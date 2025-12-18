Con un diseño vibrante y fuera de serie, Lima recibe nhow, un hotel disruptivo y vanguardista

Visitamos la nueva propuesta en Miraflores: un espacio audaz que combina tradición peruana e innovación, marcando un hito en el diseño internacional

“Nuevos mitos, nuevos ritos” fue la premisa que inspiró a los arquitectos Juli Capella y Miquel García en el diseño de la nueva propuesta de Minor Hotels. Un proyecto que llevó cinco años y que se adentró en la cosmovisión y tradiciones peruanas, reinterpretadas con una mirada internacional y vanguardista.

En el lobby, una máscara indígena del Dios del Sol Inti convertida en un emoji sonriente recibe a los huéspedes. Gentileza nhow

Tradición y vanguardia

Nhow Lima no es solo un alojamiento de lujo, sino un manifiesto arquitectónico que combina la riqueza cultural peruana con una propuesta contemporánea audaz y singular. Desde su creación, buscó derribar clichés y estereotipos, invitando a dialogar con la mitología precolombina y trasladarla a una experiencia visual contemporánea.

"Ella es Sofía, la llama que observa desde el lobby. Es la guardiana de los nuevos mitos y el alma ancestral de nhow Lima", escriben desde sus redes sociales de la obra artística de Patrick Gardener. Gentileza nhow

El gran atrio central es la estrella del diseño: un espacio abierto de 14 pisos que funciona como faro visual y punto de encuentro. Con su estructura triangular y barandas que se iluminan como pantallas inspiradas en los textiles y las montañas peruanas, generan un clima vibrante y moderno.

Los tonos del atrio central del hotel evocan la paleta natural de las montañas de Cusco: rojos intensos, verdes profundos y amarillos cálidos. Gentileza nhow

El desafío fue integrar sin imitar, respetando la esencia local, pero expresándola con el lenguaje arquitectónico atrevido y provocador que caracteriza a la cadena hotelera.

Mercedes Lombardo fue nuestra enviada especial para conocer de primera mano la apertura de nhow en Lima. Gentileza nhow

Los ascensores panorámicos llevan al huésped a un viaje vertical por la Montaña de los Siete Colores, también conocida como “Montaña Arcoíris”. El espectacular destino natural en los Andes de Cusco es famoso por sus franjas de colores vibrantes debido a minerales como óxido de hierro (rojo), cobre (verde), y sulfuro de hierro (amarillo).

El hotel está impregnado de simbolismos y referencias artísticas, invitando al huésped a vivir una experiencia inmersiva en la cultura peruana. Gentileza nhow

La incorporación de la cultura peruana trasciende lo meramente estético: los arquitectos se inspiraron en civilizaciones ancestrales como los Moche, Nazca, Chavín y Paracas, integrando sus referencias de manera sutil pero significativa. Motivos ‘kené’ de los Shipibo-Konibo decoran alfombras y paredes, mientras que la ambientación incluye piezas de artesanos locales, como la escultura de la llama con fuego interior en el lobby.

En sus pasillos, hay representaciones de Michael Jackson (foto izquierda) Marilyn Monroe portando máscaras peruanas, que invitan a una reflexión sobre la evolución de nuestros íconos. Cortesía nhow

El hotel cuenta con 243 habitaciones distribuidas en 13 pisos y su diseño homenajea la cosmovisión andina con una jerarquía que se despliega en vertical: el Uku Pacha (submundo) inspira la entrada, el Kay Pacha (mundo terrenal) las habitaciones y el Hanan Pacha (mundo celestial) la terraza y la Suite nhow. Este concepto se refleja en detalles como la reinterpretación de la Estela de Raimondi en la fachada que da a la terraza, replicada en la piscina invertida, creando una nueva lectura simbólica.

Un restaurante único

Desde su nombre que evoca una fuerza natural y sonora, Zönico se define como una cocina viva, vibrante, que fluye del día a la noche, como el mismo Amazonas. Gentileza nhow

Zönico, el restaurante ubicado en el piso tres, rinde homenaje a los sabores del Amazonas con una propuesta que fusiona ingredientes regionales y esencia peruana en una experiencia única de alta cocina.

Más que un restaurante, es una travesía sensorial que fusiona la riqueza ancestral de la Amazonía con la sofisticación urbana de Lima. Gentileza nhow

“Diseñar nhow Lima fue un honor y un desafío creativo para posicionar a la ciudad en el mapa internacional, no solo por su hotelería, sino por su capacidad de ofrecer una experiencia cultural única. Es una invitación a vivir los fascinantes ritos y mitos peruanos desde el presente, un legado que marcará un antes y un después en la arquitectura limeña”, contaron los arquitectos.

Penthouse con carácter: dos lámparas de diseño flanquean la cama, enmarcada por un respaldo escultural. Gentileza nhow

"Quisimos desafiar las reglas del diseño, hasta en nuestros baños", contaron. Gentileza nhow

Las habitaciones lucen detalles de la iconografía ancestral con un interiorismo vanguardista, tanto en las suites como en su provocador penthouse. Nacen nuevos ritos y mitos: el arte se respira en cada rincón, con piezas únicas que decoran todo el hotel.

Cada rincón guarda sorpresas, como los pasillos laberínticos que evocan los tejidos de comunidades indígenas amazónicas y conducen a las habitaciones. Gentileza nhow

Son muchos los que se animan a decir que “es el hotel más peruano de Perú”. No hay otro lugar con tanta carga simbólica y artística en un mismo espacio: tejidos indígenas en las paredes, líneas de Nazca en los pasillos y referencias al sol, la luna y la tierra, los tres elementos sagrados para las culturas prehispánicas.

Terraza fuera de serie

En este gran espacio, destacan colores vibrantes como los rojos y las texturas que celebran la identidad limeña. Gentileza nhow

Su diseño combina la reinterpretación de mitos y tradiciones ancestrales peruanas con íconos contemporáneos de la cultura pop, creando un vínculo único entre pasado y presente.

Puro diseño: la pileta climatizada luce un motivo realizado con mosaicos incas. Cortesía nhow

El hotel ofrece un pool bar al aire libre, perfecto para relajarse en un ambiente moderno y sofisticado. Una experiencia única para disfrutar Lima desde las alturas.

El hotel tiene una ubicación estratégica para aquellos viajeros descontracturados que buscan una experiencia fresca y estimulante. Gentileza nhow

La experiencia del huésped es el eje central del proyecto. Desde la entrada impactante hasta la calma ritual de cada habitación, todo el diseño busca ofrecer una narrativa coherente y memorable que permita vivir la cultura peruana desde una mirada renovada e innovadora.

Ubicado en el centro de Miraflores, uno de los distritos más vibrantes de Lima, está a solo 35 minutos del aeropuerto y cerca del malecón, centros culturales, galerías, tiendas de diseño y una variada oferta gastronómica. Gentileza nhow