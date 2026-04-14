Marianela Guzmán Vercellesi nos cuenta su recorrido profesional ante su primera participación en Experiencia Living

Su proyecto “Era Carlota”, hecho en conjunto con Grupo (a)2, incluye áreas de showroom, venta y asesoramiento, una sala reuniones acondicionada acústicamente y otra gerencial

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“Me defino, en primer lugar, como diseñadora de interiores y, luego, como arquitecta, porque así fue el recorrido de mis estudios. Hice Diseño de Interiores en lo que hoy se llama Universidad del Este, donde también di clases durante ocho años; pero, después de un año de trabajar en ese campo, me di cuenta cuán ligado está a la obra, por lo que decidí hace la carrera de Arquitectura”, nos dice Marianela Guzmán Vercellesi, autora del proyecto “Era Carlota” en Experiencia Living 2026 para Grupo (a)2, que incluye un área de showroom y exhibición, con venta y asesoramiento personalizado; una sala de reuniones acondicionada acústicamente con panelería especial, y una sala gerencial más privada, destinada a reuniones y ventas mayoristas.

La arquitecta Marianela Guzmán Vercellesi nos cuenta cómo fue el recorrido profesional que la trajo a Experiencia Living.

“A mis alumnos siempre les digo que el diseño de interiores es más que elegir colores o combinaciones estéticas. Es una verdadera arquitectura interior que busca confort, que crea sensaciones y emociones también mediante la circulación, las instalaciones, la materialidad, la iluminación y la estructura”.

Un espacio de coworking creado por Marianela Guzmán Vercellesi, un campo en el que aplica su convicción de que el diseño de interiores crea entornos que influyen positivamente sobre las personas.

“A los 18, para solventar mis estudios, trabajé en el área de marketing de McDonald’s. Más allá de que no es estrictamente del rubro, la experiencia me resultó formativo: es una marca multinacional que te ordena y te estructura profesionalmente“, dice Mariela, y queda claro que esa experiencia fue, en realidad, el comienzo de algo que se desarrolló orgánicamente. “Me tocó y -me gustó mucho- trabajar en locales comerciales, y me dedico, sobre todo, a espacios de coworking y oficinas. Todo lo que tiene que ver con el mundo corporativo me encanta. Diseñar lugares de trabajo confortables mejora notablemente los resultados, está probado”.

Nace un proyecto

Después de haber estudiado dos carreras, hacer reformas, enseñar, tener un local deco y ponerle mucho foco a la arquitectura comercial, hace siete años comenzó otra etapa en la vida de Marianela. “Embarazada de Baltasar (6), empecé a diseñar estampas como alternativa, porque pensaba que no iba a poder sostener el ritmo de la obra con la panza. (Obvio, trabajé hasta el último momento, tanto en ese embarazo como en el de Olivia, que hoy tiene once meses). Empecé con pañuelos, luego ropa, indumentaria deportiva y también textiles deco, como cortinas de baño, cuadros y murales. Así nació mi marca Era Carlota, con showroom en La Plata, donde vivo, y su tienda online, que me impulsó a hacer, también, diseños personalizados para marcas y producciones especiales, incluso para la Unión Europea".

Con sus hijos, Baltasar (6) y Olivia (1).

“Soy persona; después, mujer, mamá y, después profesional. Me encanta que mis hijos me acompañen a la obra, a mis trabajos, que me vean activa y en contacto con la con la creatividad. Me parece que ellos también llevan eso en la sangre, y no hay nada más lindo que mostrarles que se puede ir por lo que uno realmente ama hacer", dice con convicción.

Marianela en una imagen promocional de su marca, Era Carlota.

Primera vez en Experiencia Living

“Gracias a las estampas y a mi vínculo con Grupo a(2), uno de mis proveedores y también amigos, surgió la posibilidad de participar en Experiencia Living con un espacio de trabajo y decidí presentar el showroom de Era Carlota como un espacio integral”, comparte Mariela. “Llegué con un gran entusiasmo y muchas expectativas. Experiencia Living siempre me pareció una muestra de altísimo nivel no solo en cuanto decoración, sino también en cuanto a interiorismo en su sentido más profundo, el de arquitectura interior. Las tendencias, el cuidado por el detalle, la excelencia en las terminaciones y la correcta aplicación de los materiales son aspectos que me resultan especialmente interesantes y que los distintos expositores trabajan con mucha calidad”, dice sobre su participación en la muestra.

Uno de los ambientes de "Era Carlota" en Experiencia Living, con mesa'Eter' con integración tecnológica estructural y sillas Sillas operativas 'X5 New' y 'Giga', todo de Grupo (a)2. JONATHAN REICCHOLZ

“Este proyecto se construyó desde mi rol como arquitecta y diseñadora de interiores y, también, desde mi lugar como dueña de mi propia marca. El espacio refleja esa fusión entre ambas facetas y se desarrolló en conjunto con Grupo (a)2, que aporta excelencia en mobiliario y equipamiento para oficinas y puestos de trabajo", nos explica.

“Como profesionales, tenemos que adaptarnos al presupuesto y los recursos disponibles de nuestros clientes, y entender que, no porque sean acotados el proyecto no puede llevarse a cabo. Ese es, para mí, el verdadero desafío del diseño”.

En lo profundo

“Mi mamá se quedó sola con mi hermana y conmigo cuando teníamos 1 y 3 años, y mis abuelos la ayudaron muchísimo. Mis recuerdos de la infancia están particularmente ligados a mi abuelo, que me iba a buscar al colegio en invierno con la leche chocolatada caliente en un termo, o hacía tiempo conmigo hasta llevarme a patín o a inglés. Fue una figura que me marcó profundamente”.

Una imagen de Marianela y su abuelo, que falleció hace tres años. "Los valores que tengo, mis convicciones y sensibilidad tienen mucho que ver con él".

“El colibrí se me representa cada vez que me acuerdo de mi abuelo, o siento que lo necesito. Me pasaba especialmente al poco tiempo de que hubiera fallecido”.

Inspiración y tributo en un rincón de su espacio. "Para todos los ambientes elegí un aroma de naranja y pimienta, que me pareció ideal para esta propuesta y para la temporada".

“Cada temporada hago nuevas estampas. Esta vez, me inspiré en las regiones de la Argentina. El mural que domina el espacio se llama Cuyo, y surge, justamente, de una de esas colecciones”.

Marianela Guzmán Vercellesi en su primera participación en Experiencia Living. Lámpara 'Lula' sin cable (IDEA Iluminación). Maia Croizet