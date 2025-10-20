Hecha en madera, una casa de 11 metros de altura encontró su lugar entre la montaña y el lago

En el sur de Chile, proyectaron una casa de dimensiones monumentales recostada sobre una marcada pendiente.
El contexto marcó las condiciones desde un comienzo: un terreno con 40° de pendiente y suelos con rellenos frágiles a pocos metros del lago Colico, zona de inviernos largos, fríos y lluviosos, a una hora del pueblo más cercano. Con eso en vista, el estudio https://www.instagram.com/schwember_garciahuidobro_arq trabajó durante dos años en un proyecto sólido que pudiera facilitar un proceso de obra fluido.
Pensada para una familia de 7 y los invitados que los visitan en vacaciones de verano, la vivienda es generosa en dimensiones y expansiva en su vínculo con el lago, del que está a apenas unos metros. Contruida durante la pandemia, la obra llevó unos 14 meses de ejecución.
Estructura y vista
Para separar la casa de la humedad del suelo y compensar el desnivel, planteamos una casa sobre pilotes, que fundamos a unos 4 metros de profundidad. Eso también hace que la casa realce y se vuelva más alta.”
— Arq. Fernando García-Huidobro, socio de SGH Arquitectos, al frente del proyecto
“Para tener un mantenimiento más bajo, los clientes nos pidieron que la casa no tuviera canaletas en los techos. Entonces, como el agua iba a caer por la cubierta, creamos aleros holgados para proteger las ventanas y, además, generar espacios de estar semicubiertos”, explica.
Identidad
“Desde un principio la madera apareció como el material principal, con vigas y columnas visibles y presencia en revestimientos y equipamiento. Usamos pino y madera laminada de pino. Es nuestro expertise, y en este caso se trató de un trabajo conjunto de ingeniería y arquitectura que le dio la fundación e identidad a la casa”, cuenta Garcia-Huidobro.
En total, la casa tiene unos 11 metros de altura organizados en 4 plantas o semipisos. El ingreso a la vivienda se da por un nivel medio, en donde está el sector de invitados y de servicio. A partir de allí, la casa se despliega. Hacia arriba, las habitaciones de la familia. Hacia abajo se revela el gran sector social: living, comedor, cocina, playroom y quincho se enlazan uno a continuación del otro.
Las cuatro plantas fueron, en principio, la manera de resolver el desnivel. Luego, permiten que los espacios abiertos –como el living– no queden tan expuestos, o que no te sientas pequeño dentro de algo monumental. Sos parte de algo más, pero estás protegido”, explica el arquitecto.
El hogar a leña, diseñado especialmente por el Estudio, articula los sectores de estar. “Por supuesto que ayuda en la calefacción, pero no depende de él para la temperatura. Tiene, sobre todo, el rol de dar una sensación reconfortante”.
Desmarque
La cocina muestra un estilo diferente al resto de la casa, con algo vintage pero a la vez actual. Mientras que los muebles verde agua y el piso de cerámicos hacen pensar en una cocina de otro tiempo, el equipamiento responde al tiempo actual.
Quincho-galería
Aunque la temporada alta de la casa es el verano, este tipo de espacios permite que la familia pueda disfrutarla todo el año. Por su parte, el quincho tiene elementos de los interiores pero, también piso de tablas de microcemento teñidas de gris (presentes en la fachada exterior).
“El trabajo sobre la fachada buscó romper el macizo. Que, en lugar de verse como un edificio grotesco, resultara más liviana. Por eso es que tenemos volados, mordidas, aleros, columnas y dos tonos de gris”, explica García Huidobro.
