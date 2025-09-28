La chef Olivia Saal nos invita a recorrer su cancherísimo dúplex en Saavedra

A punto de comenzar una nueva etapa familiar, la creadora del restaurante y bakery Oli revela un mundo privado que combina viajes, gastronomía y arte en un entorno lleno de luz

“Dondequiera que viva, siempre busco que cualquier lugar adonde mire me divierta y me calme a la vez. No soy muy minimalista, en contraste a Migue, pero en esos extremos encontramos un punto de equilibrio que nos hace bien a los dos”, cuenta la chef Olivia Saal sobre su forma de habitar los espacios. En pareja con Miguel desde hace dos años, se mudó a su casa en el barrio de Saavedra con muchos proyectos por delante: casamiento, embarazo, viajes y cambios en su restaurante Oli.

“Miguel ya tenía esta obra increíble de Matías Ercole, que habla mucho de él, porque le encanta la naturaleza. Le da bastante oxígeno a la casa” DENISE GIOVANELI

Padre gastronómico, tío chef y un abuelo “muy gourmande” influenciaron el presente exitoso de Olivia, creadora del restaurante y bakery que lleva su nombre. “Oli va cambiando conmigo. Hace un año vengo trabajando en la reforma del local para reflejar más expresivamente cómo me siento”.

Olivia Saal recibió a Living en su casa de Saavedra DENISE GIOVANELI

Al mismo tiempo que dejaba su departamento en el Bajo Belgrano por este dúplex que comparte con Miguel y Simón, su hijo de 11 años, Olivia encaraba un viaje por Londres y California para especializarse en pastelería. Justo ahí, se enteró de que estaba embarazada de su primer hijo. “Salió todo junto. Cuando las cosas pasan así, hay que recibirlas y agradecer”.

Sinergia

“Siempre pensé que me iba a dedicar al mundo del arte, al cine, a la actuación. Si bien hay mucha influencia familiar, jamás se me había cruzado por la cabeza estudiar cocina. Simplemente salió así, y me dejé llevar absolutamente”. Olivia estudió dirección de cine y, hacia la mitad de la carrera, sumó la curiosidad por la pastelería: “Me interesaba sobre todo desde lo visual, las composiciones, los colores”.

Atrás, gran sofá de Laura O. En primer plano, chaise longue Le Corbusier original, que era de su tío DENISE GIOVANELI

“Me encanta recibir gente, y la casa se presta. Hay una luz tan linda de día que hacemos muchos almuerzos y brunches. Ahí ensayo con mis amigos y mi familia cosas que luego llevo al local”.

El departamento se encuentra en un complejo residencial urbano, con una importante área verde central que conecta cada torre. Con ventanales a ambos lados de la planta baja, recibe mucha luz a lo largo de todo el día. DENISE GIOVANELI

Fan de la naturaleza, Miguel tiene a su cargo las plantas del balcón DENISE GIOVANELI

Gustos enmarcados

El living de doble altura es el espacio de encuentro. “La alfombra mullidita es clave. Nos sentamos todos acá, entre medio de los objetos, como si fuésemos parte”, comparte Olivia. “Me gustan mucho las telas, sentir la materialidad en el cuerpo”, agrega sobre las elegidas para este sector donde colores neutros hacen destacar los muebles de diseño y la gran biblioteca de madera que reúne lo que traía cada uno.

Mesas 'Pluvial' de Federico Churba. Sillón de cuero negro inspirado en el modelo 'Rolo' de Reinaldo Leiro y Arnoldo Gaite DENISE GIOVANELI

“No sé si los elementos del living combinan perfectamente; están unidos por ser objetos que me convocan Y eso es lo que me gusta”.

El libro de Chez Panisse, el restaurante en California donde Oli hizo una pasantía a mitad de año DENISE GIOVANELI

“Tengo un vínculo muy especial con mi abuelo, aprendí mucho de él. Siempre que voy a su casa le robo un libro de cocina de esos enciclopédicos que tiene: ‘El libro de la carne’, ‘El libro del pescado’”.

Al banco de madera se lo compró a una amiga que se iba a vivir afuera. “Tiene alma y es perfecto para ese lugar”. Detrás, una obra en papel prensado de su madre, la artista plástica Carolina Weisz, y objetos decorativos de Comunal. DENISE GIOVANELI

“Las juntadas con amigas siempre suceden sobre la alfombra, interactuando entre los objetos”.

Zoom a la obra del artista franco-argentino Mario Gurfein en un estante de la biblioteca DENISE GIOVANELI

"A 'La Casita', de Fabiana Barreda, me la regaló mi mamá para un cumpleaños cuando me mudé sola. Dejamos la de Migue acá y llevamos la mía a la casa de Uruguay”. Detrás, una obra de Carolina Weisz DENISE GIOVANELI

“La primera vez que vine a lo de Migue, vi que teníamos la misma obra de Fabiana Barreda y fue como un flash. Sin decir mucho, hay un universo que compartimos”, dice Olivia mientras señala “la casita” en la biblioteca.

Vida compartida

Como Miguel ya vivía en el departamento, la estrategia de decoración se enfocó en sumar detalles, obras y objetos de valor sentimental para Olivia. “Hicimos un mix de todo”, resume. “Me encanta armar espacios. Lo hago de manera muy natural, cero obsesión. En general, hago lo mismo que con la ropa: siempre elijo cosas que ‘se llevan bien’ bien unas con otras y ahí se arma un universo en conjunto”.

Después del acceso a la escalera que marca una división virtual con el living, el comedor DENISE GIOVANELI

El vajillero es algo muy propio que aportó al nuevo armado. “Fue lo primero que monté cuando me mudé y Miguel me dijo: ‘No somos los Campanelli; somos tres’. Pero yo necesito verlo todos los días”, confiesa Olivia con humor.

El vajillero (El Yeite) es un elemento amado DENISE GIOVANELI

El juego de comedor fue un mix & match del mobiliario que tenían Olivia y Miguel. La mesa, una herencia de María Cher. DENISE GIOVANELI

Sobre el aparador, lámpara 'Nessino' de Artemide. La obra con fondo celeste es de Cynthia Cohen. DENISE GIOVANELI

Escaleras arriba

En planta alta están la suite principal y el cuarto de Simón, conectados a una pequeña sala de estar. “Lo primero que hice cuando me mudé fue armarme un tocador, que nunca había tenido. Pero empezás a vivir con dos varones y necesitás un espacio tuyo”.

Sobre el banco de madera (El Yeite), lámpara de papel de Noguchi. DENISE GIOVANELI

“Me pregunté cómo me quiero sentir en mi casa y cómo quiero que sean mis espacios. Necesito que tengan cierto formato para poder disfrutar de mi intimidad. Como mi tocador, que es como mi burbuja“.

Para el vestidor, en lugar de puertas, optó por cubrirlo con cortinas para proteger la ropa de la luz solar y para “suavizar” el ambiente DENISE GIOVANELI