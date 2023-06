En Plaza San Martín: Reformaron una oficina en un edificio clásico francés para convertirla en un hogar actual

El arquitecto y la propietaria trabajaron con confianza mutua y libertad total en este pied-à-terre de fin de semana que mantiene sus huellas de identidad en medio de una absoluta modernidad.

escuchar

Mara Balbi es contadora, y durante 25 años tuvo su propia oficina en la sede de una empresa agropecuaria que funcionaba en la planta baja de un edificio de estilo clásico ubicado en un pintoresco pasaje del barrio de Retiro, vecino de la Plaza San Martín y la Cancillería. Cuando la firma, que sigue siendo su cliente, dejó ese lugar, Mara, que vive en Vicente López y tiene hijos grandes, sintió que era el momento ideal de tener un refugio en el centro porteño.

“Como la reforma fue total, pensé que habría resistencia de los vecinos. Lejos de eso, me preguntan si pueden ver el departamento y se sorprenden gratamente con el contraste de estilos”, cuenta Mara orgullosa. Javier Picerno

La reforma quedó en manos del arquitecto Víctor Della Vecchia, fundador del estudio VDVA, que le hizo una propuesta audaz: “Si me permitís, tiro todo abajo para hacer un loft moderno con detalles que respeten la historia del edificio”. Abierta a los cambios, Mara confió en él y juntos avanzaron en un proyecto que contempla las nuevas formas de habitar.

Mara, en uno de los espacios distintivos del nuevo trazado. Planta y maceta (Ciudad Naturaleza). Candelabro (Philippa Deco Boutique) con vela de miel artesanal (Antófila). Javier Picerno

"Estar acá me abrió la cabeza. Descubrí que puedo disfrutar del silencio, leo más, escucho música, salgo. Estoy conociendo nuevos aspectos de mí, y eso me gusta." Mara Balbi, contadora

Confianza mutua

“Tuvimos libertad total y nos sentimos muy valorados. Enseguida coincidimos en cuáles eran los aspectos que debíamos conservar y los que podíamos rediseñar: mantuvimos las aberturas originales, no tocamos el cielo raso y pusimos en valor la estructura de hormigón original”, nos cuenta el arquitecto Della Vecchia.

Para bajar visualmente el techo instalaron una estructura de madera que sostiene la guía de luces y tiene plantas colgantes que parecen reales. Javier Picerno

En la decoración, Karina Contini sumó calidez para equilibrar la presencia del mármol y el terrazo con textiles, objetos decorativos de madera y el efecto vital de las plantas.

"Luego de quitar los tabiques divisorios, que generaban ambientes muy chicos, la principal intervención fue este mueble que concentra varios usos y acompaña los distintos espacios" Arq. Víctor Della Vecchia, fundador del estudio VDVA y responsable de la reforma

Sillón de 3 metros (Helmut). Sillones individuales y mesas con tapas de mármol (La Feliz). Almohadones (Tapicería Carlos Méndez). Objetos de vidrio (Philippa Deco Boutique). Alfombra y manta (Awanay). Javier Picerno

Calado en el mueble, enmarcado en terrazo y con luz led, un sillón complementa el que está bajo las ventanas. De la parte inferior, sale una cama para huéspedes.

Materiales nobles

Para los pisos, parte de las paredes y las alzadas, Della Vecchia optó por el terrazo, que se usó hace décadas y hoy se revaloriza. “Nos permitía tener un único material −resistente y de bajo costo− con el que pudimos generar una continuidad espacial”, cuenta el arquitecto.

El lavavajillas y la heladera están panelados en un mueble con sobrado espacio de guardado. Javier Picerno

“Me dolió en el alma que no pudiéramos rescatar los pisos de madera originales. Aunque me resistí al terrazo porque era un material que no conocía, ahora no lo cambio por nada”, dice Mara.

El pasaje es silencioso, pero para ganar privacidad a Mara solo le falta elegir las cortinas. Javier Picerno

Sectores integrados

Juego de mesa con tapa de mármol y sillas (La Feliz). Cuenco de cerámica (Antes Pella). Lámparas colgantes de cerámica (Espacio Iluminación). Plantas y macetas (Ciudad Naturaleza). Pisos (Pimux). Tinta sobre lienzo (Romina Haiatzanian). Javier Picerno

El comedor, integrado a la cocina y el living, se apoya sobre un volumen que, del otro lado, contiene el baño. Puestas de manera vertical y con un aplique de diseño, las tejuelas de ladrillo visto se asoman a la modernidad.

En el sector de servicio, olla de hierro (Erminda), tablas de madera (Vienede), objetos de cocina y dispenser de jabón (Philippa Deco Boutique). Horno (Florencia). Grifería 'Marbella' (Peirano). Javier Picerno

Espacios neutrales

En el baño de líneas depuradas, se mantiene el terrazo hasta la media altura, donde se combinó con cerámicos blancos dispuestos en forma vertical

Grifería (FV). Bachas (Ideal). Espejos (Reflejar). Azulejos subway (Trencadís). Piso, revestimiento y mesada de terrazo (Pimux). Toallas (Lote Propio). Mesa-carrito (Muett). Canasto de palma (Paysana). Javier Picerno

Siguiendo con el protagonismo del azul, eligieron los revestimientos de ese mismo color para el toilette.

Grifería (FV). Cerámicos (SBG). Javier Picerno

Un dormitorio sereno

En el dormitorio, Karina Contini colgó una cortina de gasa de algodón off white (Mimi Home Love) de un barral de hierro (Barrales Design) para tapar con un mismo “telón” dos ventanas que no se podían tocar.

Cama de hierro (Mercado Libre). Mesa con pie de hierro Ropa de cama (Lote Propio). Manta tejida (Quiero Norte). Javier Picerno

“Dejé que el arquitecto también eligiera la mayor parte de los muebles. Después de esta experiencia, creo que hay que confiar, no imponer ideas porque sí y dejar hacer a los que saben”.

(Doma), lámpara de mesa (I Wish). Consola Bruto Herrería). Piezas de cerámica (Antes Pella). Maceta (Philippa Deco Boutique). Sábanas (Gratitud Infinita). Javier Picerno