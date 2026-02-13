“Experiencia Living significó un antes y un después en mi carrera”, dice la arquitecta Sara Plazibat

Sara Plazibat nos cuenta cómo fue el recorrido que la trajo a su tercera participación en la muestra curada por la revista Living, que este año se lleva a cabo en Remeros Beach, Tigre
“Mi primera participación en Experiencia Living, en 2023, significó un antes y un después para mi Estudio: comenzó a crecer con más fuerza, empecé a darme a conocer, a generar vínculos con marcas, arquitectos y diseñadores a quienes admiraba y con quienes hoy tengo una relación cercana”, dice sin rodeos la arquitecta Sara Plazibat.
“Me recibí de arquitecta en la Universidad de Belgrano. Durante toda la carrera y mis primeros años de profesión, trabajé con el arquitecto Martín Drlje Kordich, un amigo de la familia; de hecho, uestras familias están conectadas desde hace generaciones. Él es una figura clave en mi formación, me enseñó a entender la arquitectura con compromiso, sensibilidad y respeto por el proceso. ¡Y fue él quien me convocó para participar juntos en Experiencia Living 2023!“.
Recuerdos del campo
El camino que la llevó hasta ahí comenzo en Salto, provincia de Buenos Aires. “Me crié en el campo, con mis padres y cinco hermanos. Tenía una conexión muy fuerte con ese entorno: el campo fue mi primer paisaje, mi primer refugio y, también, mi primer espacio de libertad”, comparte Sara.
“Las maneras de ver el mundo de mi padre (dedicado a la actividad agropecuaria) y de mi madre (de una gran sensibilidad artística) marcaron profundamente mi camino. Por un lado, la lógica del trabajo, la constancia y la responsabilidad; por el otro, la creatividad y la transformación de los espacios y los objetos. Uno de los recuerdos más lindos de mi infancia es jugar durante horas bajo los inmensos pinos de mi casa, delimitando espacios, creando muebles y construyendo mundos con cajas de cartón. A los 18, no fue difícil decidirme por la Arquitectura”, sonríe Sara.
“Paralelamente a la carrera de Arquitectura, siempre exploré otros lenguajes. Así llegaron los cursos de diseño de interiores, restauración de muebles y diseño de locales comerciales, que me permitieron profundizar en la escala más doméstica, en el detalle y en la relación directa con los objetos y los espacios habitados. Y, desde siempre, la pintura como una forma más de expresión creativa. Todas estas disciplinas convivieron y se fueron integrando naturalmente a mi manera de proyectar.
Volver
En 2026, vuelvo a participar en Experiencia Living, esta vez en Remeros Beach, junto a San Lorenzo Design como sponsor. El espacio estará pensado como una experiencia culinaria, con una cocinera influencer como usuaria, y una propuesta cargada de color, texturas y expresión. Allí también estarán presentes los muebles y objetos de Par en Par, reforzando el cruce entre arquitectura, interiorismo y diseño de producto que hoy define mi camino profesional.
La vida que cambia y crece
“Mi hijo Ivo tiene un año y medio. Aun así, el Estudio nunca dejó de funcionar. (¡Inolvidable ese viaje en auto para ir a tenerlo corrigiendo planos!). Eso fue posible gracias a un equipo sólido que integran las arquitectas Celeste Acosta y Azul Rabuffetti, fundamentales; al acompañamiento de amigas y colegas, y a la decisión de asociarme con otros estudios para poder afrontar obras de mayor escala durante una etapa tan intensa como la llevar adelante una profesión con un bebé tan chiquito. Es más, me animé a aceptar hacer Experiencia Living 2025 estando embarazada".
“Desde el primer momento, y quizás sin dimensionar del todo, decidí ser parte. Fue una etapa personal muy compleja: tenía un bebé muy chiquito y mi papá había fallecido pocos días antes de la exposición. En ese contexto, el diseño se convirtió en un refugio y un sostén emocional. Poder crear un espacio con un cliente imaginario, en absoluta libertad, me ayudó a atravesar ese momento tan triste".
Proyectos felices
“Durante la pandemia tomé dos decisiones enormes: crear mi propio Estudio y comprar, junto con mi marido, nuestra primera casa: un PH en Acassuso, muy deteriorado que cambiamos por completo. Se transformó en una verdadera carta de presentación". (Lo pueden ver completo haciendo click acá).
Carlos, mi marido, es fundamental en mi vida y en mi recorrido profesional. Desde el primer momento me acompañó y alentó a animarme a todos los desafíos que se presentaban.
