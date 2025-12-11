Del blanco al negro: la nueva tendencia que conquista las cocinas

Este color se impone como protagonista; combinado con materiales nobles y detalles de diseño, convierte espacios clásicos en ambientes modernos y sofisticados

El negro dejó de ser un simple capricho decorativo en la cocina. Hoy se impone como un aliado del diseño, capaz de imprimir carácter y sofisticación sin esfuerzo. Desde muebles y mesadas hasta electrodomésticos y griferías, este tono demuestra que su esencia atemporal es, en realidad, una declaración de elegancia.

Negro y madera: la dupla infalible

Esta combinación nunca decepciona y se adapta tanto a espacios amplios como reducidos. La madera aporta la calidez necesaria, mientras que el negro destaca por su elegancia y sofisticación. El resultado: una cocina con un encanto único. Una alternativa interesante es aplicar el negro en una de las líneas de muebles y reservar la madera para el resto.

Para este ambiente con acceso directo al jardín, se buscaron materiales que acompañen toda la vida, como la combinación de piedra y mayólicas negras en pisos. Jesús Cinco

En la cocina de su casa en Guadalajara, México, el arquitecto Andrés Escobar (AE Arquitectos) junto a Paulina Pesqueira (Central) apostaron por una paleta sofisticada: cerámicos negros con acabado brillante, superficies tecnológicas —ultrarresistentes y elaboradas con minerales naturales— y madera de nogal. La elegancia oscura se realza con una iluminación cuidadosamente diseñada: una atmósfera envolvente que “despega” los muebles de las paredes y otra, precisa y puntual, pensada para las tareas cotidianas.

En este proyecto, se apostó por darle una impronta artesanal a la cocina. Electrodomésticos panelables detrás de puertas de nogal y lámpara colgante (Central). Jesús Cinco

Esta cocina, concebida para una casa con planta en forma de “X” en Ituzaingó, combina muebles de incienso, detalles en negro y una imponente isla curva como protagonista. El proyecto lleva la firma del arquitecto Lucas Geya, fundador de Estudio Geya, junto a Mariana Cantero (estudio Muc).

Con generoso y discreto espacio de guardado, el mueble de cocina (Muc Muebles) se apoya en una de las diagonales de la casa. La bacha, las mesadas y el nicho del mueble exento se revistieron en Dekton ‘Domoos’ (Canteras del Mundo), que crea un lindísimo contraste con la madera de incienso.

Las bachas negras son perfectas para cocinas de estilo minimalista, ya que aportan un toque de elegancia. Además, resultan muy prácticas en espacios de uso intenso: se limpian con facilidad y presentan menor riesgo de manchas.

La isla de ocho metros (Muc Muebles) funciona como espacio de trabajo y punto de encuentro familiar. Con extremos curvos en madera maciza, tapa de Dekton ‘Domoos’ y patas que la elevan del piso, logra un aspecto liviano y elegante.

“Intenté construir una atmósfera interior sólida, con decisiones estructurales, materiales y espaciales que les diesen carácter a los ambientes antes de ser decorados”, nos dijo la arquitecta Andrea von Chrismar de su casa-galpón en el sur chileno. En su cocina vemos a simple vista la combinación ganadora: madera de mañío y el color negro en muebles de guardado, mesas y sillas.

Mesa de comedor de madera de mañío, comprada en un anticuario de Puerto Varas, Chile. Las sillas son un rejunte de piezas vintage, unificadas con pintura negra. En el sector de la isla, resuelto con una mesa alta, el piso de madera se reemplazó con un porcelánico para protegerlo del agua. nicole castillo g

Negro y mármol: elegancia en estado puro

El mármol sigue siendo un emblema de sofisticación. Cuando se combina con muebles bajomesada en negro, herrajes y grifería a tono y luminarias con protagonismo, la sensación de exquisitez se eleva al máximo.

Muebles laqueados a medida, diseñados por MMS Estudio. Mesadas de Dekton ‘Bergen’. Lámparas colgantes (Dimm) y banquetas (Marini).

Para integrar la cocina al conjunto, se eligió el mismo tono agrisado que viste el living y el comedor. Tras la reforma del departamento de una pareja, el espacio respira gracias a un aire y luz ocultos detrás de persianas americanas negras.

Isla protagonista con tapa de mármol veteado en tonos oscuros, mobiliario negro y piso de pinotea en espiga. La iluminación colgante aporta un toque escultórico que realza la elegancia del espacio.

El negro, símbolo de refinamiento y a la vez de simpleza y minimalismo, nunca fatiga la mirada. Es la fórmula perfecta que equilibra lo atemporal con lo moderno.

“Es algo que nunca se nos hubiera ocurrido, pero aporta mucha vida”, opinan los dueños de casa sobre el jardín vertical. Riego automático, iluminación artificial y un service mensual lo mantienen verde incluso en esta cocina sin luz natural. Magalí Saberian

Negro y blanco: un clásico que no falla

Las cocinas con paredes, techos y pisos blancos se realzan con toques de negro en mobiliario, sanitarios, griferías y detalles decorativos. Es una propuesta moderna y muy acertada, ideal para espacios pequeños, donde el blanco equilibra la intensidad del negro y aligera la carga visual. Una alternativa es mantener paredes y techo en blanco para potenciar la luminosidad.

Para la cocina de este hogar se eligió un piso de porcelanato símil cemento alisado sin junta. Amoblamiento (decocinas.com.ar) con artefacto (Smeg), pileta (Johnson) con monocomando ‘Temple’ (FV) y lavaplatos panelable (Ariston). Mesada (Silestone).

En la foto, vemos lo que supo ser un chalet ferroviario y se transformó en un hogar familiar. La cocina -que antes era una tira que corría en paralelo al jardín uniendo el cuarto de servicio y lavadero- ahora es un espacio integrado, funcional y estético con negro en sus muebles de guardado y plantas naturales, que aportan calidez al ambiente.

Como reemplazo de las clásicas alacenas, la arquitecta Milagros Correa diseñó un mueble de usos y formatos combinados. Lámpara (Duveen).

“Cuando hicimos la cocina, el vidrio repartido era algo muy original que todo el mundo nos comentaba. Hoy ya está más visto, pero me sigue encantando cómo entra la luz y ese contraste entre la arquitectura original francesa y el cerramiento de hierro negro”, explicó la interiorista Inés Muzzio, que apostó por volver a vivir con su familia a la ciudad, más precisamente a un departamento en Recoleta.

Sillas encordadas (Bull Buenos Aires). Santiago Ciuffo

“El negro tiene mucha presencia. Con diferentes materiales, pinturas o tramas, creamos una base para destacar otros elementos”, nos contaron los arquitectos Mariana Villanueva y Sebastián Cseh de la cocina de su casa que proyectaron en zona norte con volúmenes superpuestos y desfasados en torno a un roble centenario.

Muebles de madera laqueados en negro satinado (Villanueva-Cseh) hechos a medida con accesorios cromados. Techo de hormigón con luminarias embutidas; allí también se acopla la campana cilíndrica de aluminio. Mesada, alzada e isla comparten el granito negro pulido.

El negro se consolida como una de las tendencias más sofisticadas en cocinas contemporáneas. Combinado con madera, mármol o acero inoxidable, crea contrastes que elevan el diseño a otro nivel. Símbolo de elegancia y modernidad, el total black se impone en cada vez más ambientes y es la mejor opción cuando la luz y el espacio están garantizados.