan Pacha (mundo celestial) la terraza y la Suite nhow. Este concepto se refleja en detalles como la reinterpretación de la Estela de Raimondi en la fachada que da a la terraza, replicada en la piscina invertida, creando una nueva lectura simbólica.
Un restaurante único
Zönico, el restaurante ubicado en el piso tres, rinde homenaje a los sabores del Amazonas con una propuesta que fusiona ingredientes regionales y esencia peruana en una experiencia única de alta cocina.
“Diseñar nhow Lima fue un honor y un desafío creativo para posicionar a la ciudad en el mapa internacional, no solo por su hotelería, sino por su capacidad de ofrecer una experiencia cultural única. Es una invitación a vivir los fascinantes ritos y mitos peruanos desde el presente, un legado que marcará un antes y un después en la arquitectura limeña”, contaron los arquitectos.
Las habitaciones lucen detalles de la iconografía ancestral con un interiorismo vanguardista, tanto en las suites como en su provocador penthouse. Nacen nuevos ritos y mitos: el arte se respira en cada rincón, con piezas únicas que decoran todo el hotel.
Son muchos los que se animan a decir que “es el hotel más peruano de Perú”. No hay otro lugar con tanta carga simbólica y artística en un mismo espacio: tejidos indígenas en las paredes, líneas de Nazca en los pasillos y referencias al sol, la luna y la tierra, los tres elementos sagrados para las culturas prehispánicas.
Terraza fuera de serie
Su diseño combina la reinterpretación de mitos y tradiciones ancestrales peruanas con íconos contemporáneos de la cultura pop, creando un vínculo único entre pasado y presente.
El hotel ofrece un pool bar al aire libre, perfecto para relajarse en un ambiente moderno y sofisticado. Una experiencia única para disfrutar Lima desde las alturas.
La experiencia del huésped es el eje central del proyecto. Desde la entrada impactante hasta la calma ritual de cada habitación, todo el diseño busca ofrecer una narrativa coherente y memorable que permita vivir la cultura peruana desde una mirada renovada e innovadora.
- Lima nhow está ubicado en C. Atahualpa 155, Miraflores 15074, Perú.
- 1
La casa-taller de una artista en Olivos: el hogar creativo y maximalista de María Sivak
- 2
El color del agua: piletas en diferentes revestimientos para un verano a tono
- 3
Piezas con alma, café y arte: así es Artesia, el nuevo local en la calle más linda de Carrasco
- 4
Son hermanas, viven y crean juntas en un depto francés de Balvanera que diseñaron a su medida