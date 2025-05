Conocé el nuevo circuito de arte escondido que va de Plaza San Martín a San Telmo

El arte contemporáneo, a veces, parece estar ahí solo para quienes saben. Como si se escondiera y para llegar el necesitáramos de algún padrinazgo o clave secreta. Es una paradoja un poco cruel que obras vibrantes que se crearon para ser vistas, tocadas y pensadas terminen circulando en espacios poco accesibles.

Hay una cualidad particular de los artistas, un don que les permite identificar el potencial en espacios en los que otros no ven nada. Ejemplo perfecto es el pequeño circuito de aperturas que se fue gestando alrededor de Plaza San Martín y en San Telmo que hoy comparto con ustedes.

El artista no solo produce obra sino que ocupa ; se instala en los intersticios de la ciudad y —con una terquedad luminosa— abre lugar, resignifica espacios.

Central Affair es quizás el caso más claro. Frente a la plaza, donde nace a mítica peatonal Florida, trece galerías en alianza transformaron locales cerrados de Galerías Larreta en un recorrido de diversas opciones en un solo lugar.

Las galerías que son parte del circuito suelen organizar aperturas en simultáneo, performances y actividad en lo que hoy es una gran excusa para volver a la calle Florida. Recorriéndolas, encontré algunos artistas que vale la pena tener en el radar.

Mirar las obras de esta artista cordobesa exige agudizar la vista, entrecerrar los párpados y acercarse, como quien espía por una rendija. ¿Estamos frente a una fotografía, una superficie espejada, o es simplemente —y no tan simplemente— pintura?

Para Martinello, la luz es coautora de su obra: es una presencia imprescindible. Es la luz -dice- la que dialoga con la arquitectura y con los materiales más cotidianos en las imágenes que ella pinta con un sentimiento casi devocional.

Encontré su obra en Tierra Arte Contemporáneo, aunque también pueden verse en LUOGO Galería, en Rafaela, Santa Fe. Sus pinturas parten de los 600 dólares en formatos pequeños hasta los 5000 en las más grandes.

Hay algo en la forma en que Martín Magliano se relaciona con mares y océanos que le da un tinte inconfundible, casi íntimo.

No suelo inclinarme por la fotografía, y sin embargo fue un faro —literal— el que me convocó desde la vidriera. Alto, solitario, imponente. Me sentí llamada como un capitán en altamar.