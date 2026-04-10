Uniendo dos monoambientes con terraza, una arquitecta hizo su vivienda y oficina a medida

Gracias al éxito del tándem arquitectura-interiorismo, la obra fue elegida para mostrarse en la última edición de Open House Buenos Aires

“Desde el principio, abordé la reforma como un experimento y como una oportunidad para mostrar mis ideas. Es la carta de presentación ante mis clientes: tiene todos los materiales que me gustan, y una fluidez y dinamismo entre los espacios que responde a mi concepción del habitar”, cuenta la joven arquitecta Malola Canay, quien hace tres años eligió un edificio de Abramzon Arquitectos para vivir e instalar allí su estudio.

Sobre la alfombra en tono crudo (Awanay), sillón modular (Helmut). Santiago Ciuffo

La arquitecta e interiorista Malola Canay nos recibió en su flamante dos ambientes de Palermo. Santiago Ciuffo

“Es fácil diseñar cuando la arquitectura de base es tan linda y se alinea con los intereses propios; en este caso, el de las líneas puras y la sencillez estética”, puntualiza, en un guiño a su colega Diego Abramzon, con quien coordinaron abrir las puertas de este departamento palermitano para el último festival Open House Buenos Aires, celebrado en octubre de 2025.

Mesa de comedor (Diseño Humano) con sillas (Nosten). Luz colgante (Huup). Santiago Ciuffo

En el edificio, esta unidad es la única que se retira de la medianera, generando una terraza a nivel. Era lo que buscaba: extender el interior hacia el exterior y no tener límite de capacidad cuando invito gente a casa.” — Arq. Malola Canay, dueña de casa

El espejo circular fue pensado para que la biblioteca y el interior se reflejaran desde la terraza. Santiago Ciuffo

“Cuando empecé esta obra, venía de haber viajado por Japón y Copenhague, en donde se trabaja mucho con mobiliarios fijos de madera y pocos muebles sueltos. Me pareció muy práctico aplicar ese concepto”.

Cocina (T-aller). El marco saliente de las puertas del bajomesada hace eco del diseño de la biblioteca. Mesada de Dekton (Marmolería Tramoni). Santiago Ciuffo

El tamaño de la cocina fue determinado por la mesada: una placa de Dekton completa, que solo se interrumpe para bordear la columna rectangular (una condición de obra que resultó ideal para solapar la zona de la bacha).

Enmarcado de papel japonés (Atril 23). Santiago Ciuffo

Lámapra colgante (Huup). Santiago Ciuffo

Plano detallado

Se unificaron dos monoambientes. En el más chico, ubicaron el sector privado. Anularon su entrada para instalar un baño en suite en todo el ancho, y la cocina fue reemplazada por el vestidor. En el más grande (con terraza) hoy están los ambientes sociales.

La isla de cocina, la mesa del comedor y la mesa exterior se orientaron igual, de modo que el triángulo funciona en conjunto como un todo capaz de acoger grandes reuniones. Santiago Ciuffo

Este rincón está dedicado a su espacio de trabajo. Mesa circular ‘Appia’ con terminación gres de madera (Ascolta). Sillas (Un Lugar Así). Lámpara con base de piedra (La Feliz). Santiago Ciuffo

Malola hizo los tiradores de cuero de las puertas de la biblioteca con restos de cinturón que consiguió recorriendo avenida Boedo, una calle inmersa en una antigua zona de curtiembres que todavía sigue vigente como polo comercial vinculado a ese material. Cerámicas (Valverde). Santiago Ciuffo

“Para complementar este estilo limpio y poco ruidoso, sumé texturas y materiales como pana, lana, lino, madera y piedra. Son acabados que me gusta incluir en mis obras y por eso me sirve tenerlos acá, para mostrárselos a mis clientes”.

Sector privado

La puerta de paso al cuarto es parte del mueble de la biblioteca. Santiago Ciuffo

Una sola pieza lacada integra el respaldo de cama y las mesas de luz. Santiago Ciuffo

Respetando la grilla que modula los nichos del living, en el revés de la biblioteca cada hueco está revestido en lino y da un encuadre original al frente de cama.

En el nicho de madera, floreros (Valverde) y otra obra de Malola hecha con hilo y un papel vegetal japonés. Santiago Ciuffo

“Ubiqué el vestidor de mi cuarto en el sector en el que originalmente estaba planteada la cocina del monoambiente”.

De noche, es el mobiliario fijo el que ilumina el departamento de manera indirecta: el vestidor (a través de sus puertas vidriadas), la biblioteca con sus estantes y el respaldo de la cama. Santiago Ciuffo

El espejo de baño llega hasta el cielo raso y suma amplitud visual. Santiago Ciuffo

Con un espejo en la terraza y otro en el cuarto, la profundidad del departamento queda evidenciada de punta a punta. En el reflejo, banquetas (Tortuga). Santiago Ciuffo

Los cuadros se apoyan; los espejos, también. “Como vivo inmersa en polvo de obra, no quiero reiterar eso en casa al tener que romper y reparar la pared cada vez que deseo mover los objetos o renovar los espacios”.