Felicitas Pizarro remodeló la casa de su abuela para disfrutar una nueva etapa familiar en Del Viso

Antes usada como casa de fin de semana, tras la reforma la vivienda fue ampliada y pasó a tener todas las comodidades para la vida cotidiana.

“La casa une lo viejo y lo nuevo; eso tiene algo especial. La reformamos en diferentes etapas, al ritmo que fue cambiando nuestra familia. Hoy, la disfrutamos muchísimo, y estamos muy contentos de haber hecho la obra”, cuenta la cocinera y sommelier Felicitas Pizarro sobre la vivienda de Del Viso en la que vive junto a su marido, Santiago Solernó, y sus dos hijos.

El techo, antes de tejas, ahora es de chapa acanalada. Conservaron la fachada original de ladrillos. Jonathan Reiccholz

Cambio de planes

La idea de vivir en la que era la casa de fin de semana de su abuela estuvo siempre en su mente, pero pensaba que eso se daría más adelante, ya que a la pareja le gustaba la vida que llevaba en un dúplex Palermo. “En cierto momento, pensamos en hacer una biblioteca a medida, encargar las cortinas y otros detalles. Y apareció la duda de cuánto invertir en un lugar que alquilábamos”, cuenta sobre lo que desencadenó la mudanza.

Estrenaron alero e instalaron una puerta de hierro más grande, con un tirador vertical de madera, para darle mayor protagonismo al ingreso. Jonathan Reiccholz

"Sabíamos que íbamos a vivir acá tarde o temprano. Empezamos a soñar con hacer un quincho, una pileta... Sonaba divertido, y al final lo concretamos. Hicimos una primera reforma y nos mudamos." Felicitas Pizarro, cocinera, sommelier y dueña de casa

Construida originalmente en los años 80, hoy la casa muestra un mix de pasado y presente. Jonathan Reiccholz

El primer cambio

La vivienda estaba pensada para usarse los fines de semana, lo que traía algunas incomodidades para la vida diaria. Antes de mudarse, Felicitas y Santiago decidieron reformar la cocina de la mano de su amigo y arquitecto Francisco Zabalza.

Gracias a la apertura hacia el living, con barra, la cocina ganó mucha luz natural. Las lajas negras dejaron paso al piso 'Ecowood Puro' (ILVA). Jonathan Reiccholz

“La cocina era antigua y chica, ya que ahí mismo también estaban el lavadero y un baño de servicio. Decidimos aprovechar al máximo el espacio para la cocina y reubicar el resto”, cuenta la chef.

Mudaron el lavadero a este nuevo sector que cerraron con vidrio repartido, en donde también están el garage y un mudroom. El piso, antes de calcáreos, ahora también es 'Ecowood Puro' (ILVA). Jonathan Reiccholz

“Está pensada para el día a día familiar, es muy práctica y tiene todo lo que necesitamos. Como a veces también grabo algunos videos acá, buscamos tuviera luz natural y que, al mismo tiempo, fuera posible regularla”.

La isla, con tapa de madera, fue un regalo que Zabalza les había hecho para su casamiento. En la última refacción agregaron la alacena y cambiaron el frente de los muebles de cocina (Di Mario), que pasaron de tener puertas de madera a un gris oscuro. Jonathan Reiccholz

Evolución

Al año de estar instalados allí, nació Ramón, el primer hijo de la pareja. En aquella época construyeron el quincho y la pileta, obra que les tomó unos cinco meses.

La parrilla y el horno tienen frentes ciegos de hierro negro. Barra con tapa de Neolith (Fred Home), lámparas de techo (Compañía Nativa). Jonathan Reiccholz

“La mayoría de los videos que filmo los hago afuera, con luz natural. No me gusta usar iluminación artificial”, cuenta sobre su faceta como creadora de contenido para las redes sociales. Con ese objetivo, construyó su quincho ideal: abierto y súper equipado, con parrilla, horno, mesada, mesa, bacha, heladera y vajilla para no tener que entrar y salir de la casa durante las producciones.

"El cambio de techos la actualizó y, además, nos sacamos de encima el problema de la humedad que traían las antiguas tejas", dice. Jonathan Reiccholz

El siguiente paso

Tras la pandemia, llegó Indalecio, su segundo hijo, y también un replanteo del espacio y las funciones de la casa, que sólo contaba con dos habitaciones –una en la planta alta y otra abajo– y un baño, y que tenía poca luz natural.

“Cuando la casa empezó a quedar chica, evaluamos varias opciones: fuimos a ver otras casas con terrenos más grandes, pero con construcciones en peor estado. Al final, decidimos quedarnos acá y aprovechar todo al máximo”.

El estar ahora está mejor conectado con el jardín gracias a las amplias carpinterías. Al pintar de blanco el techo de madera original, a dos aguas, le cambiaron el estilo a todo el sector. Jonathan Reiccholz

Santiago, a quien le interesa mucho el diseño, siguió cada detalle del proyecto trazado por el arquitecto Facundo Marzano, quien lideró la reforma. “Nos propuso modernizar la casa pero conservando la base que tenía”, cuenta. Durante el año y medio que duró la obra, la familia se instaló un tiempo en Capital y, los últimos meses, en la casa de los padres de Feli, cerca de allí.

Ventanales con carpinterías de Obertura y DVH (Kalciyan) ejecutadas a medida por Muchtek. Consola y mesa de centro (Wooden Carpinteros). Sillón (El Peregrino). Jonathan Reiccholz

Últimas novedades

Obra (Taco Arte). Las sillas contra la pared eran de la mamá de Feli, y las retapizaron en cuerina negra. Jonathan Reiccholz

El flamante espacio social incluye comedor y living, un ambiente cómodo, luminoso y bien equipado para disfrutar del tiempo libre en familia.

Mesa y sillas (El Peregrino). Jonathan Reiccholz

Este es el nuevo lugar del hogar, ahora mucho más moderno y funcional, alrededor del que se forma la ronda de sillones.

Hogar (Tromen). Los sillones eran de una amiga de Feli. Mesas de centro (Mesopotamia), alfombra de yute (Mercer). Jonathan Reiccholz

En la planta alta construyeron la máster suite -con vestidor y baño completo– y la habitación de los chicos. Para potenciar la entrada de luz, instalaron ventanales en las pendientes del techo.

Ventanas automatizadas (Velux por Tesatech). Cortinas dobles, de gasa y blackout. Las mesas de noche eran del primer departamento de Feli. Jonathan Reiccholz

Aire libre

La galería era otro pendiente que tenían. Para construirla, avanzaron sobre el jardín con un alero, e instalaron mobiliario de exterior cómodo para relajarse al lado de la pileta.

Muebles de exterior (Wooden Carpinteros). Jonathan Reiccholz

“Usamos muchísimo el sector del fogonero y asador con amigos y en familia. Al sumarle estos sillones, se convirtió en un nuevo espacio de reunión”

Sillones de exterior (Pampa Living). Jonathan Reiccholz

“Mi marido es un enamorado de las plantas, y fue quien hizo todo el jardín. En un lateral, creó un camino y un sector de vegetación que, además, resguarda la casa”