Remeros Beach, mucho más que un escenario: la sede que reabrió la conversación sobre lo que llamamos hogar

Experiencia Living se despliega este año en Árboris Remeros Beach, a siete minutos de Panamericana Acceso Tigre. Una “ciudad de bienestar” que propone una vida extraordinaria, simple, pero fuera de lo común.

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Hace exactamente diez años que el Camino de los Remeros empezó a resignificarse a partir de una idea que sigue dando que hablar: la de una vida cotidiana atravesada por el agua, el aire libre, el deporte y cierta desaceleración poco frecuente en el conurbano norte.

Remeros Beach nace de esa lógica: una arquitectura híbrida de 17 hectáreas organizada alrededor de una laguna cristalina central que funciona como el corazón y sistema nervioso del proyecto. Un lugar donde “las cosas pasan”: el deporte, los encuentros en comunidad, las pausas, el tiempo.

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“Remeros Beach es, sencillamente, una propuesta sin retorno. Una vez que el cuerpo siente cómo es vivir un poco mejor, no hay vuelta atrás. Ya deja de ser solo un lugar. Simple, pero fuera de lo común, Remeros propone vivir conectados integralmente a la vida que uno imaginó más el propósito en lo laboral, espiritual, familiar. Aquí el entorno es salud”, explican desde Vizora, la desarrolladora detrás de la iniciativa. Por eso proponen “una vida extraordinaria”.

Si hay algo que el proyecto logró en esta década es correrse de la etiqueta inmobiliaria tradicional y la sobrepromesa. “Este décimo aniversario nos invita a repensar cosas como el metro cuadrado, el tiempo, la salud preventiva, las relaciones. También la calidad de vida que buscamos. Es curioso: Remeros Beach apuesta por lo cada uno de nosotros hace día a día, lo cotidiano, pero al mismo tiempo se convierte en extraordinario”, dice Milagros Brito, presidenta de Vizora Desarrollos Inmobiliarios.

Milagros Brito, presidenta de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, en Experiencia Living Remeros Beach 2026.

La laguna –con 3,5 hectáreas de agua cristalina, 400 metros de largo y 3 metros en su punto máximo de profundidad– funciona como el ícono más visible del proyecto, pero es también un argumento técnico: emplea tecnología que reduce significativamente el uso de químicos, energía y agua frente a alternativas tradicionales.

Alrededor, todo está pensado para sostener una vida completa: Ayma Social Wellness Center, Sport Club Elite para los residentes, espacios de trabajo, cafés, recorridos peatonales. Una ciudad donde la mayoría de las actividades se puede hacer caminando (entrenar, trabajar, meditar, bucear, descansar) y un esquema en el que aparece algo tan valioso como el tiempo ganado.

La laguna organiza el modo de habitar como un “anillo de vida”: un borde activo (wellshore) que convoca a la comunidad, ordena según zonas de calma y silencio recorridos peatonales y ofrece vistas abiertas desde las viviendas.

Una sede que se vuelve protagonista

No es casual que la cuarta edición de Experiencia Living haya elegido este escenario. Más que un mero contenedor, la sede se vuelve este año parte vital de todo el contenido. La muestra se instala en Árboris, el desarrollo más reciente dentro de Remeros Beach: dos edificios residenciales donde las unidades en planta baja tienen jardín propio y acceso directo a la playa, un formato que traduce bien la “idea madre” de borrar fronteras entre el adentro y el afuera. Las primeras unidades se entregan en mayo y vendrán dos nuevas torres Árboris Remeros Beach 3 y 4.

“Es un honor ser parte de esta cuarta edición y recibir a estos profesionales que les están dando una historia a los departamentos intervenidos en este entorno único. Estoy muy feliz con este encuentro y con una muestra que, justamente, refleja las nuevas formas de vivir”, dice Brito.

En total, 14 departamentos distribuidos en cuatro plantas fueron completamente intervenidos por algunos de los estudios de interiorismo más relevantes del país. En la mayoría de las propuestas, la relación con el entorno aparece de manera transversal. “La playa no es un atractivo común, y eso se nota. De hecho, muchos de los profesionales trabajaron para realzar las vistas”, agrega.

En el showroom de Remeros se exhibe una maqueta con el masterplan completo del proyecto, que en total ocupa 17 hectáreas.

Remeros Beach integra dos líneas residenciales principales que conviven y se potencian: Sky Residences y Árboris. Entretanto las torres Sky 1 y Sky 2 ya son el hogar de más de un centenar de familias que disfrutan de su oasis residencial, Árboris se presenta como un proyecto de impronta familiar, con exteriores generosos y amenities que remiten a unas vacaciones eternas.

Los departamentos, de entre 85 y 260 m², acompañan bien esa idea: unidades con ambientes amplios, balcones con parrilla y distintas tipologías que van desde uno hasta tres dormitorios, estos últimos con un valor de USD 3.000 el m2.

El proyecto cuenta desde el inicio con el acompañamiento de Banco Macro, que ofrece además diferentes líneas de financiamiento: cuotas fijas en dólares, cuotas en pesos y créditos de hasta 20 años.

Cuando el bienestar se piensa (de verdad) como el centro

Hay algo más profundo que atraviesa todo el proyecto. Y ese algo explica por qué, incluso con diez años en el mercado, el proyecto sigue hasta hoy generando conversación: el cambio en la forma de pensar el habitar.

Durante años, el mercado repitió la lógica de “location, location, location”. Luego se sumó la capa del diseño, y los amenities cada vez más sofisticados. “Hoy el comprador valora un paradigma donde convergen arquitectura y salud. El hogar deja de ser un espacio aislado para convertirse en un nodo que mejora la calidad de vida. Hay entrenamiento, recuperación, encuentro, naturaleza. Todo eso, bien diseñado, reduce el estrés y genera comunidad”, señala Brito.

Y enfatiza: “Por eso hablamos de ‘neuroarquitectura’: porque todo esto favorece lo natural, lo vital y el descanso, con un diseño que reduce el estrés y promueve comunidad”. En Remeros Beach hay espacios que invitan a quedarse puertas adentro, pero también otros (como la playa, el club náutico, o los cafés) que suavemente empujan hacia lo colectivo.

Las torres Sky 1 y Sky 2, ya el hogar de más de un centenar de familias.

“Esta visión responde a una tendencia internacional que busca mitigar las llamadas ‘nuevas pandemias’ de la era moderna: el estrés crónico, la crisis de soledad y los crecientes índices de depresión vinculados al aislamiento tecnológico. En un mundo donde la hiperconectividad digital paradójicamente nos desconecta de lo esencial, proyectos como Remeros Beach emergen como una respuesta vital y necesaria.

“¿Qué quiere decir una ‘vida extraordinaria’? Lo explicamos sin magia y sin sobreprometer”, precisa Lala Bruzoni, líder en estrategias de nueva salud y comunicaciones que fue parte del equipo interdisciplinario de Vizora para este proyecto. “La salud del cuerpo, mente y espíritu ya no pueden separarse. Lo extraordinario no es otra cosa que algo simple, pero fuera de lo común: lo que nos pasa a quienes vivimos Remeros Beach cada día: su gente, sus empleados, sus propuestas, sus programas de salud preventiva, salud de recuperación”.

De ahí que el equipo interdisciplinario de Vizora buscó basar su desarrollo en un compromiso profundo con varias disciplinas claves, entre ellas la salud mental, entendiendo que el hogar debe ser un ecosistema que facilite el descanso real, la alimentación consciente y el entrenamiento físico, un lugar de quietud, compañía y escucha como pilares de la estabilidad emocional. Al integrar conceptos de coliving y espacios que fomentan el encuentro, la arquitectura se transforma en una herramienta de sanación y pertenencia, devolviéndole al habitante algo de lo que la vida urbana le ha quitado: el sentido de comunidad y la armonía sensorial con su entorno.

Naturaleza, deporte, salud y co-living: la singular combinación que propone esta "ciudad de bienestar".

Naturaleza, deporte, salud y co-living: la singular combinación que propone esta “ciudad de bienestar”. “Si nos conectamos con lo que importa nos podemos dar cuenta de que estamos usando cada vez más herramientas del pasado para vivir mejor el presente. Remeros Beach es esta ciudad bondadosa donde todo podés hacerlo de pie. Así se vive en las famosas ‘zonas azules’: todo lo hacen caminando. Estás solo, pero no es soledad. De alguna manera comprás tu propia isla, pero quedás junto a otros para siempre; y esta es la garantía de la nueva salud en este milenio. Todo eso entendimos en equipo”, agrega Bruzoni.

Un gran plan (y algo más)

Recorrer Experiencia Living en Remeros Beach es, en principio, “un planazo”: la idea es conocer qué imaginan hoy los interioristas, detectar tendencias, inspirarse. Pero algo más sucede en paralelo: en tanto los departamentos completamente intervenidos se recorren, aparece la escala del proyecto, la relación con el agua y la vida posible alrededor de todo eso.

Es entonces cuando la fabulosa vista se empieza a convertir también en una pregunta acerca de cómo queremos vivir, cuánto vale el tiempo libre y qué significa “invertir bien”: no solamente en metros cuadrados, también en calidad de vida.

Toda la info

Hasta el 19 de abril, Experiencia Living Remeros Beach 2026 exhibe 14 departamentos intervenidos por referentes del interiorismo, además de ofrecer charlas, shows, foodtrucks y un selecto paseo de compras.

Dónde: En Remeros Beach. Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires.

Cuándo: Hasta el 19 de abril, de 12:00 a 20:00. Todos los días, menos los lunes.

Estacionamiento: Gratis.

Compra en boletería: La entrada general en boletería cuesta $20.000. En compras online, se suma un 15% en concepto de servicio de compra web.

Compra anticipada online: Click acá para comprar entradas a través de Entrada Uno.

Conocé más sobre Remeros Beach –y sobre las posibilidades de tener tu próximo departamento frente a la playa– en www.remerosbeach.com

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