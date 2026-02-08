La chef Chiara Rossi nos muestra su casa en Pilar, construida en familia a la sombra de árboles inmensos

Sobre un lote de 1.000 m2 en Pilar, una joven pastelera nos lleva a recorrer su casa, que diseñó para vivir hacia afuera, entre raíces, amigos y buena comida
- 2 minutos de lectura'
Era un terreno con historia propia: un plátano imponente y una tipa de copa generosa estaban ahí antes que todo, y fueron los que definieron cómo debía existir la casa. “Cada ventana, cada expansión, cada recorrido se diseñó para respetar sus sombras y enmarcar sus ramas”, cuenta Chiara Rossi, dueña de casa, diseñadora industrial y, también, pastelera conocida en redes como @chiara.cocina.
La obra fue, literalmente, un proyecto familiar. Su padre y su hermano, ambos arquitectos, llevaron la parte técnica; su hermana se ocupó del paisaje; su madre, jardinera, aportó los plantines; y Chiara sumó su mirada funcional y estética. Sin constructora, Chiara se metió a fondo en el proceso, algo que le dejó un enorme aprendizaje.
Aprendí todo sobre la marcha y me involucré en cada instancia, desde la más grande hasta la mínima. Hoy conozco mi casa mejor que nadie.”
— Chiara Rossi, al frente de @chiara.cocina y dueña de casa
Una planta súper abierta
Por los tres sillones del estar también corre el ADN familiar: el recto, de origen italiano, se lo compró a su abuela; al curvo lo recibió de su tía, y la chaise longue, de su mamá.
“La vinculación interior-exterior es la verdadera clave del proyecto. La casa no se impone al jardín: se deja envolver. Todo está pensado para que los ambientes capturen la luz, el movimiento de las hojas al viento y la tranquilidad que los árboles transmiten”.
“En la casa no hay señal de teléfono, solo wifi en la sala de la tele. Eso nos llevó a tener hábitos más saludables: disfrutar del jardín, cocinar sin prisa y descansar mejor”.
La mesa del quincho brotó del trabajo en pareja: “Era una mesa de interior, con una pátina oscurecida por los años. Con Tomi nos propusimos lijarla a mano. Fue nuestro ‘proyecto’ justo antes de mudarnos”.
“Tomi y yo somos jóvenes y no tenemos hijos”, dice Chiara hablando del modo en que viven su casa, pensada para disfrutar con amigos en fines de semana de pileta, asados de doble jornada, instrumentos musicales a mano y el cuarto de huéspedes siempre a disposición. “En el aspecto más nuestro, queríamos un espacio para cocinar juntos a nuestras anchas y bien cerquita de la huerta”.
“La huerta es lo primero que muestro cuando me visitan. Es lo que más me motiva y emociona. Mi mamá me enseña cada vez que viene y germina los plantines. Yo aprendo a base de paciencia y de luchar contra orugas y pájaros”.
“Hacer coincidir los revestimientos interiores con el de los muebles de la cocina, de madera enchapada en petiribí laqueado, tuvo su vértigo: fue obra de dos carpinteros distintos que se encontrarían en la cocina, pero salió todo bien”, agregó.
La cocina
El diseño original contemplaba alacenas, pero −como el presupuesto se disparó− recalcularon con un estante para dejar las cosas a la vista.
“Con el tamaño que tiene la cocina, ya era suficiente lugar de guardado. Además, ya habíamos mandado a hacer la ventana a medida”, sumó.
Subimos
Escultural y hasta totémica, la escalera de hormigón sin barandas parece surgir de un recorte del cielo raso, en el mismo material.
“El tapiz nos acompaña desde que estamos de novios. Estaba en nuestra panadería y, cuando nos mudamos juntos, lo llevamos al departamento. Ahora se luce en esta casa”.
“En el toilette surgió una mezcla ecléctica que me encanta. Que nuestros invitados vuelvan con algún comentario sobre un objeto que vieron allí ya es algo habitual”.
Más notas de Historias de diseño
Incluyeron las palmeras del lote en el diseño. "El objetivo fue que los dueños sintieran que conquistan el verde desde cada sector del interior"
Propuesta deco con alma argentina en Marbella. “Trato de orientar a mis clientes internacionales a que sus casas de playa sean mediterráneas”
Radiante en Miami. “Como siempre quiero hacer las cosas a mi gusto, prefiero comprar casas en mal estado y reformar"
- 1
Una tendencia en alza: la cocina que ya no tiene aspecto ni sensación de cocina
- 2
Una propuesta deco con alma argentina en el corazón de Marbella
- 3
Mirá cómo una cocina cerrada se transformó en un espacio protagonista y a puro color en Belgrano
- 4
Una casa de diseño moderno abraza las centenarias palmeras del lote para convivir con ellas